Hasta siempre, Windows Phone

Microsoft no acertó con Windows Phone, la plataforma con la que trataron de conquistar el mercado de la movilidad. No logró entrar en un mercado en el que Android y iOS marcaban la pauta, aunque parece que la empresa no lo ha dicho todo en este segmento. El mismísimo Satya Nadella ya ha hablado de cómo el próximo teléfono de los de Redmond "no parecerá un teléfono", y todos esperamos el anuncio en los próximos meses de ese 'Surface Phone'.

Esos futuros dispositivos abrirán probablemente otro capítulo en esa ambición, pero hoy decimos adiós a Windows Phone como plataforma, porque se acaba oficialmente el soporte para Windows Phone 8.1 tres años después de que esta versión comenzara su andadura.

Cortana nació con Windows Phone 8.1, pero sigue más viva que nunca

Como revelan en The Verge, la consultora AdDuplex muestra en sus últimos datos de junio de 2017 que casi el 80% de los móviles basados en sistemas operativos de Windows están gobernados por Windows Phone 7, Windows Phone 8 o Windows Phone 8.1, y todas estas versiones ya no tienen soporte oficial.

El 20% restante de esos móviles están basados en alguna de las distintas compilaciones de Windows 10 para smartphones, y ahora queda por ver cuál es la evolución de una plataforma que como veníamos diciendo parece estar preparándose para un segundo asalto especialmente prometedor.

Esa despedida a Windows Phone 8.1 es como siempre agria, sobre todo porque fue en esa versión en la que conocimos a Cortana, el asistente de voz que acabó convirtiéndose en parte integral de su estrategia tanto en móviles como en escritorio.

Aquello no acabó ayudando a esa plataforma como esperaban sus creadores, y ahora queda por ver si Windows 10 y esa idea del 'One Windows' y la convergencia acaban haciéndose realidad en la próxima generación de smartphones basados en la plataforma heredera de los ya míticos Windows Phone.

