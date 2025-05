En nuestra obsesión por tener un café más "nutritivo", estamos echando un ingrediente que sabe a charco: espirulina

Estos últimos años se ha popularizado una práctica curiosa: hay que añadir suplementos a todo. ¿Yogur? Con proteínas. ¿Queso? Con proteínas. ¿Helado? Con proteínas también. En muchos casos, esa ‘proteinización’ no tiene sentido porque se añaden a productos que ya contienen cierta cantidad de proteínas, pero dentro de la tendencia, hay una subtendencia: convertir el café en un superalimento.

Y una de las últimas prácticas es la de añadir espirulina al café.

Espirulina. Hace unos días contábamos que añadir proteínas al café no era una mala idea. Crear un batido de proteína, plátano y café (por ejemplo) nos aporta un montón de nutrientes de la proteína y de la fruta, pero también los efectos beneficiosos del café. Es algo que puedes hacer en casa fácilmente para aumentar el consumo proteico, pero también es algo en lo que empresas como Starbucks han visto potencial.

Los suplementos de proteína están integrados en nuestra dieta, pero… ¿qué es eso de la espirulina? Se trata de una microalga verdosa en forma de espiral que, convertida en polvo, se ha convertido en el nuevo ‘alimento milagroso’. Hay muchas recetas que podemos preparar con espirulina y por 100 gramos (una cantidad diaria poco realista) aporta 57 gramos de proteína, 23,9 de carbohidratos, 3,6 de fibra y es rica en vitaminas del complejo B. Además, tiene calcio, magnesio, fósforo, potasio, sodio, iodo, cromo, vitamina A, K y folatos.

Otra superreceta. Siempre que no sustituya a otros alimentos en la dieta, la espirulina es un buen complemento que podemos introducir fácilmente en forma de polvo en multitud de alimentos, preparaciones y salsas. Y, como ocurre con la proteína, también es un buen añadido al café.

¿Cómo? Pues en forma de latte y no buscando un enorme aporte proteico, sino esa suplementación de vitaminas y minerales. Porque también tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio, puede contribuir al control de la glucosa y a la mejora de la función vascular, así como a una buena flora intestinal. Vamos, que parece que sólo tiene efectos positivos.

Ojo. Pero hay un problema. Bueno, dos. El primero es que hay que adquirir la espirulina a través de fuentes que aseguren su completa seguridad debido a que, aunque hay estudios que muestran beneficios con dosis tanto de un gramo al día hasta cinco gramos al día, se trata de un alimento que procede del mar y el riesgo de contaminación con metales pesados está ahí. Y si tienes hipo o hipertiroidismo, no es un suplemento adecuado.

El segundo es, al igual que en el caso del café proteico de Starbucks, que las marcas tienen otro alimento milagroso que etiquetar. Pret a Manger es una cadena británica de comida rápida que se ha especializado en la comida orgánica. Sobre todo, hace bocadillos y sandwiches, pero se ha enfocado en esa publicidad de que utilizan ingredientes naturales y orgánicos.

Azúcar por un tubo. Ahí la espirulina encaja como un guante, y, como leemos en Telegraph, es una oportunidad que la cadena no ha dejado pasar. El medio británico ha contactado con la dietista Aisling Piggot, portavoz de la Asociación Dietética Británica y, si bien ha confirmado que la espirulina es un buen suplemento (siempre que no entremos en alguno de los grupos de riesgo que no debería tomar esto), el café con espirulina de Pret no lo es.

Y la clave no está en esa microalga, sino en que tiene 19,4 gramos de azúcar por taza. Es más de lo que hay en una lata de un refresco convencional y por eso hay que tener en cuenta con qué ingredientes está preparado el café. Porque si tiene espirulina, muy bien, pero si para enmascarar el sabor se añade esa cantidad de azúcar, el producto final dista de ser saludable.

Tendencia vs realidad. Al final, es importante no dejarse llevar por esos beneficios que prometen algunos alimentos, sino leer la etiqueta porque, por muchas propiedades que tenga la espirulina o las proteínas, bebidas comerciales ya preparadas pueden contener enormes dosis de azúcar que eclipsan todo lo demás.

Y, aunque el café con espirulina, o el chai latte con esta microalga, tienen un tono azul muy ‘instagrameable’, lo cierto es que te tiene que gustar la textura terrosa y fuerte, ya que se come el resto de sabores.

