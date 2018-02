Alcatel Series 5, toma de contacto: reconocimiento facial y diseño asimétrico para diferenciarse en la gama media

Alcatel ha sido uno de los primeros fabricantes en anunciar sus nuevos dispositivos. Después de tener una primera toma de contacto a principios de año, ahora hemos podido conocer todas las características del Alcatel Series 5, el móvil con el diseño más elaborado de la marca.

Como suele ser habitual después de la presentación oficial estuvimos compartiendo un rato con el Alcatel Series 5 y aquí os dejamos nuestras primeras impresiones. Un móvil que destaca por su pantalla en formato 18:9 y un diseño asimétrico para dejar hueco a la cámara frontal doble con reconocimiento facial. Un gama media con bastante personalidad con un precio muy competitivo. Vamos a verlo.

Ficha técnica del Alcatel Series 5

Alcatel 5 Pantalla IPS de 18:9, con 5,7 pulgadas y resolución FHD+ de 1440 x 720 píxeles Procesador Mediatek MT6750 de ocho núcleos, cuatro Cortex-A53 a 1,5 GHz y otros cuatro Cortex-A53 a 1,0GHz RAM 3 GB Memoria 32 GB + microSD OS Android 7.0 Nougat Conectividad 4G/VoLTE, Bluettoth, WiFi 802.11b/g/n Batería 3.000 mAh Cámaras Trasera de 12 megapíxeles con apertura f/2.0

Doble frontal 13MP+5MP, reconocimiento facial, 1.4 µm y 120º Otros Lector de huellas trasero, GPS, NFC y USB Tipo C. Dimensiones 152,35 X 71,1 X 8,45 mm

144 gramos Precio 229,99 euros

Un diseño arriesgado pero muy agradable en mano

El Alcatel Series 5 es un móvil asimétrico. Cuando lo ves por primera vez te resulta extraño. Tenemos un cuerpo metálico con un panel de 5,7 pulgadas en formato 18:9 pero donde el borde inferior es prácticamente inexistente y sin embargo en la parte superior tenemos borde bastante generoso donde se ubica la cámara doble frontal.

A los fans de la simetría el Alcatel Series 5 puede generarles rechazo, pero en mano se siente muy bien. Es extremadamente ligero, tiene buen agarre y el tacto trasero es suave. Los bordes laterales también están muy conseguidos y lo cierto es que después de un rato usándolo no nos acordamos que es asimétrico. La experiencia de uso se mantiene y las sensaciones en mano, que siempre están ahí, son bastante buenas.

Su diseño puede sorprender al principio, pero en mano realmente se siente genial. Ligero, con buen agarre y compacto.

Con sus 144 gramos de peso está en uno de los gama media más ligeros. No destaca por ser muy delgado pero los bordes son redondeados hacia la parte de atrás y por ese punto tampoco perdemos en diseño.

En la parte trasera encontramos el logo de Alcatel, el lector de huellas y la cámara trasera única bordeada con un círculo plateado con un toque rugoso. El tacto es suficiente curioso como para que nos dediquemos a toquetearlo, lo que siendo la cámara trasera no es una buena idea. Por su parte, el lector de huellas funcionaba perfectamente y Alcatel añade una opción via software desde la cual podemos asociar una aplicación concreta para cada huella distinta.

Alcatel nos ofrece un dispositivo a buen precio pero afortunadamente no quedan atrás tecnologías que en muchas ocasiones no encontramos como por ejemplo USB Tipo C y NFC. Dos añadidos que sí están en el Series 5 y agradecemos que Alcatel haya optado por incluirlos.

Al contrario que muchos gama media de precio reducido, en el Alcatel Series 5 se incorpora USB tipo C y NFC.

El fabricante presumió durante la presentación de contar con la tecnología de pantallas de TCL y precisamente por ello pueden ofrecer dispositivos en formato 18:9 a buen precio. EL tamaño nos parece bastante correcto, pero la pantalla no destaca especialmente. Los colores son correctos, el brillo tampoco es muy elevado y quizás notábamos una falta de contraste. Habrá que esperar al análisis más a fondo para poder confirmar esta primera impresión o si por el contrario es una sensación fruto del lugar donde estuvimos probándolo.

Un software con bastante por mejorar

El Alcatel Series 5, al contrario que el Series 1 y Series 3, viene con Android 7.1.2 Nougat. La respuesta que nos dieron desde Alcatel es que el modelo más avanzado ya está disponible para comprar, mientras que el resto de la serie llegará en Abril. Es de esperar por tanto que para esa fecha su móvil más avanzado también reciba Android 8.0 Oreo.

En el interior del Alcatel Series 5 tenemos un procesador MediaTek de ocho núcleos y 3GB de memoria RAM. Funciona bastante fluido pero sí es cierto que no tenemos ese nivel de rapidez que sí encontramos en otros gama media de este rango de precio.

La potencia y el software son los puntos que nos parecen más flojos del Alcatel Series 5. Una capa de personalización que no nos aporta mucho y un procesador MediaTek que está por detrás de los chips de sus rivales.

La capa de personalización es sencilla, básicamente unos cuantos iconos y un launcher colorido pero sin muchos añadidos que entorpezcan al software. En palabras de Stefan Streit, responsable global de marketing de TCL/Alcatel: "No tenemos necesidad de añadir más elementos encima de Android, mejor dejar a los expertos de Google."

Por el contrario, si el móvil que acaba llegando a las tiendas está configurado de la misma manera del que probamos, entonces tenemos bastantes aplicaciones preinstaladas.

Cámara doble frontal y reconocimiento facial "Face Key"

Todo el diseño y sentido del Alcatel Series 5 gira entorno a la cámara frontal doble. Hagen Fendler, Chief Design Officer de TCL/Alcatel nos lo explicaba así: "El Alcatel Series 5 estaba ideado como un smartphone más pequeño, centrado en su doble cámara delantera para selfies. Pero se reformuló para ofrecer un dispositivo más completo y potente."

Tenemos un sensor frontal de 13 megapíxeles y un secundario de cinco con la opción de gran angular de 120 grados. Las condiciones de luz en el evento no eran precisamente las mejores pero aún así pudimos hacernos unos cuantos selfies. La calidad era bastante buena en el modo estándar, aunque en la opción de gran angular el rango dinámico era bastante pobre. Esta cámara frontal además sirve para el reconocimiento facial "Face Key" que dispone de cien puntos para identificar nuestro rostro.

La cámara frontal tiene cada vez más relevancia en los móviles y el Alcatel Series 5 gira entorno a ella. A falta de más pruebas, la calidad es bastante buena.

La cámara trasera es un sensor de doce megapíxeles con apertura f/2.0 que en nuestras pruebas rápidas conseguía una mayor calidad de imagen que no la cámara doble del Alcatel Series 3. El enfoque era bastante rápido aunque después el detalle de las pocas imágenes que capturamos era algo mejorable.

La aplicación de cámara de Alcatel por su parte era sencilla pero bien organizada. Tenemos todas las opciones esperadas y moverse por ella es intuitivo. Sin embargo todo sea dicho que no nos transmitió mucha sensación de estabilidad ya que tuvimos que reiniciar el dispositivo de prueba porque la aplicación de cámara dejó de funcionar. Un software que en las unidades de demo parece que todavía falta por pulir.

Alcatel renueva su catálogo con pantallas 18:9 en todos los rangos de precio

Además del nuevo Alcatel Series 5 también estuvimos probando el resto de productos de gama media y gama de entrada que la marca ha decidido presentarnos para este 2018. Estamos ante productos con un precio muy contenido y donde se apuesta por las pantallas de 18:9 en móviles y Android 8.0 Oreo en casi todos los dispositivos. De hecho, llama realmente la atención que su móvil más potente sea el único de los modelos que pudimos probar que no tenía la última versión de Android.

En el sector de las tablets tenemos la Alcatel 1T de siete y diez pulgadas por 69 y 99 euros respectivamente. Sus características son de lo más básicas pero tienen Android 8.0 Oreo y un modo niños donde se simplifican los menús y se accede solo a aquellas aplicaciones más adecuadas para los pequeños. En mano las sensaciones eran las de una tablet económica, pero al final es el precio el que marca un poco si tendrán éxito o no.

También estuvimos probando los nuevos Alcatel Series 3 y Series 1. El primero de ellos es un terminal de seis pulgadas con pantalla HD+. Lo tenemos en diversas versiones, unos con cámara trasera única desde 149 euros y otro con cámara doble por 189 euros. La sensación que tuvimos era de un móvil con un diseño más básico, cuerpo de plástico también muy ligero y una cámara doble que más allá del zoom óptico no aportaba un plus en fotografía.

El Alcatel 1 sí es un móvil de lo más interesante. Se trata del primer dispositivo anunciado bajo el proyecto Android GO. Un smartphone con pantalla 18:9 y un precio desde 99 euros. Sus características y aspecto eran muy sencillos, pero lo interesante es a nivel de software donde contamos con Android 8.1 Oreo y aplicaciones de Google ultraligeras y adaptadas para este tipo de especificaciones. El rendimiento no se alejaba mucho de sus hermanos mayores lo que nos anticipa las posibilidades de éxito de Android GO.