Windows 10 en el Lumia 950 XL: o cómo resucitar el viejo móvil insignia de Microsoft con un sistema de escritorio totalmente operativo

Microsoft intentó, sin éxito, construir un sistema operativo para móviles. Windows Mobile tenía la estética que ahora encontramos en Windows 10, pero sus capacidades eran limitadas en comparación con lo que ya por entonces ofrecían Android o iOS. Lo que era un secreto a voces se confirmó a mediados de enero de 2019, cuando Microsoft anunció que Windows Phone y Windows 10 Mobile habían muerto. De momento han seguido recibiendo actualizaciones de seguridad y pequeñas correcciones, pero esto terminará definitivamente en diciembre de este año. Pero en cada adversidad surge una oportunidad.

Cuando Microsoft decidió cerrar el desarrollo de Windows Mobile también desbloqueó el bootloader de sus teléfonos para que los desarrolladores pudieran instalar ROMs. Y un grupo de desarrolladores lo ha aprovechado no solo para modificar Windows, sino para instalar un sistema mucho más completo en el Lumia 950 XL, uno de los teléfonos más potentes de la época y que gracias a este proyecto está viviendo estos días una segunda vida.

Lo que las grandes empresas todavía no se han decidido a hacer sí lo están consiguiendo un grupo de desarrolladores. WOA Project es un proyecto destinado a trasladar Windows 10 para ARM al Lumia 950 XL, con sus distintas limitaciones pero un sistema para escritorio al fin y al cabo.

El proyecto puede consultarse en Github, donde ofrecen un tutorial completo para su instalación, las herramientas necesarias y sobre todo van actualizando la página diariamente. Con aproximadamente un año de vida han conseguido no solo arrancar Windows 10 para ARM en el Lumia, sino poder utilizar la pantalla táctil, el WiFi, el sonido, el Bluetooth e incluso ejecutar todo tipo de aplicaciones.

It looks like a mobile OS, it's pocketable, it makes phone calls, it could rip a DVD and runs Visual Studio. Yes, it's WOA. #LumiaWOA pic.twitter.com/RpLa4mo4XA