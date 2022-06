Habrá cuarta dosis de la vacuna contra la COVID para todos en otoño, según Sanidad

Carolina Darias, la ministra de Sanidad, acaba de anunciar que la Comisión de Salud Pública ha decidido que habrá cuarta dosis de la vacuna contra la COVID “para toda la población”. Hasta ahora, los planes de vacunación solo afectaban a las personas más mayores y a pacientes de "alto riesgo". Con esta decisión, la situación vuelve a cambiar y el Ministerio se prepara para volver a vacunar a todo el mundo. ¿Por qué se toma está decisión ahora?

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Más allá del anuncio de que afectará a toda la población, la ministra no ha podido concretar ni los procedimientos ni la fecha. Ha explicado, eso sí, que la que “se baraja como posible es en torno al otoño, estamos esperando para esas fechas las llegadas de nuevas vacunas adaptadas a variantes, como está en los contratos que hemos firmado con las farmacéuticas”.

Un vistazo a… MENOS de 100 DÍAS para la INMUNIDAD DE GRUPO: Hacia un FUTURO sin PANDEMIA

Un poco de contexto. Ya en enero de este año, la Comisión de Salud Pública ya recomendó la cuarta inyección de la vacuna a la población de “muy alto riesgo” (inmunodeprimidos, trasplantados, enfermos de cáncer inmunocrompometidos, etc... ). Esa vacunación sería cinco meses después de su última vacuna. Por otro lado, tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como el Centro Europeo de Control de Enfermedades avalaron esta dosis de recuerdo para mayores de 80 años.

Sin embargo, como explicaba en febrero Marco Cavaleri, jefe de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA): "si bien el uso de dosis adicionales de refuerzo puede ser parte de los planes de contingencia, las vacunaciones repetidas en intervalos cortos no representan una estrategia sostenible a largo plazo". Tanto es así que la EMA (que se puso de perfil con la tercera dosis) ya ha declarado que no ve necesaria una cuarta dosis generalizada.

¿Qué ha cambiado? No está claro. Pero, a falta de que se han públicos los informes y argumentos que están detrás de la decisión, tampoco podemos decir que sea una sorpresa. España (y la Unión Europea en su conjunto) tiene comprometidos muchos millones de vacunas. No hay duda que la cuarta dosis aporta un plus inmunológico; Sin embargo, los expertos debaten si ese plus es necesario.

Sea como sea, las dudas no se restringen a eso. España se ha caracterizado por los altos niveles de vacunación y, a su vez, por el mantenimiento de restricciones más duras; pero si la situación sigue como hasta ahora (y el coronavirus virtualmente ya no existe en la esfera de debate público) el futuro de esa cuarta dosis es toda una incógnita.

En actualización