Adelgazar no es tan sencillo como gastar más calorías de las que se consumen. Muchos hábitos que no tienen relación con lo que comemos o el ejercicio que hacemos también pueden tener mucha relación con nuestro peso. El sueño es un buen ejemplo de ello, como también lo es el horario. Pero no solo son importantes las horas que duermes. También es muy relevante la hora a la que comes. Por eso, un equipo de científicos del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha analizado el índice de masa corporal de distintos grupos de personas, según sus horarios de cena y desayuno.

Lo que han encontrado es muy interesante; ya que apunta a que, para algunos grupos poblacionales, cuidar la hora de ambas comidas puede marcar una diferencia significativa.

Más de 7.000 personas. En el estudio participaron 7.074 personas, con edades comprendidas entre los 40 y los 65 años. El 58,9% eran mujeres y el 41,1% hombres. En una primera visita, que tuvo lugar entre 2014 y 2017, los participantes rellenaron un cuestionario, en el que informaban sobre su alimentación, el consumo de sustancias como el tabaco o el alcohol, sus horarios de sueño, comida y trabajo, la salud mental y la actividad física, entre otros factores. También refirieron su peso, mientras que la altura la midieron los propios investigadores allí mismo. Un dato importante es que solo dieron datos sobre los días laborables, pues es cuando se mantienen unos hábitos más estables, y que se descartó a participantes con trabajo por turnos porque sus ritmos circadianos están más alterados.

Más tarde, en 2018, se hizo una visita de seguimiento, en la que tuvieron que rellenar una encuesta, esta vez con menos información. Solo informaron sobre los horarios de comida, el sueño, el peso autodeclarado y la dieta. Finalmente, en 2023 se les hizo un último seguimiento para poder realizar un análisis estadístico longitudinal, en el que se sigue durante varios años a los participantes.

Los resultados. El análisis estadístico de toda esta información mostró que cada hora más tarde del consumo del primer alimento del día se asociaba con un índice de masa corporal (IMC) unos 0,32 puntos mayor. Además, cada hora más de ayuno nocturno (el tiempo entre la última comida del día y la primera del siguiente) se asoció con un IMC unos 0,27 puntos menor. Ambos datos se calcularon por separado, de modo que lo que sugieren es que conviene adelantar la cena sin retrasar el desayuno: alargar el ayuno cenando antes se asocia con menos IMC, pero alargarlo desayunando más tarde no.

Son asociaciones, no pruebas de causa y efecto, y de tamaño modesto, pero apuntan a que cenar temprano y desayunar temprano puede ser buena idea, no necesariamente dejar de cenar o desayunar, como recomiendan algunas dietas de ayuno intermitente.

Datos por grupos. Estos datos estadísticos son para el grupo completo de participantes, independientemente de su sexo o su edad y ajustando los datos para que otros factores, como el ejercicio o el tabaquismo no influyan. Sin embargo, estos científicos quisieron hacer también distintos grupos de sexo o edad en busca de peculiaridades concretas. Los grupos fueron: mujeres en general, mujeres premenopáusicas, mujeres posmenopáusicas, hombres en un análisis transversal (se comparan entre ellos, pero en un solo momento determinado) y hombres en un análisis longitudinal con 5 años de seguimiento.

Aquí se encontraron diferencias interesantes. Por ejemplo, en las mujeres en general el patrón era exactamente el mismo que en el conjunto de hombres y mujeres. Sin embargo, si solo se analizaban las mujeres premenopáusicas, las horas de la cena y el desayuno eran aún más relevantes. Cada hora de retraso en el primer alimento se asoció con unos 0,58 puntos más de IMC, y cada hora más de ayuno con unos 0,59 menos. En cambio, después de la menopausia el horario apenas importaba. En cuanto a los hombres, en el análisis transversal solo fue significativa la hora del primer alimento y en el longitudinal las asociaciones con el horario sí fueron más claras que en el seguimiento a 5 años del grupo total de mujeres.

¿Qué significa todo eso? Básicamente, esto significa que a todos nos afecta el horario en el que comemos, pero que es algo especialmente relevante en las mujeres premenopáusicas y que, como población general, los efectos a largo plazo son más grandes en los hombres. Es cierto que solo es un estudio observacional y que no conocemos las causas, por lo que ni siquiera podemos tener claro que no sea casualidad. No obstante, los resultados son suficientemente significativos como para tenerlos en cuenta.

El horario ideal. Este estudio no habla de un horario ideal. Sin embargo, en el grupo de mujeres premenopáusicas, en el que hubo una mayor influencia del horario, los mejores resultados de IMC se dieron con aquellas que cenaban de media a las 20:56 y desayunaban a las 7:30.

Aunque esto solo fue el caso en un grupo poblacional concreto y para nada es la conclusión general del estudio, lo que está claro es que el horario importa. De hecho, este no es ni mucho menos el primer estudio que estudia la relación entre el peso y el horario de las comidas. Por ejemplo, se ha visto también con las comidas, no solo con las cenas y el desayuno. Según un estudio publicado en 2013, las personas que comen después de las 15 pierden menos peso que las que lo hacen antes, aunque el consumo calórico sea el mismo.

Saltarse el desayuno no ayuda. Otro dato interesante es que hubo un grupo de hombres que seguían una dieta de ayuno intermitente por la cual comían por primera vez en el día en torno a las 14, después de unas 17 horas de ayuno. Se vio que no hubo efectos en su peso. Por lo tanto, según este estudio, la clave no está en pasar hambre o no desayunar.

Cuidado con el IMC. Es muy importante tener en cuenta que el IMC es un valor útil como cribado poblacional rápido y económico, pero es insuficiente como indicador clínico individual para diagnosticar obesidad o evaluar el riesgo metabólico real de una persona. En este caso se quería establecer un mismo baremo para comparar a un grupo muy grande de personas, pero eso no debe hacernos pensar que es la mejor forma de analizar la relación entre nuestro peso y nuestro estado de salud.

En resumen, no debemos obsesionarnos con el IMC, ni siquiera con el peso, pero no está de más intentar desayunar y cenar un poquito más temprano. Para algunas cosas, en otros países de Europa se cuidan más que en España.

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