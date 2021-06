Así es el nuevo HarmonyOS 2.0: una especie de EMUI vitaminado que lo apuesta todo a la integración entre dispositivos

9 de agosto de 2019. Seguramente la fecha per se no diga nada, pero si echamos la vista atrás recordaremos que fue el día en que Huawei nos presentó oficialmente HarmonyOS. Un día importante que, desgraciadamente, nos dejó con las ganas de ver este nuevo sistema operativo funcionando en un smartphone. Hoy, finalmente, sabemos cómo será y qué funciones nos ofrecerá, así que vamos a repasarlo todo.

Más allá del diseño, que es clavado a EMUI tal y como lo conocemos, lo realmente interesante está en la integración IoT que nos propone. HarmonyOS es un sistema operativo para conquistarlos a todos, como ya anticipó la empresa en su momento, y su valor reside en las posibilidades que nos ofrece de cara a controlarlo todo desde cualquier dispositivo y, a su vez, de tenerlo todo sincronizado.

Un sistema operativo para controlarlos a todos

Panel de control.

Como decíamos, la idea de HarmonyOS es poder acceder a todo desde cualquier dispositivo. En esa misiva juega un papel fundamental el panel de control, un aspecto en el que Huawei ha hecho mucho hincapié. Desde este panel no solo podemos controlar cosas como el WiFi o el sonido del móvil, sino gestionar todos los dispositivos IoT. Es más, este panel de control está disponible en móviles, tablets y relojes y se sincroniza, por lo que si cambiamos algo en el móvil, dicho cambio se reflejará en el resto de gadgets.

Por lo que nos ha enseñado Huawei, desde el panel de control podremos tener un acceso rápido a todos los dispositivos del ecosistema, como cámaras de vigilancia, ventiladores, bombillas, etc., y gestionarlas con tan solo un par de toques. Si alguno usa iOS, seguramente le resulte familiar, ya que el funcionamiento es similar a la integración de la app Casa con el panel de control.

Super Device.

Entre las funciones que Huawei nos ofrece está la posibilidad de seleccionar en qué dispositivos reproducimos la música usando el widget de reproducción de música, o conectarnos a otros dispositivos en nuestra misma red WiFi usando el widget "Super Device". Este es una pantalla en la que los gadgets aparecen en burbujas y simplemente tenemos que arrastrar el icono del móvil a una de ellas para conectarlos entre sí. Eso puede servir para que la música deje de sonar en el móvil y pase a hacerlo en el Huawei Sound X, por ejemplo.

Un caso más interesante es ver la tele. Si estamos viendo una peli en nuestra Huawei Vision (las teles de Huawei) podemos crear un "Super device" con el móvil (centro de control), televisión (pantalla) y auriculares (salida de sonido), todo ello usando este widget que encontraremos en el panel de control. Esto, claro está, apunta a que solo será posible con dispositivos de la compañía o que sean parte de su ecosistema.

Sincronización multidispositivo.

Eso aplica a ordenadores (gracias a un plugin de HarmonyOS) y tablets. El usuario puede sincronizar su móvil con el ordenador o la tableta e intercambiar información entre ellos sin problema. Por ejemplo, puede adjuntar una foto de la galería del móvil a un correo que esté escribiendo en Windows con solo arrastrar esa foto. Y viceversa, claro, del PC o la tablet al móvil.

También hemos podido ver HarmonyOS Connect, que parece ser la materialización del ecosistema conectado basado en este nuevo sistema operativo. Según Huawei, casi nadie instala las aplicaciones de los electrodomésticos conectados, así que han tenido una idea: que las funciones sean accesibles desde el móvil. De esa forma, podemos enlazar un horno o una batidora conectada al móvil simplemente acercando ambos dispositivos para, una vez enlazados, controlarlo todo desde el panel de control. Muy útil, aunque habrá que ver cuántos dispositivos serán compatibles en el corto-medio plazo.

La pantalla principal gana protagonismo

Pantalla principal.

Ahora que ya conocemos HarmonyOS como eje central de un ecosistema Iot conectado, veamos lo que nos propone en materia de diseño y funciones. Si bien es cierto que, en principio, HarmonyOS debería ser compatible con apps Android, los desarrolladores deberán adaptar sus apps para que aprovechen las bondades que nos ofrece el sistema operativo.

Una de ellas es "Atomic Services" y "Widgets Services". Básicamente, es una función que permite al usuario deslizar hacia arriba en el icono de las apps para ver más información sin tener que entrar en ella. Digamos que es como desplegar un widget de la app con información útil. Es más, ese mismo widget podemos fijarlo directamente en la pantalla principal para que siempre esté ahí.

Widgets.

No solo eso, sino que gracias a las capacidades de distribución de HarmonyOS, todos estos widgets que pongamos en la pantalla aparecerán en las tablets, televisores y relojes de Huawei. De esa forma, si añadimos un widget con el tiempo, este mismo widget se pondrá automáticamente en todos los demás dispositivos que tengamos conectados.

Otra opción curiosa es que al meter dos apps en una carpeta, el sistema operativo nos propondrá otras apps relacionadas que podemos meter en esa misma carpeta para tenerlo todo ordenado. Además, esa carpeta la podemos convertir en un widget grande para que podamos ver mejor qué aplicaciones están dentro.

Y hablando de aplicaciones, algo llamativo es que podemos ejecutar apps que no estén instaladas en un dispositivo desde otro en las que sí lo estén. Las apps en ejecución están sincronizadas entre dispositivos, por lo que desde el móvil puedes ver qué apps están abiertas en la tablet, y viceversa. Con solo pulsar un botón, podemos pasar un juego que estemos ejecutando en el móvil a la tablet y jugar desde ella, algo muy, pero que muy interesante que, todo sea dicho, no han explicado cómo funciona exactamente.

Mejoras en el rendimiento, otra promesa de HarmonyOS

DGraphic Engine.

Finalmente, desde Huawei han señalado que su nuevo sistema operativo tiene ciertas mejoras enfocadas al rendimiento. Por ejemplo, aseguran que tiene una mejor gestión del almacenamiento interno para evitar cuellos de botella cuando esté lleno. También afirman que su sistema de renderizado, DGraphic Engine, que usa la CPU y la GPU para renderizar imágenes y que todo vaya más fluido, algo pensado para los juegos.

Eso redunda en una mejor gestión de la batería. Según Huawei, mientras que un iPhone 12 Pro Max con iOS 14.4 puede aguantar hasta 3,9 horas jugando a un título exigente a 60 FPS, un Mate 40 Pro con HarmonyOS puede aguantar 5,1 horas jugando a 90 FPS. Son datos de laboratorio, por supuesto, pero desde luego es interesante.

Los primeros dispositivos con HarmonyOS

Desgraciadamente, este sistema operativo todavía no se ha metido en un smartphone comercial. No solo eso, sino que desde Huawei no se han pronunciado al respecto de una posible migración de su parque de móviles, algo que dijeron que podrían realizar en uno o dos días cuando presentaron HarmonyOS hace años. Solo sabemos que desde Huawei se han comprometido a actualizar más de 100 dispositivos actuales a HarmonyOS.

Así pues, los primeros dispositivos de la compañía que tendrán HarmonyOS son, además de las teles que ya conocemos, son sus dos nuevos smartwatches (Huawei Watch 3 y Watch 3 Pro) y las dos nuevas tablets (Huawei MatePad 11 y MatePad Pro). Tocará esperar para ver HarmonyOS funcionando en un smartphone.