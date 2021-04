Israel ha vacunado a la mitad de su población, pero su éxito también se debe a medidas como la “Oficina del Abogado del Diablo”

Israel ya ha vacunado el 56,28% de su población. Su Instituto Nacional de Ciencia ha reportado, desde el pasado enero, un asombroso descenso del 96% de casos en todos los grupos de edad, del 90% en pacientes críticos y del 85% en muertes desde el pasado enero.

Son buenas noticias, indudablemente, pero ¿podemos asegurar que eso es lo que ocurrirá en el resto de países? Spoiler: no.

No todo el éxito se reduce a la vacunación

Israel se ha convertido en el país que más rápidamente está vacunando a su población. Tras inocular todas las dosis compradas a Pfizer en una población de 9 millones de habitantes, ya está trabajando en un nuevo acuerdo con la compañía, con el que aspira obtener 36 millones de dosis más. Concretamente, 5,27 millones de israelíes mayores de 16 años han recibido una primera dosis, mientras que 4,84 millones han recibido una segunda inyección.

En el siguiente gráfico podemos observar e descenso de los casos en Israel gracias a los niveles de vacunación con Pfizer-BioNTech:

Si desglosamos este éxito, podemos reducirlo a tres puntos básicos en los que sustenta el descenso:

Los vacunados tienen muy baja probabilidad de enfermar de coronavirus. Después de haber recibido una dosis de la vacuna, los vacunados tienen una carga viral menor y, por consiguiente, también hay menor posibilidad de transmitir el virus. La vacuna de Pfizer no solo protege a los vacunados, sino que otorga "protección cruzada" el resto de la población, según un estudio realizado en el Instituto Tecnológico Technion en Israel y publicado en Nature Medicine. Es decir, que si no se vacunan los niños, como ahora está ocurriendo, no importa: cuanto más extendida está la vacunación entre adultos, menos probable es que los niños se contagien. Concretamente, por cada 20 puntos de aumento de adultos vacunados en una comunidad, el riesgo de que los menores den positivo se reduce a la mitad.

Sin embargo, hay otros factores no estrictamente vinculados con las vacunas que también deben de tenerse en cuenta, lo que también explicaría que en países con altos porcentajes de vacunación no se experimenten estos descensos tan espectaculares (incluso que se experimenten retrocesos, como está sucediendo en Chile).

En primer lugar, las medidas de confinamiento se han ido relajando progresivamente, después de un confinamiento muy estricto, y el país continúa cerrado. El aeropuerto internacional de Ben-Gurión también continuará prácticamente cerrado pero se ha aprobado eventualmente el retorno de los israelíes que sigan en el extranjero y quieran regresar a casa.

El gobierno de Israel también tiene implementada una cultura de análisis de tesis improbables, disponiendo incluso de una oficina llamada la oficina del "abogado del diablo" (Devil's Advocate office), donde se estudian las tesis opuestas a las aceptadas a fin de estar preparado para eventualidades y tener bajo control el máximo número de parámetros.

Las vacunas no solo son efectivas: son condición sine qua non para salir de esta pandemia con éxito. Sin embargo, no todo se reduce a las vacunas, porque también entran en juego otras variables, como el comportamiento de la sociedad. Así pues, resulta necesario preparanos para una desescalada lenta, atendiendo a la evolución de los datos. Será la forma más rápida y menos traumática de alcanzar la anhelada imunidad de grupo.