Un vuelo no cuesta lo mismo un día cualquiera de marzo que justo antes de Navidades, igual que no pagamos lo mismo por una habitación de hotel en temporada alta o un servicio de Uber en pleno pico de demanda. Son cosas que a nadie sorprenden porque en España (igual que en otros muchos países) llevamos años conviviendo con el surge pricing, precios dinámicos que suben y bajan ajustándose al mercado. Pero… ¿Y si los bares y los súper siguiesen la misma filosofía? ¿Y si, pongamos, un refresco te costase un 20% más la tarde en que juega el equipo de tu ciudad o durante una ola de calor extremo?

De momento es solo un tema de debate (recurrente) en el sector, pero hay negocios que ya han ido un poco más allá.

Algo se mueve en Málaga. La noticia la avanzó hace unos días el diario Sur. Mientras en otras partes de España se debate sobre los pros y contras de los precios dinámicos y su posible encaje en nuevos sectores, incluida la hostelería, en Andalucía han ido un poco más allá. Según el medio regional, el grupo granadino Tu Super ha aplicado el modelo surge pricing en las tres tiendas que opera en Málaga bajo la marca Suma. ¿Cómo? Mediante un sistema de hasta siete tarifas por marca que pueden ajustarse al día de la semana, la franja horaria o incluso el perfil de los clientes.

Los supermercados estudian nuevas tarifas dinámicas para cambiar los precios en función del día y la hora. Tres establecimientos de Málaga ya utilizan este sistema que permite modificar el valor de los productos según la demanda. https://t.co/OUsETBZFfE — SUR. El periódico de Málaga (@DiarioSUR) November 21, 2026

“Si trabajas un festivo, cobras más”. El CEO del grupo, Rubén Navarro, argumenta que “no es lo mismo” acudir a comprar al súper entre semana que hacerlo un domingo. No lo es para los clientes y tampoco para el empresario. “Si tú trabajas un día festivo cobras más y yo tengo que hacer frente a unos costes diferentes”, razona el directivo, quien asegura que, precisamente por eso, el modelo no ha causado rechazo. Navarro recuerda también que las tarifas dinámicas no son nada nuevo y ya están normalizadas en otros sectores.

¿Es un caso único? El caso de Málaga es interesante porque en España no abundan los súper con tarifas flexibles, pero lo cierto es que el grupo andaluz no es el único que ha abordado el tema. Hace unos meses José Elías, quien en 2021 se hizo con la cadena La Sirena, reivindicaba también las ventajas del modelo. “No es lo mismo una tienda que esté en Calatayud que otra que esté en Salou en vacaciones”, razonaba el empresario al hablar de “hacia dónde va el sector”.

El tema lo trataba en julio el economista Santiago Niño Becerra a raíz de un reportaje de Forbes en el que se analizaba precisamente la expansión de los precios dinámicos más allá de los sectores en los que ya están más que normalizados. “No se habla apenas a nivel de calle de este tema: los precios dinámicos: una lechuga no tendría en la tienda el mismo precio en verano que en invierno, ni a media mañana que por la tarde, independientemente del precio pagado por la tienda al mayorista”, aclara el economista.

Otro que habla de precios dinámicos. José Elías y del futuro en La Sirena. Dice que el futuro pondrán precios dinámicos en función de ubicación, clima. Puedo entender que esto funcione en EEUU, y allá se está probando. También tienen más capacidad de ahorro etc. https://t.co/ITP6oxH9wS — Fernando Munárriz (@gastromuna) April 18, 2026

Reinventando la etiqueta. Pasar de un modelo de precios fijos a otro de tarifas dinámicas no solo requiere voluntad y estrategia. Como deslizan Navarro o Elías, exige algo más: un cambio técnico que permita a las cadenas adaptarse con agilidad a las fluctuaciones de la demanda o el perfil de los clientes, algo inviable con el sistema de etiquetado en papel. De ahí que haya cadenas que estén invirtiendo sumas millonarias en instalar ‘etiquetas digitales’, dispositivos capaces de actualizar valores sin tener que imprimir (o escribir) cientos de papelitos y luego colocarlos a mano.

Uno de los ejemplos más recientes lo deja Alcampo, que en septiembre anunció que este año invertirá 3,8 millones de euros en incorporar “etiquetas electrónicas” en 84 supermercados. La cadena calcula que renovará más de 560.000 indicativos que le permitirán ahorrarse 1.843 kg de tiras de balizaje y evitará la emisión de 8,4 t de CO2. En su comunicado no habla ni una vez del surge pricing, pero esa es otra de las grandes ventajas del etiquetado digital y ambos temas suelen ir ligados, como bien sabe Walmart.

Luces y sombras. La realidad es que, aunque Dia, Mercadona, Carrefour o el resto de cadenas de distribución alimentaria no aplican una política de precios como la de Ryanair o Booking, sus tarifas tampoco son inamovibles. Oscilan en función de varios factores, como por ejemplo la caducidad de los artículos. No es extraño ir a un súper y ver que ciertos alimentos a punto de alcanzar su fecha de consumo preferente se comercializan con precios rebajados. Un sistema dinámico permitiría a las cadenas aplicar esa lógica de forma más eficiente y, en consecuencia, reducir sus desperdicios.

Por supuesto, no todo son ventajas. Quedan en el aire algunas preguntas incómodas, como qué criterios se seguirían para subir o bajar precios. Cualquiera puede entender que comprar un refresco salga más caro un festivo que un lunes laboral, pero… ¿Y si esa misma lata se encarece por una subida de demanda causada a su vez por una ola de calor? El tema es lo suficientemente delicado como para que John Furner, CEO de Walmart, lanzase una promesa en septiembre: “Tu nivel de ingresos, historial, urgencia o el dinero que podrías estar dispuesto a pagar no harán que cambien nuestros precios”.

No se habla apenas a nivel de calle de este tema: los precios dinámicos: una lechuga no tendría en la tienda el mismo precio en Verano que en Invierno, ni a media mañana que por la tarde, independientemente del precio pagado por la tienda al mayorista. https://t.co/g3pG69misP — Santiago Niño (@sninobecerra) November 23, 2026

De los súper a los bares. Las tarifas dinámicas han captado también la atención de la restauración, que lleva años aplicando otros sistemas para adaptar sus precios, como ‘la hora feliz’ o los ‘combos’. “Imagina que tienes el menú del día, pero a las tres de la tarde es cuando más afluencia tienes. Quizás las mesas que se sienten a comer a las 13.00 horas, en vez de 20 euros, lo pones a 15”, reflexionaba en primavera José Luis Álvarez, de Hostelería de España.

La pregunta es cómo se tomarían esas oscilaciones los clientes: “Si vas a tomarte todos los días una caña y está a dos euros y mañana, porque hay mucha afluencia de público, la pones a 2,50 eso traería un desajuste emocional”. El sector ya tiene ejemplos de cadenas que se han encontrado con contratiempos al experimentar con cartas dinámicas. Le ocurrió a Wendy´s, que en 2025 anunció en EEUU menús digitales, lo que le valió críticas de clientes convencidos de lo que se pretendía era subir precios en hora punta.

Imagen | Suma

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