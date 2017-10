HP abandona Windows Phone, seguir apoyando la plataforma "no tiene sentido"

A los responsables de HP se les deben haber hinchado las narices. Ser los únicos que apoyan una plataforma que ni siquiera sus creadores parecen impulsar acaba agotando, y a pesar de que el HP Elite x3 fue un terminal que era el mejor referente de lo que se podía lograr con Windows 10 en móviles, la inacción de Microsoft ha hecho que en HP abandonen estos esfuerzos.

Es lo que ha afirmado Nick Lazaridis, presidente de HP en EMEA, quien indicaba que "no tiene sentido" seguir trabajando en esta plataforma cuando Microsoft ha decidido hacer un cambio de estrategia y está ahora "menos enfocado" a Windows en móviles.

HP se cansa de que Microsoft no haga nada con Windows en móviles

Mucho ha cambiado desde que el año pasado se lanzase el que era el verdadero ejemplo de lo que se podría lograr con Windows 10 en móviles. El HP Elite x3 podía comportarse tanto como un smartphone como un equipo de escritorio (o incluso un portátil con Mobile Extender) gracias a Continuum y el uso un dock. Aquella propuesta tenía ventajas interesantes, pero la madurez del ecosistema de Microsoft en móviles acabó haciendo que la plataforma no acabase de cuajar.

De hecho las mejoras en Continuum y en esa idea de la convergencia han brillado por su ausencia en los últimos meses. Microsoft no parece haber la toalla en el terreno de la movilidad y el propio Nadella afirmó que "nuestros próximos teléfonos no parecerán teléfonos". Y sin embargo siguen sin producirse anuncios en este terreno, lo que ha acabado por desesperar a los únicos que seguían apostando por Windows 10 en móviles.

En HP de hecho afirman que aunque la idea la de ofrecer más productos en la familia Elite, esa hoja de ruta ha cambiado ahora de forma radical. No solo no ofrecerán más productos, sino que la empresa abandonará el soporte para los Elite x3 en 2019. Aunque HP no cierra la puerta a volver a este terreno si Microsoft finalmente reacciona, lo que está claro es que ha acabado cansada de ser la única que apostaba por Windows Phone. Una lástima.

Vía | The Register

