Los objetivos del Gobierno frente a la realidad: cómo tiene que aumentar el ritmo de vacunación para alcanzar el 70% de vacunados en agosto

Tenemos un calendario. Después de meses de estimaciones, objetivos relativamente genéricos y problemas logísticos, Pedro Sánchez acaba de fijar un calendario nítido sobre el futuro cercano de la campaña de vacunación española. Según el Presidente del Gobierno, en el escenario "prudente y más conservador" 33 millones de españoles, el 70% de la población adulta, estarán vacunados con pauta completa a finales del mes de agosto.

Sánchez ha reconocido este objetivo de vacunación se enmarca en un proceso "tremendamente complejo" y es una pieza clave en la respuesta del ejecutivo al fin del Estado de Alarma, el próximo 9 de mayo. Es decir, al fin de muchas de las restricciones que aún hoy operan en el territorio nacional. Por eso mismo, no estamos ante "un objetivo más": estamos ante el objetivo fundamental para reconstruir la normalidad del país de cara al fin de año.

Así que la pregunta es, ¿Es un objetivo realista? ¿Podremos conseguirlo? ¿Cómo tiene que aumentar al ritmo de vacunación para hacerlo?

¿Cuáles son los hitos del Gobierno?

"Durante la próxima semana, en España serán más las personas vacunadas con pauta completa que el número de personas de las que se ha notificado el contagio. En segundo lugar, en la semana del 3 de mayo serán cinco millones de compatriotas las personas que estén vacunadas con pauta completa", ha dicho el presidente Sánchez tras el Consejo de ministros.

Y ha continuado con un desglose de las estimaciones del Gobierno de cara a las próximas semanas: "En la primera semana de junio, nos proponemos alcanzar los 10 millones de compatriotas vacunados con la pauta completa. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas y la semana del 19 de julio, lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa".

Aunque todas estas cifras dependen del suministro de vacunas, el Gobierno está convencido de que se va a acelerar el proceso de vacunación. Por ello, el objetivo (en el escenario más "prudente y más conservador") es claro: "queremos lograr, vamos a lograr que el 70% de la población adulta, es decir 33 millones de españoles y españolas estén inmunizadas con pauta completa a finales del mes de agosto".

La hora de la verdad: el ritmo que necesitamos

Es decir, con el anuncio del Gobierno las cartas están encima de la mesa: sabemos cuántas vacunas necesitamos poner cada día para conseguir alcanzar los objetivos propuestos. Por ejemplo, si queremos tener cinco millones de españoles vacunados a finales de la semana del 3 de mayo necesitamos un ritmo de, al menos, 122.786 dosis diarias los siete días de la semana. Este objetivo no es difícil de alcanzar puesto que, actualmente, estamos en torno a las 239.000 dosis al día.

La situación se vuelve mucho más compleja para alcanzar el objetivo de la semana del 14 de junio. En ese momento, según los objetivos del gobierno tendremos que haber completado las pautas de 15 millones de personas. Y esto nos obliga a tener que vacunar algunos días a cerca de 700.000 personas. No es imposible y, de hecho, hay países como el Reino Unido que han superado esa cifra; no obstante, da buena cuenta de la complejidad de la campaña a la que nos enfrentamos. No hay que olvidar que las vacunas de doble dosis (que serán fundamentales aún durante este trimestre) complican mucho la logística.

Ese será el momento álgido de la campaña y, aunque hay a partir de ese momento el ritmo puede relajarse ligeramente, lo cierto es que manejamos cifras de alrededor del medio millón de dosis (y nunca menos de 400.000) al día para alcanzar el objetivo de los 33 millones de personas a finales de agosto. Un desafío para el sistema de salud, pero un desafío más asumible si, además, se van incorporando las vacunas monodosis de Johnson&Johnson en mayor proporción de lo esperado.

Una vez más, parece que la clave de bóveda de la campaña de vacunación está en que no haya imprevistos con las vacunas. Algo que, como hemos visto en las últimas semanas con la vacuna de AstraZeneca, no puede descartarse en ningún momento. Sin embargo, a partir de hoy la situación cambia: vamos a poder monitorizar en tiempo real la campaña de vacunación y vamos a poder saber si cumplimos o no cumplimos los objetivos que nos pondrán en el camino de alcanzar la verdadera "nueva normalidad".

