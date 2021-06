Así son los Huawei P50: se confirma su llamativo diseño y su fecha de lanzamiento sigue en el aire, según Huawei

Huawei ha jugado con nuestros sentimientos durante unos segundos, como sólo ellos bien saben, con respecto a un anuncio esperado, esperadísimo. Los Huawei P50 han aparecido en el evento de hoy, pero no, no ha sido una presentación oficial, sino un anticipo a lo "no estaban muertos, estaban de parranda".

Tras haber presentado los nuevos Huawei MatePad 11 y MatePad Pro, los nuevos monitores MateView, los Huawei Watch 3 y 3 Pro y los auriculares Huawei FreeBuds 4, al final de todo la marca había dejado hueco para al menos comentar algo sobre el halo de misterio que rodea a la presentación de los buques insignia de Huawei en terreno móvil. Y ha sido Richar Yu el que ha confirmado que sí, que existen, además de mostrarnos ese peculiar diseño.

"Por razones que todos conocéis, aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento"

Los Huawei P han sido presentados en primavera, hacia marzo y abril, en los años anteriores y este año nada se sabe, por ahora. De hecho, el propio Yu ha dicho literalmente que la serie P50 "supuestamente se presenta esta primavera" (a la que no le quedan muchos días).

Lo que por ahora han comentado es que sí hay serie P50 y han confirmado un diseño que se lleva filtrando un tiempo, en el que destaca un módulo de cámaras dividido en dos circunferencias que abarcarían tres cámaras y una cámara con el flash respectivamente. Lo ha descrito como "un lenguaje de diseño icónico", lo cual no sabemos si llegará hasta tal nivel, pero desde luego lograrán diferenciarse incluso tras móviles como el Xiaomi Mi 11 Ultra.

Según Yu serán "ultradelgados" y "ligeros", además de prometer que "llevarán la fotografía móvil a otro nivel". Eso sí, sin desvelar o confirmar ninguna especificación, así que sabemos que al menos uno de ellos tendrá cuatro cámaras, pero aún no tenemos datos específicos.

El representante explica que estos móviles no han podido ser lanzados aún "por razones que todos conocéis", aludiendo de manera indirecta al bloqueo de Estados Unidos y a todas las consecuencias que esto tiene para la fabricación de productos de la marca (quizás también por la escasez de chips)

"Por razones que todos conocéis, aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento, pero estamos intentando resolver cómo hacer que este producto esté disponible para todos vosotros." Richard You, CEO de Huawei

De momento no han dicho ni una fecha aproximada, así que aún tendremos que esperar para saber cuándo se presentarán. Lo que sí parece lo más probable es que soportarán HarmonyOS, sistema operativo que hoy hemos podido conocer algo mejor y que llegará a más dispositivos de los que pensábamos, incluso bastante antiguos.