Las cámaras de los Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro, explicadas: todo un despliegue para asaltar el trono al mejor móvil fotográfico

Los esperados Mate 30 y Mate 30 Pro de Huawei ya han llegado. El conflicto comercial que desde hace varios meses mantienen Estados Unidos y China ha tenido un impacto directo sobre esta compañía, como os hemos contado durante las últimas semanas. De hecho, es probable que el futuro de Huawei, y quizá también el de otras empresas, quede en gran medida condicionado por la forma en que se resuelva este conflicto.

En cualquier caso, los auténticos protagonistas en esta ocasión son los nuevos Mate 20 y Mate 20 Pro, dos smartphones de gama alta con una vocación fotográfica muy marcada. Y es que no cabe duda de que con ellos Huawei renueva sus aspiraciones a mejor smartphone fotográfico de esta generación. La batalla está muy reñida, pero, sobre el papel y hasta que tengamos la ocasión de analizarlos a fondo, las cámaras y el software de procesado con los que cuentan estos dos teléfonos móviles los colocan en una posición cómoda. Esto es lo que nos proponen estos dos atractivos candidatos a mejor smartphone fotográfico.

Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro: especificaciones técnicas

En este artículo ante todo nos interesan las prestaciones en materia fotográfica de estos dos nuevos teléfonos móviles de Huawei, de las que, además, podemos hablar largo y tendido, por lo que nos ceñiremos a ellas. Como podéis ver en la tabla de especificaciones que tenéis a continuación, el Mate 30 y el Mate 30 Pro tienen varias características comunes, pero también diferencias notables que posicionan al modelo que luce el «apellido» Pro un paso por delante de la otra versión en lo que se refiere a la polivalencia. Y posiblemente también en términos de calidad de imagen, como veremos un poco más adelante.

Los dos teléfonos móviles cuentan con ópticas diseñadas por Huawei en colaboración con Leica, una alianza que perdura desde hace varias generaciones y que, como hemos comprobado en nuestros análisis de otros smartphones de esta marca, garantiza una presencia mínima de distorsión y aberraciones cromáticas. La experiencia de Leica en la puesta a punto de elementos ópticos se nota, y es probable que estos nuevos Mate 30 se beneficien de ella tanto como anteriores terminales de las familias Mate y P. El teleobjetivo de estos dos smartphones también tiene idénticas características, pero aquí acaba lo que los modelos Mate 30 y Mate 30 Pro tienen en común si nos ceñimos a su hardware fotográfico.

La diferencia que podemos encontrar con más facilidad entre estos dos smartphones reside en el número de cámaras que incorpora cada uno de ellos. El modelo Mate 30 cuenta con una cámara frontal y tres cámaras traseras (gran angular, teleobjetivo y ultra gran angular), mientras que la versión Mate 30 Pro tiene dos cámaras delanteras (una de ellas de tipo TOF 3D) y cuatro cámaras traseras (gran angular, teleobjetivo, ultra gran angular y TOF 3D). La presencia de las dos cámaras con sensor TOF 3D delata que el modelo Mate 30 Pro nos ofrece una mayor libertad a la hora de experimentar con la profundidad de campo y el desenfoque de fondo, que son dos potentes herramientas creativas.

HUAWEI MATE 30 HUAWEI MATE 30 PRO PANTALLA OLED flexible de 6,62 pulgadas (2.340 x 1.080 puntos), relación de aspecto 19,5:9 y DCI-P3 OLED flexible de 6,53 pulgadas (2.400 x 1.176 puntos), relación de aspecto 18,5:9 y DCI-P3 CPU HiSilicon Kirin 990 de ocho núcleos con litografía de 7 nm+ EUV (con y sin 5G) HiSilicon Kirin 990 de ocho núcleos con litografía de 7 nm+ EUV (con y sin 5G) GPU Mali-G76 con 16 núcleos Mali-G76 con 16 núcleos RAM 6 u 8 GB 8 GB ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 128 GB UFS 3.0 (ampliable mediante tarjeta NM de hasta 256 GB) 128 o 256 GB UFS 3.0 (ampliable mediante tarjeta NM de hasta 256 GB) CÁMARA FRONTAL 24 megapíxeles f/2.0 32 megapíxeles f/2.0 y sensor TOF 3D CÁMARAS TRASERAS - Óptica Leica Vario-Summilux

- Gran angular: 40 megapíxeles, apertura de f/1.8, 27 mm, 1/1,54", enfoque automático por detección de fase y láser

- Teleobjetivo: 8 megapíxeles, apertura de f/2.4, 80 mm, zoom óptico 3x, zoom híbrido 5x, sensor de 1/4", estabilización óptica, enfoque automático por detección de fase y láser

- Ultra gran angular: 16 megapíxeles, apertura de f/2.2 y 17 mm

- Vídeo: grabación a 4K hasta 60 FPS, 1080p hasta 120 FPS y grabación de vídeo ultra lenta de hasta 7.680 FPS - Óptica Leica Vario-Summilux

- Gran angular: 40 megapíxeles, apertura de f/1.6, 27 mm, sensor de 1/1,7", estabilización óptica, enfoque automático por detección de fase y láser

- Teleobjetivo: 8 megapíxeles, apertura de f/2.4, 80 mm, zoom óptico 3x, zoom híbrido 5x, sensor de 1/4", estabilización óptica, enfoque automático por detección de fase y láser

- Ultra gran angular: 40 megapíxeles, apertura de f/1.8, 18 mm, sensor de 1/1,54", enfoque automático por detección de fase y láser

- Sensor TOF 3D

- Vídeo: grabación a 4K hasta 60 FPS, 1080p hasta 120 FPS y grabación de vídeo ultra lenta de hasta 7.680 FPS SISTEMA OPERATIVO Android 10 AOSP + EMUI 10 Android 10 AOSP + EMUI 10 SENSORES Reconocimiento facial, lector de huellas dactilares en pantalla, GPS/GNSS, brújula digital, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad y sensor de luz ambiental Reconocimiento facial, lector de huellas dactilares en pantalla, GPS/GNSS, brújula digital, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad y sensor de luz ambiental CONECTIVIDAD USB-C USB-C CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 4G/5G SA y NSA, WiFi 5, NFC, Ir y Bluetooth 5.0 4G/5G SA y NSA, WiFi 5, NFC, Ir y Bluetooth 5.0 AURICULARES USB-C (no incluye jack de 3,5 mm) USB-C (no incluye jack de 3,5 mm) TARJETA SIM Dual SIM (nano-SIM) Dual SIM (nano-SIM) BATERÍA 4.200 mAh (carga rápida de 40 vatios e inalámbrica de 27 vatios) 4.500 mAh (carga rápida de 40 vatios e inalámbrica de 27 vatios) COLORES Verde esmeralda, plateado espacial, púrpura cósmica, negro, cuero verde y cuero naranja Verde esmeralda, plateado espacial, púrpura cósmica, negro, cuero verde y cuero naranja DIMENSIONES 160,8 x 76,1 x 8,4 mm 158,1 x 73,1 x 8,8 mm PESO 196 g 198 g PRECIO 799 euros (modelo con 8 GB y 128 GB) 1.099 euros (modelo con 8 GB y 256 GB)

1.199 euros (modelo con 5G, 8 GB y 256 GB)

Huawei Mate 30: tres cámaras traseras para competir en la gama alta

Que el modelo Mate 30 Pro sea más ambicioso, y también más caro, desde un punto de vista estrictamente fotográfico no significa que el Mate 30 «a secas» no sea atractivo en este escenario de uso. De hecho, su dotación de cámaras pinta realmente bien, al menos sobre el papel. Su cámara principal incorpora una óptica gran angular con valor de apertura f/1.8, un sensor de 40 megapíxeles con un tamaño muy respetable (1/1,54") y sistema de enfoque híbrido que combina detección de fase y láser. El teleobjetivo se apoya en un captador de 8 megapíxeles, una óptica estabilizada con apertura f/2.4 y también cuenta con enfoque automático por detección de fase y láser.

La tercera cámara trasera utiliza una óptica ultra gran angular con valor de apertura f/2.2 y un sensor de 16 megapíxeles. Este tipo de cámaras con un angular tan pronunciado son las más sensibles a la distorsión, especialmente en los bordes de la imagen, por lo que será interesante comprobar cómo rinde en este escenario de uso tan pronto como uno de los primeros Mate 30 caiga en nuestras manos. Durante la presentación de este terminal Huawei ha confirmado que tanto este modelo como el Mate 30 Pro incorporan un nuevo procesador de imagen, al que la marca china llama ISP 5.0, por lo que también será interesante comprobar cómo rinde el procesado de estos nuevos teléfonos móviles si lo comparamos con el que llevan a cabo los modelos Mate 20 y 20 Pro.

Una característica de este teléfono móvil que no podemos pasar por alto es su capacidad de recoger luz en espacios en los que escasea y durante tomas nocturnas. Huawei ha confirmado que el Mate 30 pone en nuestras manos un valor ISO máximo de 204800, una cifra lo suficientemente elevada para rendir realmente bien con muy poca luz. Eso sí, el reto que tiene delante en estas circunstancias es mantener el ruido bajo control, por lo que será uno de los parámetros que con más atención pondremos a prueba cuando lo analicemos.

En lo que se refiere al zoom, como os he adelantado unos párrafos más arriba, pone en nuestras manos tres aumentos ópticos y cinco en modalidad híbrida que, aunque no son tan seductores como los cinco aumentos ópticos del modelo P30 Pro, parecen suficientes para resolver con éxito un abanico amplio de escenarios de captura. Un apunte interesante: este móvil no parece sentirse cómodo únicamente con la fotografía gran angular y con zoom; también parece estar bien dotado para la macrofotografía. Según Huawei es capaz de enfocar con éxito a una distancia de solo 2,5 cm y recuperar una cantidad elevada de información. De nuevo es algo que tendremos que probar cuando analicemos este terminal para comprobar su rendimiento en este escenario de uso.

Huawei Mate 30 Pro: cuatro cámaras, dos de ellas en tándem, para intentar desmarcarse

Una de las características que permite a este smartphone aventajar al modelo Mate 30 «a secas» si nos ceñimos a las posibilidades creativas que pone en nuestras manos es la presencia de dos sensores TOF 3D: uno junto a la cámara frontal y otro junto a las traseras. La información que recogen los sensores de las cámaras TOF 3D puede ser utilizada para reconstruir una escena tridimensional, y esta capacidad tiene una aplicación muy interesante si nos ceñimos a su uso en el mundo de la fotografía: nos permite obtener información de profundidad muy precisa acerca de la escena que estamos fotografiando.

La información de profundidad recogida por los sensores TOF 3D resulta crucial a la hora de experimentar con la profundidad de campo y el desenfoque de fondo

Estos datos de profundidad resultan cruciales a la hora de experimentar con la profundidad de campo y el desenfoque de fondo, y si son correctamente procesados deberían permitir al Mate 30 Pro arrojar resultados muy convincentes en los escenarios de disparo en los que estos dos parámetros se utilizan como una herramienta creativa para fijar la atención de la persona que mira la fotografía. Será interesante comprobar qué calidad tiene el bokeh que podemos conseguir tanto al tomar un selfi con la cámara delantera como, por ejemplo, al hacer un retrato con las traseras.

En este teléfono móvil es difícil, y en cierta medida injusto, clasificar a una de sus cámaras como «unidad principal». Esto se debe a que las cámaras con las ópticas gran angular y ultra gran angular trabajan en tándem, una estrategia innovadora a la que Huawei llama Dual Main Camera System. Estas dos cámaras recurren a sensores de 40 megapíxeles, pero que tengan la misma cantidad de fotorreceptores no significa que sean idénticos. De hecho, no lo son. El captador de la cámara gran angular tiene un tamaño de 1/1,7" y está asistido por una óptica con valor de apertura f/1.6, mientras que el sensor de la unidad ultra gran angular tiene un tamaño de 1/1,54" y convive con una óptica con apertura f/1.8.

En cualquier caso, lo realmente interesante es la estrategia que utilizan estas cámaras para repartirse el trabajo. La unidad que tiene el sensor de 1/1,54" tiene la mayor parte de la responsabilidad durante la grabación de vídeo. Según Huawei tiene un valor ISO máximo de 51200, lo que le permite recuperar mucho detalle en las regiones oscuras con el objetivo de incrementar la gama dinámica. También contribuye a la grabación de vídeo con resolución 4K y una cadencia de hasta 60 FPS, así como a la captura de vídeos ultralentos de hasta 7.680 FPS.

La otra cámara con sensor de 40 megapíxeles se apoya en la óptica más luminosa de este móvil (tiene un valor de apertura f/1.6), en un captador con un tamaño muy respetable (1/1,7") y en la estabilización óptica para recuperar, siempre según Huawei, un 40% más de luz que otras unidades gran angular. Su ISO máximo de 409600 presagia un rendimiento notable en espacios con muy poca luz ambiental, pero es algo que tendremos que comprobar cuando caiga este terminal en nuestras manos.

La cámara gran angular del Mate 30 Pro tiene un sensor con ISO máximo 409600, una característica que puede marcar la diferencia en fotografía nocturna y espacios muy poco iluminados

Las otras dos cámaras con las que cuenta el Mate 30 Pro son un teleobjetivo idéntico al del Mate 30, y, por tanto, equipado con un sensor de 8 megapíxeles y una óptica con apertura f/2.4 que hace posible un zoom óptico de tres aumentos, y, por último, el sensor TOF 3D del que os he hablado en los primeros párrafos de esta sección del artículo. Como veis, las características de los nuevos smartphones de Huawei pintan muy bien, pero no sabremos con qué suficiencia se enfrentarán a los otros móviles fotográficos de gama alta que podemos encontrar actualmente en el mercado hasta que tengamos la oportunidad de probarlos a fondo.

Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro: precio y disponibilidad

Estos dos nuevos smartphones de Huawei llegarán a las tiendas durante el cuarto trimestre de 2019 con un precio de 799 euros para el Mate 30 con 8 GB y 128 GB; 1.099 euros para el Mate 30 Pro con 8 GB y 256 GB, y 1.199 euros para el Mate 30 Pro con conectividad 5G, 8 GB y 256 GB.

