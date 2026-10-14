EEUU está convirtiendo Europa en una gigantesca gasolinera aérea, y la última vez que lo hizo fue el preludio de un bombardeo

Washington ha comenzado a trasladar nuevamente aviones cisterna KC-46 y KC-135 desde su territorio hacia bases europeas. De hecho, los observadores militares han detectado un aumento inusual de estos movimientos a través del Atlántico y han señalado un precedente inquietante: la última vez que registraron una concentración comparable fue en febrero, justo antes de que Washington lanzara la operación Epic Fury contra Irán.

Siete meses después, el Pentágono vuelve a reforzar su capacidad aérea.

El regreso de los aviones cisterna. Cerca de una veintena de aeronaves de reabastecimiento estadounidenses habrían llegado a Europa en apenas tres días, según los movimientos identificados por los analistas de fuentes abiertas WarMonitor y DefenseGeek. Entre ellas figuran los KC-135 Stratotanker y los KC-46 Pegasus, dos modelos capaces de suministrar combustible en pleno vuelo a cazas, bombarderos y otros aparatos militares.

Expertos militares han destacado que el último incremento semejante en sus registros se produjo a mediados y finales de febrero, inmediatamente antes del comienzo de Epic Fury, el 28 de aquel mes, “la última vez que lo hizo fue justo antes de la operación Epic Fury”.

La pieza que permite atacar a miles de km. Los aviones cisterna son fundamentales para sostener una campaña aérea de largo alcance, porque permiten que los aparatos de combate permanezcan más tiempo en el aire y alcancen objetivos alejados de sus bases. Su concentración también facilita el traslado de escuadrones completos entre continentes y reduce la necesidad de operar desde aeródromos próximos al territorio enemigo.

Por eso, un incremento de estos medios constituye un indicador relevante de capacidad operativa, especialmente cuando coincide con movimientos de bombarderos, cazas y transportes militares.

El precedente de febrero. Antes de la primera ofensiva contra Irán, Estados Unidos trasladó más de 150 aeronaves a bases europeas y de Oriente Próximo, según una investigación de The Washington Post basada en imágenes satelitales y datos de seguimiento aéreo. El Centro de Estudios Orientales de Polonia calculó posteriormente que unos 135 aviones cisterna habían sido redistribuidos desde territorio estadounidense para apoyar las operaciones.

Aquel despliegue, uno de los mayores de las últimas dos décadas en la región, permitió organizar una campaña de bombardeos prolongada y mantener a buena parte de la fuerza aérea lejos del alcance de los misiles iraníes.

Europa, la retaguardia de Epic Fury. El despliegue de febrero demostró hasta qué punto las bases europeas resultan importantes para las operaciones estadounidenses en Oriente Próximo. Según el análisis del Centro de Estudios Orientales, unos 50 aviones cisterna fueron enviados a las Azores, Reino Unido y Alemania, otros 35 se distribuyeron entre el Mediterráneo y Bulgaria, y aproximadamente 65 operaron directamente desde Oriente Próximo.

Desde instalaciones como Ramstein y Lakenheath se facilitó el transporte de personal, repuestos y municiones, mientras cazas estadounidenses estacionados habitualmente en Europa fueron trasladados a Israel y Jordania. La campaña también obligó a desviar recursos militares destinados a la defensa del continente europeo.

KC-46 Pegasus

Más movimientos hacia Oriente Próximo. La nueva llegada de aviones cisterna coincide con otros preparativos estadounidenses. Según The Wall Street Journal, Washington está enviando un tercer grupo de combate de portaaviones, encabezado por el USS Theodore Roosevelt, y otra unidad expedicionaria de marines hacia la región, mientras estudia reforzar sus defensas antiaéreas y sus reservas de munición.

Los observadores también han identificado vuelos de transporte C-17 entre Europa y Oriente Próximo, posiblemente relacionados con necesidades logísticas y reposición de material. El conjunto de movimientos amplía las opciones militares del Pentágono ante una eventual reanudación de las operaciones.

Irán también se prepara. Mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar, Teherán está fortificando instalaciones nucleares y emplazamientos estratégicos. Imágenes satelitales analizadas por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional muestran nuevas barreras de tierra y otras defensas pasivas alrededor de Natanz y Pickaxe Mountain, destinadas a dificultar posibles incursiones terrestres.

Según el Journal, las autoridades iraníes también están reconstruyendo instalaciones de misiles y drones, promoviendo entrenamientos con armas entre civiles y movilizando a sus partidarios ante la posibilidad de otra fase de la guerra.

La amenaza de una guerra regional. Porque las advertencias iraníes alcanzan objetivos situados mucho más allá de sus fronteras. Responsables de Teherán han amenazado con atacar instalaciones petroleras saudíes, infraestructuras de Emiratos Árabes Unidos y activos militares estadounidenses si Washington reanuda sus bombardeos, según fuentes citadas por el diario estadounidense.

La tensión, de hecho, ya se refleja en los ataques contra buques comerciales en el golfo Pérsico y en la violencia de los hutíes contra objetivos saudíes. Irán busca elevar el coste de cualquier nueva ofensiva y demostrar que dispone de capacidad para extender sus consecuencias por toda la región.

La fecha que marca Trump. El presidente estadounidense aseguró el 8 de octubre que no reanudaría los ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, alegando que Washington mantenía conversaciones productivas con Teherán. Esa declaración introduce una posible pausa política en un escenario de preparativos militares simultáneos, sin establecer qué ocurrirá después de las elecciones.

El precedente de febrero explica por qué los analistas vigilan cada nuevo vuelo transatlántico: entonces, una concentración masiva de aviones cisterna precedió al inicio de Epic Fury. Por ahora, los movimientos de octubre documentan un refuerzo de la capacidad estadounidense y una coincidencia histórica más que significativa.

Imagen | Ken Fielding, U.S. Air Force, US Air Force

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