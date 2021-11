Luz verde para vacunar a los niños: la Agencia Europea del Medicamento aprueba la vacuna de Pfizer en menores de 5 a 11 años

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha aprobado la vacuna de Pfizer-BioNTech en niños de 5 a 11 años. Esta vacuna ya se utiliza actualmente en mayores de 12 años para protegerse contra la Covid-19 y ahora el comité médico europeo ha concluido que los beneficios superan los riesgos y recomienda poner la vacuna a los menores.

Esta decisión llega después de un estudio realizado a 2.000 menores, de los que el 90% ha podido hacer frente a los síntomas. Por el momento la EMA ha aprobado su aplicación, un paso previo para que los distintos ministerios de Salud aprueben su aplicación en los distintos países.

La aplicación de la vacuna de Pfizer también se recomienda realizar en dos dosis con tres semanas de separación, como en los de más edad, aunque con una dosis más pequeña respecto a los de más de 12 años. En concreto, 10 µg en comparación con los 30 µg.

El estudio comenzó a mediados de octubre y se comprobó que de 1.305 niños con la vacuna, únicamente tres desarrollaron la infección. Por el contrario, 16 de los 663 a quienes se les suministró placebo mostraron síntomas. Según describe la EMA, la efectividad de la vacuna se mostró en un 90,7%, aunque el ratio real podría ubicarse entre el 67,7% y el 98,3% explican.

‼️ EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer’s #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.



In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.



Read the full press release: https://t.co/uqqBAklVvl