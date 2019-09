Las cámaras de los iPhone 11, Pro y Pro Max, explicadas: así es como Apple aspira a dominar la fotografía en el segmento premium

Como cada año, la presentación de los nuevos iPhone 11 ha propiciado un debate intenso entre los aficionados a los smartphones. Los más críticos reniegan de su diseño, de la elección de algunos componentes y de la ausencia de ciertas tecnologías presentes en los gama alta con Android. Y los más entusiastas alaban la pantalla OLED de los modelos Pro y Pro Max, su procesador A13 Bionic y sus cámaras.

Dejando a un lado esta discusión, en la que ambas partes tienen su dosis de razón, no cabe duda de que, sobre el papel, Apple ha dado un paso hacia delante importante en lo que se refiere a las cámaras con las que ha equipado sus nuevos iPhone 11. Y es que su arquitectura tiene poco que ver con la de las cámaras de los iPhone XR, XS y XS Max. Aún no hemos tenido la oportunidad de probarlas, y, por tanto, de valorar objetivamente su rendimiento, pero su arquitectura nos da muchas pistas acerca de sus posibilidades. Esto es lo que podemos esperar de ellas.

iPhone 11, Pro y Pro Max: especificaciones técnicas

En la tabla que tenéis en esta misma sección del artículo podéis comprobar que el nuevo iPhone 11 cuenta con dos cámaras traseras con óptica gran angular y ultra gran angular, mientras que los modelos iPhone 11 Pro y Pro Max incorporan, además de estas dos cámaras, un teleobjetivo. Esta diferencia en la arquitectura de estos smartphones nos da las primeras pistas evidentes acerca de su rendimiento: los modelos Pro y Pro Max ponen a nuestro alcance una mayor flexibilidad a la hora de enfrentarnos a un escenario de captura.

Las cámaras de tipo gran angular y ultra gran angular de los tres iPhone 11 son idénticas, pero los modelos Pro y Pro Max cuentan con un teleobjetivo que los dota de una mayor versatilidad

Aun así, es interesante que tengamos en cuenta que las cámaras de tipo gran angular y ultra gran angular de los tres iPhone 11 son idénticas. Además, el software que se encarga de procesar la información recogida por los sensores de estas cámaras es el mismo, por lo que el rendimiento de estos tres teléfonos móviles en aquellos escenarios de disparo en los que no interviene el teleobjetivo de los modelos Pro y Pro Max debería ser el mismo.

El objetivo de este artículo es indagar en las prestaciones de los nuevos iPhone 11 en el ámbito de la fotografía, pero no está de más que echemos un vistazo brevemente a sus capacidades de grabación de vídeo porque también son jugosas. La cámara frontal permite la grabación de vídeo de hasta 4K a 60 FPS y 1080p a 120 FPS con rango dinámico ampliado en los modos de vídeo a 30 FPS y estabilización.

Con las cámaras traseras se puede grabar vídeo de hasta 4K a 60 FPS y 1080p a 240 FPS con rango dinámico ampliado en los modos de vídeo de hasta 60 FPS, estabilización óptica en el gran angular y el teleobjetivo (solo en los modelos Pro y Pro Max), y enfoque automático continuo. Como veis, sobre el papel su capacidad de grabación de vídeo no pinta mal. Veremos cómo rinden cuando tengamos la oportunidad de probarlos a fondo.

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max PANTALLA Liquid Retina HD de 6,1 pulgadas LCD IPS (1.792 x 828 puntos), 1.400:1 y 625 nits (típico) Super Retina XDR de 5,8 pulgadas OLED (2.436 x 1.125 puntos), 2.000.000:1 y 800 nits (típico) Super Retina XDR de 6,5 pulgadas OLED (2.688 x 1.242 puntos), 2.000.000:1 y 800 nits (típico) CPU A13 Bionic - Neural Engine de tercera generación A13 Bionic - Neural Engine de tercera generación A13 Bionic - Neural Engine de tercera generación RAM 4 GB 6 GB 6 GB ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 64, 128 y 256 GB 64, 256 y 512 GB 64, 256 y 512 GB CÁMARA FRONTAL 12 megapíxeles, apertura de f/2.2 y grabación de vídeo de hasta 4K a 60 FPS y 1080p a 120 FPS 12 megapíxeles, apertura de f/2.2 y grabación de vídeo de hasta 4K a 60 FPS y 1080p a 120 FPS 12 megapíxeles, apertura de f/2.2 y grabación de vídeo de hasta 4K a 60 FPS y 1080p a 120 FPS CÁMARAS TRASERAS - Gran angular: 12 megapíxeles, apertura de f/1.8, estabilización óptica y óptica de seis elementos

- Ultra gran angular: 12 megapíxeles, apertura de f/2.4, campo de visión de 120 grados y óptica de cinco elementos

- Zoom óptico 2x y zoom digital 5x

- Vídeo: hasta 4K a 60 FPS y 1080p a 240 FPS - Gran angular: 12 megapíxeles, apertura de f/1.8, estabilización óptica y óptica de seis elementos

- Ultra gran angular: 12 megapíxeles, apertura de f/2.4, campo de visión de 120 grados y óptica de cinco elementos

- Teleobjetivo: 12 megapíxeles, apertura de f/2, zoom óptico 2x, zoom digital 10x, estabilización óptica y óptica de seis elementos

- Vídeo: hasta 4K a 60 FPS y 1080p a 240 FPS - Gran angular: 12 megapíxeles, apertura de f/1.8, estabilización óptica y óptica de seis elementos

- Ultra gran angular: 12 megapíxeles, apertura de f/2.4, campo de visión de 120 grados y óptica de cinco elementos

- Teleobjetivo: 12 megapíxeles, apertura de f/2, zoom óptico 2x, zoom digital 10x, estabilización óptica y óptica de seis elementos

- Vídeo: hasta 4K a 60 FPS y 1080p a 240 FPS SISTEMA OPERATIVO iOS 13 iOS 13 iOS 13 SENSORES GPS/GNSS, brújula digital, Face ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad y sensor de luz ambiental GPS/GNSS, brújula digital, Face ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad y sensor de luz ambiental GPS/GNSS, brújula digital, Face ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad y sensor de luz ambiental CONECTIVIDAD Conector Lightning Conector Lightning Conector Lightning CONECTIVIDAD INALÁMBRICA LTE de clase Gigabit con MIMO 2x2 y LAA

WiFi 802.11ax con MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

NFC LTE de clase Gigabit con MIMO 2x2 y LAA

WiFi 802.11ax con MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

NFC LTE de clase Gigabit con MIMO 2x2 y LAA

WiFi 802.11ax con MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

NFC AURICULARES EarPods con conector Lightning EarPods con conector Lightning EarPods con conector Lightning TARJETA SIM Doble SIM (Nano SIM y eSIM) Doble SIM (Nano SIM y eSIM) Doble SIM (Nano SIM y eSIM) BATERÍA 3.110 mAh 3.190 mAh 3.500 mAh COLORES Negro, verde, amarillo, malva, rojo y blanco Oro, gris espacial, plata y verde noche Oro, gris espacial, plata y verde noche DIMENSIONES 15,09 x 7,57 x 0,83 cm 14,4 x 7,14 x 0,81 cm 15,8 x 7,78 x 0,81 cm PESO 194 g 188 g 226 g PRECIO Desde 809 euros Desde 1.159 euros Desde 1.259 euros

iPhone 11: dos cámaras para desmarcarse del iPhone XR

A diferencia del iPhone XR, que fue el modelo más «básico» presentado por Apple el año pasado, el nuevo iPhone 11 incorpora dos cámaras traseras. La primera de ellas, la de tipo gran angular, se apoya en un sensor de 12 megapíxeles con un tamaño de 1/2,55 pulgadas y fotorreceptores de 1,4 µm. Los sensores de los iPhone XR, XS y XS Max lanzados por Apple el año pasado pasaron de los fotodiodos de 1,22 µm de sus predecesores a 1,4 µm, pero los modelos de este año no han evolucionado incorporando fotorreceptores aún mayores. Aun así, son lo suficientemente grandes para rendir bien en escenarios de disparo con poca luminosidad ambiental, como comprobamos en nuestros análisis de los iPhone del año pasado. La óptica gran angular de esta cámara tiene estabilización y un valor de apertura de f/1.8.

Los fotorreceptores del sensor de la cámara gran angular tienen un tamaño de 1,4 µm, al igual que los iPhone XR, XS y XS Max

La segunda cámara trasera del iPhone 11 también incorpora un sensor de 12 megapíxeles, pero trabaja en tándem con una óptica ultra gran angular con una longitud focal de 13 mm, un valor de apertura de f/2.4 y tiene un campo de visión de 120 grados. El bloque óptico incorpora cinco elementos, frente a los seis de la óptica gran angular, y tiene por delante el mismo reto al que se enfrentan todos los objetivos ultra gran angular de los smartphones que hemos analizado hasta ahora: mantener la distorsión y las aberraciones cromáticas bajo control. Tan pronto como probemos uno de los nuevos móviles de Apple os contaremos si está a la altura en este terreno.

Aunque no incorpora un teleobjetivo dedicado, con el iPhone 11 podemos utilizar un zoom óptico de dos aumentos que llega a los cinco aumentos recurriendo a la casi siempre prescindible interpolación digital. Antes de concluir esta sección del artículo merece la pena que nos detengamos un momento en la cámara frontal. Al igual que las traseras, apuesta por un sensor de 12 megapíxeles, pero el valor de apertura de su óptica es f/2.2, lo que si nos ceñimos a su luminosidad la coloca en un punto intermedio entre los bloques ópticos del gran angular y el ultra gran angular.

iPhone 11 Pro y Pro Max: tres cámaras para aspirar a mejor smartphone fotográfico

Las cámaras frontal, gran angular y ultra gran angular de los modelos iPhone 11 Pro y Pro Max son idénticas a las del iPhone 11 «a secas», por lo que todo lo que hemos visto en la sección anterior del artículo es válido para los smartphones que lucen el apellido Pro. En lo que se refiere al hardware fotográfico la única diferencia existente entre el iPhone 11 y las versiones Pro reside en la presencia en estos últimos modelos del teleobjetivo. Eso sí, esta cámara adicional es lo suficientemente importante para ampliar sensiblemente la versatilidad de las versiones Pro. Y, sobre el papel, debería tener un impacto importante en nuestra experiencia tanto al tomar fotografías como al grabar vídeo.

El zoom óptico de los iPhone 11 Pro y Pro Max es de dos aumentos, lo que lo coloca a la zaga, por ejemplo, del zoom óptico de cinco aumentos del P30 Pro de Huawei

El teleobjetivo de los iPhone 11 Pro y Pro Max incorpora un sensor de 12 megapíxeles y un bloque óptico estabilizado y con valor de apertura f/2. El zoom óptico pone a nuestro alcance dos aumentos, una cifra que no está mal pero que queda lejos de, por ejemplo, el zoom óptico de cinco aumentos del P30 Pro de Huawei o el zoom híbrido de 10 aumentos que tienen tanto este terminal de Huawei como el Reno 10x Zoom de OPPO. La competencia en el terreno de los teleobjetivos es dura, y por el momento es Huawei la marca que lleva «la voz cantante» (veremos qué nos propone este fabricante en 2020 cuando presente al sucesor del P30 Pro), pero Apple puede jugar la baza de la calidad de imagen en este escenario de disparo. Saldremos de dudas cuando caiga en nuestras manos el primer iPhone 11 Pro.

Aprendizaje automático y Deep Fusion: el «corazón» del procesado de los nuevos iPhone 11

Durante la presentación de los iPhone 11 Apple hizo hincapié en las capacidades del procesado que sus ingenieros han puesto a punto para sacar el máximo partido posible a las cámaras de estos nuevos teléfonos móviles. Y sí, sobre el papel pinta realmente bien. Una de sus competencias consiste en ajustar en tiempo real el balance de blancos, la exposición y la colorimetría con el propósito de que las imágenes recogidas por cada cámara sean coherentes con las tomadas por las otras cámaras del smartphone. De esta manera no debería haber diferencias significativas en el acabado de una fotografía en una misma escena tomada con el ultra gran angular y otra capturada, por ejemplo, con el teleobjetivo, más allá de las diferencias obvias en lo que se refiere a la composición y el encuadre.

No obstante, la característica más llamativa del software de procesado de los iPhone 11 es, sin duda, que recurre a técnicas de aprendizaje automático para resolver en tiempo real no solo los ajustes de balance de blancos, colorimetría y exposición de los que acabamos de hablar, sino también para afinar la luz, reconocer el rostro de las personas que estamos fotografiando e incrementar el rango dinámico de nuestras fotografías con el objetivo de recuperar más detalle tanto en altas luces como en las regiones en sombra.

Según Apple, la combinación del aprendizaje automático y el renderizado semántico permite a los iPhone 11 recuperar más detalle en todos los planos de la fotografía y reproducir el HDR a partir de una escala de contraste mayor. El renderizado semántico es un modo de procesado «inteligente» que es capaz de analizar los objetos y los sujetos que estamos fotografiando, así como el fondo, para ajustar el procesado de forma coherente con la escena que estamos capturando en particular, y no de una forma genérica. No obstante, este procesado cuenta con una herramienta más que, en teoría, es valiosa: la tecnología Deep Fusion.

Deep Fusion captura un total de 9 imágenes y las combina recurriendo al motor neuronal integrado en el chip A13 Bionic

Este es el nombre que la marca de Cupertino ha dado a un procedimiento de captura que pretende incrementar drásticamente el nivel de detalle y el rango dinámico de nuestras fotografías reduciendo, a la par, el ruido. Para lograrlo, Deep Fusion captura ocho imágenes con distinta exposición antes de que nosotros presionemos el disparador (cuatro de corta exposición y otras tantas con una exposición más prolongada), y las almacena en un buffer, que es una memoria intermedia.

En el momento en el que presionamos el disparador el software toma una fotografía más, esta de larga exposición, y cede el control del procesado al motor neuronal integrado en el chip A13 Bionic. Este, según Apple, tarda solo un segundo en analizar cada una de las fotografías para fusionarlas en una única imagen, seleccionando previamente los píxeles de cada una de ellas que le permiten recuperar el máximo nivel de detalle posible y reducir el ruido. Este algoritmo sobre el papel pinta bien, pero tendremos que comprobar si está a la altura de las expectativas cuando uno de los nuevos iPhone 11 caiga en nuestras manos.

iPhone 11, Pro y Pro Max: precio y disponibilidad

Los nuevos iPhone 11, Pro y Pro Max se podrán reservar a partir del próximo 13 de septiembre, y estarán a la venta a partir del 20 de septiembre con un precio de partida de 809 euros para el iPhone 11, 1.159 euros para el iPhone 11 Pro, y 1.259 euros para el modelo iPhone 11 Pro Max.

Más información | Apple