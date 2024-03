Si buscas un metal, la IA lo encuentra por ti: Bill Gates tiene claro por dónde pasa el futuro de la minería

Encontrar nuevos depósitos de cobalto, níquel, cobre o litio no es fácil. Estos metales interpretan un papel crucial en las industrias de la electrónica, las energías renovables o el coche eléctrico, por lo que su demanda va en aumento. Y no sobran precisamente. Los yacimientos más accesibles han sido localizados durante las últimas décadas, por lo que es necesario desarrollar nuevas tecnologías de análisis que sean capaces de localizar aquellos depósitos de difícil acceso que todavía no han sido explotados. A esto es a lo que se dedica KoBold Metals.

Esta empresa estadounidense está haciendo mucho ruido, y no solo por haber alcanzado el logro del que hablaremos a continuación. El motivo por el que muchos medios de comunicación nos hemos fijado en ella es que cuenta con el respaldo económico de varios grandes grupos financieros, como Andreessen Horowitz o Breakthrough Energy, el fondo de inversiones fundado por Bill Gates en 2015 y al que se han sumado con posterioridad otros multimillonarios, como Richard Branson, Jeff Bezos o Jack Ma.

En cualquier caso, la razón por la que realmente merece la pena prestar atención a KoBold Metals es la tecnología que ha desarrollado para encontrar yacimientos de metales que hasta ahora no han sido localizados. Sobre el papel su estrategia es relativamente sencilla: obtiene imágenes de satélite en alta resolución de la región que ha decidido explorar y después esas fotografías son procesadas por un algoritmo de inteligencia artificial diseñado expresamente para identificar aquellos patrones que son susceptibles de delatar la presencia de un yacimiento.

KoBold Metals ya se ha apuntado un tanto, aunque su plan tiene cuerda para rato

El buen ojo de Bill Gates para los negocios está fuera de toda duda. Y, una vez más, parece haber estado atinado. Como os contamos a principios del pasado mes de febrero, KoBold Metals ha encontrado un depósito de cobre de gran tamaño en Zambia. Este país es actualmente el segundo mayor productor de cobre del continente africano solo por detrás de la República Democrática del Congo, por lo que es evidente que KoBold Metals sabía dónde debía empezar a buscar. Aun así, la localización de este yacimiento demuestra que su tecnología funciona.

Josh Goldman, el presidente de KoBold Metals, ha declarado que el yacimiento de cobre de Zambia es uno de los mayores del planeta

Josh Goldman, el presidente de KoBold Metals, ha declarado que el yacimiento de cobre de Zambia es uno de los mayores del planeta. Y también uno de los que permitirá la extracción de metal de alta calidad. No obstante, el itinerario de esta compañía no acaba aquí. Y es que actualmente tiene en marcha más de 60 proyectos de exploración y análisis repartidos en cuatro continentes con el propósito de encontrar nuevos yacimientos de los metales más codiciados por el ser humano, entre los que se encuentran, por supuesto, los cuatro en los que hemos reparado en las primeras líneas de este artículo.

Los gastos que soporta esta empresa para sacar adelante simultáneamente esta enorme cantidad de proyectos ascienden a 60 millones de dólares anuales, una cifra elevada pero que no intimida si tenemos presente la envergadura de los grupos financieros que respaldan su actividad. Además, no cabe ninguna duda de que la explotación de los yacimientos que presumiblemente encontrará debería permitirle amortizar esa inversión con creces. No obstante, Goldman ha confirmado que su empresa saldrá a Bolsa dentro de tres o, a lo sumo, cuatro años, con el propósito de financiar sus proyectos con tanta holgura como sea posible. Por el momento Zambia continuará siendo el eje central de sus proyectos de exploración.

