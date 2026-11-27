Cuando alguien busca un móvil caro suele fijarse en las especificaciones, pero también en otros aspectos. El diseño y los materiales son importantes, porque un móvil bueno también debe parecerlo. ¿Y conforme descendemos de categoría? La atracción suele llevársela la relación entre la calidad y el precio. Que nos llevemos lo máximo por lo mínimo, aquí no importa tanto el diseño.

Si algo tiene de rompedor Nothing es que cada uno de sus teléfonos es único. Ves un Nothing y lo sabes, cueste 600 euros o 300. Y esa pasión por distinguirse es justo el broche que necesita el Nothing Phone (4a) Pro, un móvil que pude analizar y que terminó sorprendiéndome porque lo tenía casi todo. Por eso me parece acertado que fuese uno de los ganadores en los Premios Xataka Verisure 2026.

El interior no tiene por qué estar reñido con la superficie

Cuando alguien me pide una recomendación suele añadir una cifra que acorta mucho la búsqueda: "que no cueste más de 300 euros". Hace un par de años resultaba más o menos sencillo encontrar un buen móvil que no rebasase el listón, con la crisis de la memoria RAM la búsqueda se ha complicado. Mucho. Tanto, que mi respuesta suele ser la misma: si te gastas un poco más, tendrás un teléfono capaz de aguantarte años.

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El Nothing Phone (4a) Pro ha sido una de mis recomendaciones más firmes de este año. Creo que equilibra a la perfección las características con el precio, por más que este haya subido durante los últimos meses. En su día me pareció una elección acertada por 429 euros en su oferta de lanzamiento, hoy es difícil encontrarlo por menos de 600 euros (en su versión de 12/256 GB, que salió por 549).

Nothing le tiene pillado el punto a la receta. Añade un conjunto de especificaciones de muy buen nivel, sin que sean lo máximo disponible; coloca una pantalla AMOLED de generosas dimensiones; la batería queda en la línea de lo razonable, y corona el conjunto con un envoltorio repleto de luces y con muy pocas sombras. El resultado es un móvil que sorprende la primera vez que te encuentras con él y que termina conquistándote cuando lo llevas en el bolsillo.

¿Por qué tener un móvil aburrido cuando puedes destacar con un diseño que se sale de lo común? Y todo sin abandonar la batalla de las características, porque en las gamas donde pelea Nothing este aspecto es vital. El Phone (4a) Pro es un luchador que puede medirse hasta con móviles el doble de caros. Sus especificaciones son inferiores, sí, la experiencia no tanto. Puedo dar fe.

Un algo más que termina marcando la diferencia

La pantallita redonda del Nothing Phone (4a) Pro (la Glyph Matrix, con 137 miniLED, heredada del Nothing Phone (3)) no es solo una anécdota, ya que puede funcionar para las notificaciones y hasta como visor de la cámara. Un visor algo tosco, aunque válido para encuadrar un selfie con la cámara trasera sin darle la vuelta al teléfono. Y no todo son luces: el móvil remata su diseño de inspiración industrial con aluminio, transparencias y un módulo de fotografía diferente.

Ese esfuerzo por mimar los detalles es lo que hace del Nothing Phone (4a) Pro un teléfono inconfundible, uno que no se ve en la gama media de ningún otro fabricante. No es el motivo principal para haberse llevado uno de los Premios Xataka más disputados de este año, pero creo que sí ha sido el detalle que lo ha hecho sobresalir frente a sus rivales. Porque si el móvil, además de bueno, es diferente, pues mejor. Que ya hay demasiada uniformidad entre los smartphones.

Imagen de portada | Iván Linares

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