Cuando una persona sufre un infarto de corazón o un ictus, la verdad es que se suele percibir como algo repentino que ha ocurrido de la noche a la mañana. Sin embargo, la medicina nos lleva años mostrando que el deterioro de nuestras arterias sigue una carrera de fondo silenciosa. Ahora el objetivo es tener cada vez más marcadores que nos anticipen a estos desenlaces.

Un gran estudio. Para reconstruir todo lo que ocurre antes de sufrir un episodio cardiovascular, un equipo de investigadores combinó los datos de 113.612 personas sin antecedentes de infarto o ictus, acumulando más de 300.000 visitas a una consulta médica entre 1985 y 2019.

A lo largo de ese seguimiento, 8.025 mujeres (el 13,5 %) y 8.892 hombres (el 16,4 %) sufrieron un infarto no mortal, un ictus no mortal o fallecieron por una causa cardiovascular. Al mirar hacia atrás y comparar sus historiales con los de quienes no sufrieron ninguno de estos eventos, los investigadores observaron que las trayectorias empezaban a separarse mucho antes de que apareciera cualquier síntoma.

La tensión arterial. Este es uno de los indicadores más claros y también un viejo conocido en cualquier centro de salud. Y es que se vio que en las mujeres que acabaron sufriendo un evento cardiovascular, la presión 'alta' ya era 4 mmHg superior a la que se tenía treinta años antes del diagnóstico en comparación con las mujeres sanas. Pero esta brecha fue ensanchándose con el paso del tiempo hasta alcanzar los 7 mmHg.

En sangre. Más allá de la tensión, que tiene una medida muy accesible, los investigadores quisieron ir un poco más allá en la búsqueda de biomarcadores que nos permitan hacer algún tipo de cribado. Aquí tenemos la troponina, que es una proteína que se libera a sangre cuando el músculo del corazón tiene algún daño, como en el infarto.

Los investigadores detectaron que sus niveles ya mostraban diferencias tres décadas antes del evento cardiovascular. Esto encaja con otro estudio publicado en 2023 donde ya había observado que la troponina ascendía con una pendiente más pronunciada en quienes acababan muriendo por causa cardiovascular.

Mucho por delante. Que la huella biológica de la enfermedad empiece a gestarse treinta años antes es un dato valioso para entender la fisiopatología, pero la verdad es que tiene límites claros. En primer lugar, porque la magnitud de las diferencias tempranas es pequeña. Son señales nítidas cuando se promedian decenas de miles de historiales en un ordenador, pero presentan un enorme solapamiento si se intenta evaluar a una persona concreta en una analítica rutinaria.

En segundo lugar, la evidencia acumulada indica que medir estas moléculas de forma aislada añade poco sobre lo que ya sabemos. Un metaanálisis publicado en 2025, que reunió datos individuales de 62.150 participantes sin enfermedad cardiovascular previa en 15 cohortes, concluyó que incorporar la troponina a los factores de riesgo clásicos mejora la capacidad predictiva solo de forma muy modesta.

Su utilidad. La verdadera importancia de estos resultados radica en reforzar una idea preventiva mucho más terrenal, ya que la enfermedad cardiovascular no empieza cuando duele el pecho ni cuando se dispara el tensiómetro a los sesenta años. Esta enfermedad se va construyendo desde la juventud y se ve influida por decisiones nuestras como el hecho de no hacer ejercicio o fumar una cajetilla de tabaco al día.

Imágenes | Towfiqu barbhuiya

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