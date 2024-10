Los 128 GB siguen siendo un estándar para móviles. La pregunta es si son suficientes

Los 128 GB llevan años con nosotros como estándar. Aunque algunas compañías coquetean con los 256 GB, incluso Apple y Google siguen apostando por esta memoria base en teléfonos de más de 1.000 euros. ¿Es esta una configuración suficiente, incluso en la gama alta?

Es el debate que quiero abrir hoy, como usuario que tiene tanto teléfonos con 1 TB por casa, como el iPhone 16 Pro, así como otros con 128 GB, como mi Pixel 9 Pro. RAM, número de megapíxeles, miliamperios... Todo parece subir a lo bestia en los últimos años, salvo el almacenamiento interno.

Sistemas cada vez más ligeros. En el caso de Android, estamos ante un sistema operativo que puede ocupar tanto como el fabricante quiera, prácticamente. En sus comienzos, los fabricantes se centraban en inundar el sistema de funcionalidades diferenciales sin tener demasiado en cuenta el peso final. Es una tendencia que se está revirtiendo.

Samsung pasó de TouchWiz a OneUI con el fin de seguir ofreciendo una de las experiencias más completas en Android con una ROM más optimizada. Hace no demasiado, Xiaomi hizo lo propio con HyperOS. MIUI en esencia, pero con mucho menos peso.

Quitando sistema operativo y particiones necesarias para procesos del sistema, es habitual contar con poco más de 100 GB reales en el caso de un dispositivo nuevo con 128 GB.

Multimedia que dependerá de nuestra higiene digital. Google dejó de ofrecer almacenamiento gratuito en Google Fotos hace tres años, un drama que algunos aún sufrimos. Esto obligó a buscar alternativas como Amazon Fotos para hacer backup, y a que los usuarios empezasen a mirar con algo más de celo esas capturas de pantalla, fotografías repetidas y archivos de WhatsApp que tanto espacio van ocupando poco a poco.

En mi caso particular, siendo ordenado y combinando Amazon Fotos y Telegram, no tengo demasiado problema con los 128 GB, siempre teniendo en cuenta que no debo descuidarme y dejar que se acumule todo tipo de multimedia en la galería.

Juegos y apps absurdamente pesadas. Teniendo en cuenta que propuestas como Genshin Impact pueden llegar a ocupar casi 30 GB de nuestro almacenamiento, el gaming es un argumento claramente a la contra de los 128 GB. Si solemos usar el móvil para jugar, los 128 GB son sencillamente insuficientes.

En los últimos años, las aplicaciones más básicas han duplicado su peso. Aplicaciones como WhatsApp, X, YouTube o TikTok rondan ya los 100 MB, por lo que es sencillo tener varios gigas ocupados con simplemente tener instalado lo imprescindible.

Los 256 GB como nuevo estándar. En resumidas cuentas, 128 GB pueden ser suficientes si nuestro uso es básico, no somos demasiado exigentes con el multimedia, o si estamos dispuestos a utilizar tarjetas microSD y estar pendientes de ir moviendo los archivos -que el sistema permita- a la misma.

Para todo lo demás, los 256 GB se plantean como un estándar completamente necesario, en un contexto en el que apps, juegos y multimedia ocupan cada día más.

