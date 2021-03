Uno de cada diez españoles ya están vacunados con al menos una vacuna: un vistazo a las entrañas de la campaña española de vacunación

El mismo día que llegaban a España más de un millón de vacunas contra la COVID-19, el país superaba holgadamente una de las líneas psicológicas de la campaña de vacunación: el 10% de la población ya ha sido vacunada con, al menos, una dosis. Es decir, 4.967.230 están parcialmente inmunizados y 2.604.209 han recibido ya la pauta completa.

La cifra (ya sea en términos absolutos o relativos) es baja. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la cuarta ola puede estar llamando a las puertas, pero marca un punto de referencia: llevamos meses diciendo que todo depende de la primavera y, efectivamente, el momento en que la campaña de vacunación tiene que cambiar de forma radical es ahora. ¿Podrá hacerlo?

Uno de cada diez

Ya sabemos que la campaña de vacunación en España empezó accidentadamente por varios motivos: la complicada logística de una primera fase centrada en ancianos de residencias y grandes dependientes además de sanitarios en primera línea, los problemas iniciales de distribución o los retrasos de Pfizer y la escasez de vacunas.

Para finales de febrero y principios de marzo, la situación se había estabilizado y la vacunación empezó a adquirir velocidad de crucero superando las 110.000 dosis administradas al día. Sin embargo, no era suficiente. Si queríamos llegar a verano con un 70% de la población vacunada, necesitamos mucho más y el principal 'cuello de botella' es la escasez de vacunas.

Algo que poco a poco se va solucionando. Como decíamos, esta semana se han recibido 672.750 dosis de Pfizer/BioNTech y 393.600 de Moderna. Es decir, ya están llegando el triple de las vacunas que recibíamos durante las primeras semanas. Pero, sobre el papel, es solo el principio. Según las previsiones que maneja el ministerio, solo en abril hemos de recibir más vacunas de las que hemos recibido todos estos meses. La llegada de la vacuna de Johnson & Johnson el 19 de abril terminará de redondear las cifras.

En este sentido, la llegada al 10% de vacunados con una sola dosis es una excelente noticia. Pero no tan buena como nos gustaría. Mientras los repuntes de casos se hacen una realidad y la cuarta ola amenaza con volver a saturar los hospitales, hay una buena cantidad de personas de riesgo (como por ejemplo, los mayores de 65 años, pero menores de 80) que siguen a la espera de ser vacuandos.

Es decir, no debemos caer en la trampa de que los números agregados invisibilicen los problemas que aún tenemos pendientes de abordar. El optimismo que generan las vacunas está justificado, pero no tiene sentido olvidar que, aunque en unos meses podremos tocar la inmunidad con la "llema de los dedos", no va a ser fácil y es importante estar preparados.

Imagen | Hospital Clinic