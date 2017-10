Windows Phone ha muerto: Joe Belfiore de Microsoft confirma el secreto a voces

Si aún tenías esperanzas de que Microsoft hiciera un último esfuerzo con Windows Phone mucho me temo que no va a ser así. Joe Belfiore, uno de los máximos responsables del desarrollo de Windows 10 en Microsoft, ha admitido que la empresa no tiene intenciones de seguir intentándolo con su sistema operativo móvil.

En respuesta a varios usuarios de Twitter, Belfiore confirmó anoche lo que era un secreto a voces. La empresa seguiría dándole soporte a los usuarios de Windows Phone con actualizaciones de seguridad y parcheando bugs, pero ya no están centrados en desarrollar nuevas funcionalidades para la versión móvil de su sistema operativo. Sin novedades se puede decir que el sistema ha muerto y no recibirá nuevas versiones.

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu — Joe Belfiore (@joebelfiore) 8 de octubre de 2017

Tras confirmar la mala noticia, Belfiore ha asegurado que seguirán dándole soporte a las empresas que sigan apostando por Windows Phone. Sin embargo, cuando un usuario le pregunta si debería cambiar de sistema operativo le contesta que elija el que crea que es mejor para él. Vamos, ni un intento de retener ya a personas en el muerto viviente en el que se ha convertido Windows Phone.

We have tried VERY HARD to incent app devs. Paid money.. wrote apps 4 them.. but volume of users is too low for most companies to invest. ☹️ https://t.co/ePsySxR3LB — Joe Belfiore (@joebelfiore) 8 de octubre de 2017

"Lo hemos intentado MUY DURO el incentivar a los desarrolladores de aplicaciones", ha dicho también en otro de sus tuits. Les hemos pagado dinero, hemos escrito aplicaciones para ellos... pero el volumen de usuarios es demasiado bajo para que la mayoría de las empresas inviertan".

Con estas palabras, Belfiore podría estar haciendo referencia al abandono de Windows Phone por parte de HP hace unos días, momento en el que perdieron a uno de sus grandes aliados. Desde HP dijeron que su decisión se debía precisamente a "ya no tenía sentido" seguir apostando por la plataforma.

HP también había dejado ver que Microsoft había cambiado su estrategia con Windows Phone y que ya no estaban centrándose en él. Pues bien, las palabras de hoy del ejecutivo de la empresa lo confirman, Windows Phone ha muerto y desde Redmond sólo piensan en darle soporte de seguridad como hacen siempre durante unos años con el resto de sistemas que abandonan.

La convergencia sigue viva

Actually, a huge, huge majority of our Windows/Office (and Xbox) users are mixed-ecosystem. MOST people have a different phone than "PC" https://t.co/maS1yBRPSs — Joe Belfiore (@joebelfiore) 8 de octubre de 2017

Belfiore también ha dicho que la inmensa mayoría de usuarios de Windows, Office y Xbox utilizan ecosistemas mixtos, o sea que utilizan diferentes dispositivos con varios sistemas operativos. Esto hace que el abandono de Windows Phone no sea demasiado dramático ni suponga un problema demasiado serio para las aspiraciones de Microsoft en cuanto a la convergencia.

Sí, ya no podrán tener un único sistema operativo para todos los tipos de hardware, pero su foco hace tiempo que dejó de ser ese. Ahora, en lo que Microsoft se está centrando es en que sean sus aplicaciones las convergentes y que puedan utilizarse en varios sistemas operativos.

La última prueba de esta nueva dirección la tuvimos la semana pasada al saber que el navegador Windows Edge va camino de Android, y que por lo tanto Microsoft había abandonado la idea de hacerlo exclusivo para Windows 10. Antes que él, la empresa lleva meses llevando todo su ecosistema de aplicaciones nativas a Android e iOS, desde la suite de Office hasta Cortana.

Este camino empezará a cobrar más fuerza la semana que viene con el lanzamiento oficial de Windows 10 Fall Creators Update, entre cuyas novedades tendremos la sincronización de dispositivos Android vía Cortana. De esta manera podremos recibir en el PC notificaciones como las de llamadas perdidas en el escritorio. La convergencia de Windows con otros dispositivas por lo tanto sigue muy viva.

