Análisis del iPhone 16 Pro un mes después. Gran teléfono para una generación complicada

Hace poco más de un mes publicamos nuestro análisis del iPhone 16 Pro. Se trata, sin duda alguna, de uno de los teléfonos que va a marcar este 2024 junto al Samsung Galaxy S24 Ultra y el que quizá, este año sí, era su gran rival: el Google Pixel 9 Pro. En nuestro texto, probamos a fondo todo lo que tenía que ofrecer el nuevo terminal, pero no nos hemos querido quedar en ese análisis y, por eso, hemos decidido analizar el iPhone 16 Pro durante todo un mes.

Es algo que también hicimos con el mencionado Google Pixel 9 Pro para comprobar durante más tiempo cómo se comporta el teléfono, y mi compañero Mario Arroyo ha sido el encargado de realizar esta labor. En el vídeo que tienes como portada de este artículo, Mario expone sus opiniones sobre todos los apartados del teléfono y lo que queda claro es algo que ya dijimos anteriormente: esta es la generación de la continuidad.

Apple sabe muy bien hasta dónde puede estirar el chicle cada generación para que su teléfono se sienta como algo nuevo. En esta ocasión, ha decidido apostar por un diseño con más pantalla en el mismo espacio gracias a una reducción de los marcos, una potencia descomunal gracias al chip A18 Pro y la que puede ser la mayor novedad: el nuevo botón de cámara.

Mario comenta todo ello (así como los diferentes modos de grabación y las opciones de captura de audio, que son muy interesantes) en este segundo análisis en vídeo del iPhone 16 Pro, pero un pequeño spoiler es que el botón de cámara, que seguro que tendrá su público, no es algo que le haya convencido al resultar algo engorroso en el día a día.

Es uno de esos detalles de los que te das cuenta llevando un mes el teléfono y utilizándolo en el día a día. Además, en el análisis podemos ver multitud de vídeos y fotografías, incluso comparando con el iPhone 15 Pro. Al final, el vídeo es muy interesante si sigues teniendo dudas sobre si comprar o no el nuevo iPhone 16 Pro, pero si tras verlo no te queda claro si es, o no, para ti, también publicamos una extensa comparativa con iPhone anteriores que puede ser de mucha ayuda.

En Xataka | He cambiado mi iPhone Pro por un nuevo iPhone 16 normal. Me arrepiento de muy pocas cosas