Simeone, entrenador y dueño de 180 pisos en Madrid: "Cuando deje de entrenar me iré a Argentina, ¿dónde si no?"

“Partido a partido” es el lema del Cholo, el que da título a su serie documental. Según se sabe, su mujer aplicó ese método al ladrillo: un piso, luego otro, luego edificios enteros. Tras el desahucio de Maricarmen, que murió en el hospital sin volver a casa, y las marchas por la vivienda del 3 de octubre, un programa de investigación puso cifras a esa cartera: más de 180 viviendas, 7 edificios y 39,7 millones de euros en activos. Nada de lo publicado señala irregularidades: el negocio es legal, y de ahí viene el debate. ¿Por qué? Porque puede.

Carpersim. Empecemos por la evidencia. La cifra de 180 viviendas aparece ya en una entrevista de Carla Pereyra, de 38 años, esposa de Diego Pablo Simeone, de 56 años. La entrevista se cerró en marzo de 2025 y ella contó que llevaba 10 años en el sector. ¿Cómo?

Con Carpesim S.L.. Esta sociedad nació en 2020 con 3.000 euros de capital. Su nombre fusiona las sílabas de Carla, Pereyra y Simeone. Desde marzo de 2024, el Registro Mercantil recoge a ambos como dueños, al 50%. Los 39,7 millones son activos de la empresa en 2024, no la fortuna personal del entrenador, claro. En 2024 declaró 330.782 euros en alquileres: 1.838 euros por piso y año, así que algo no cuadra con 180 pisos alquilados todo el año.

Piso a piso. Pereyra nació en Paraná y llegó a España hace 18 años. Sus primeras adquisiciones fueron apartamentos con varias décadas sin reforma en Chueca y Malasaña, con el fin de servir habitaciones para estudiantes y extranjeros. “Subía los precios y me lo pagaban”, resumió en varias entrevistas. Después llegaron 7 edificios y MyLocation, su empresa para desarrollar cada proyecto de principio a fin.

Tres Cantos. Una de las adquisiciones más famosas fue la de 9.836 metros cuadrados en Tres Cantos, Madrid, destinada a equipamientos o servicios, al lado de la sede de Netflix y de HM Hospitales. “Estamos construyendo dos edificios y 140 apartamentos”. Tres Cantos 1415 es casi 1 hectárea al norte de Madrid y allí también están levantando dos residencias universitarias privadas. Otra parte se transformó en un coliving con máquinas de vending, cocina y televisores en las zonas comunes. El suelo costó más de 4,8 millones de euros, según lo publicado.

Los otros números. 180 viviendas no son 180 inquilinos: muchos son pisos de estudiantes y coliving. El alquiler, además, es calderilla para su estatus, poco más del 1% ante un sueldo de 26 a 29 millones brutos al año. En 2025, el Cholo ganó aproximadamente 25 millones de euros brutos solo por su contrato con el Atlético de Madrid, según cómo se repartiera la rebaja pactada en su renovación de 2023.

La prensa francesa sitúa su salario histórico en torno a 34 millones brutos anuales (unos 16,5 millones netos) antes de la reducción; tras ella, las estimaciones más citadas para la temporada 2025/26 bajaron a 12-13 millones de euros netos, equivalentes a unos 26 millones brutos. L’Équipe lo situó como el técnico mejor pagado de Europa, con 2,17 millones de euros al mes. En 2026, un relevamiento atribuido al mismo medio fue el que impulsó la publicación de su salario, probablemente incluyendo primas o usando otro criterio fiscal.

Para 2026 se estiman 26 millones de euros brutos (12-13 millones netos) por el Atlético, más primas condicionadas a títulos (la Champions son de 3 a 6 millones, según partidos). Su contrato sigue vigente hasta el 30 de junio de 2027, por lo que no hay indicios de nueva subida. Y más allá de polémicas y controversias, también ha sido una cara pública en campañas, como ser el embajador oficial de las casas de apuestas Betinia y CampoBet del grupo Soft2Bet.

Edificios, no pisos. Según el programa, la estrategia pasa por comprar edificios completos, concentrados en Salamanca y Chamberí, dos de los barrios más caros de Madrid. El periodista Antonio Maestre explicó que el volumen abarata el metro, porque el vendedor descuenta por lote. Maestre usó el caso de Simeone para argumentar que un negocio con 180 viviendas no merece la misma protección legal que el derecho a un hogar. Por cierto, la Ley de Vivienda fija en 10 inmuebles el listón del gran tenedor. Con las 180 viviendas atribuidas, Carpersim lo multiplica por 18.

No hay tope. A 14 de octubre de 2026, ningún municipio madrileño figura en el listado de zonas tensionadas del Ministerio de Vivienda. El Gobierno regional rechaza declararlas, aunque en 17 de los 21 distritos de la capital el alquiler supera el 30% de la renta media de los hogares, uno de los criterios de la ley para hacerlo. El Tribunal Constitucional avaló en febrero la ley y tumbó el recurso de Madrid contra ella, pero la declaración sigue en manos de la comunidad. Con un contrato nuevo, el precio de entrada es libre (irónicamente).

Suelo en Salamanca. El Cholo ya jugaba a esto en 2017. Regateó y entró con otros 15 inversores, entre ellos Gonzalo Higuaín, en un solar de la calle Díaz Porlier: 400 metros cuadrados edificables y hasta 9 plantas. Lo hizo a través de Inversiones Giudi 2015, con su hermana Natalia, que también es su representante, como única apoderada. En 2025, Natalia figuraba entre los 10 asesores de Pereyra.

¿Y la comisión? Buena parte queda dentro del grupo familiar porque MyLocation es su propia plataforma de alquiler y gestión. La empresa comercializa y administra los pisos vinculados a su sociedad patrimonial Carpersim S.L., por lo que no necesita contratar a una agencia externa para captar inquilinos o gestionar los alquileres: capturan ese margen a través de su propio negocio.

En el resto del ladrillo deportivo, el asesor sí cobra. Ewer, la SOCIMI impulsada por el exfutbolista Keko Martínez y con unos 100 deportistas entre sus accionistas, salió a Bolsa en junio de 2026 con una cartera valorada en 130 millones de euros. Su debut se apoyó en tres firmas externas: Crowe España como asesora legal, PwC España como auditora y Tecnitasa como tasadora inmobiliaria. Simeone y Pereyra internalizan la gestión y la comisión, Ewer externaliza parte del proceso a asesores, auditores y tasadores, que se quedan con honorarios.

Ladrillo y camiseta. Un estudio de Xpro calculaba que 3 de cada 5 jugadores de la Premier League se arruinan 5 años después de retirarse. El ladrillo aparece una y otra vez como respuesta: Guardiola y Busquets controlan el 28,42% de una socimi de alquiler sancionada con 3,6 millones por prácticas abusivas hacia inquilinos. Messi cotiza la suya con 223 millones de valoración. Nadal levantó 100 viviendas de lujo junto a Abel Matutes.

Seguimos, porque sobran ejemplos: Sergio Ramos mantenía el 39% de la sociedad que desarrolla Los Berrocales, uno de los grandes crecimientos urbanísticos de Madrid. Andrés Iniesta compró en 2019 unos terrenos en Mataró por 11,5 millones y los vendió meses después por 18. Giuliano Simeone, hijo del Cholo y delantero del Atlético, compró en 2026 un edificio de 400 metros cuadrados en Tetuán por casi 2 millones. Iván Helguera, ex del Real Madrid, concreta que el inmobiliario "es lo único que no pierde mucho". Y las socimis añaden tributación ventajosa.

El legado. Podría decirse que Simeone viene de abajo. Su padre vendía calefacciones y su madre era peluquera en un salón de belleza. Debutó en Vélez en 1987, ganó Liga y Copa con el Atlético en 1996 y volvió al club como entrenador en diciembre de 2011. Con Carolina Baldini tuvo a Giovanni, Gianluca y Giuliano. Los tres son futbolistas. Conoció a Pereyra en 2013 en un restaurante y, según contó, a la salida del baño le soltó "Te estaba esperando". Se casaron en Buenos Aires en 2019. Tienen 2 hijas, Francesca y Valentina. Viven en una urbanización de Madrid, en una casa de 1.900 metros construidos sobre una parcela de 3.000.

La frase. En cuanto al titular, este recoge unas palabras de marzo de 2016 dictadas a La Nación: "¿Dónde si no? Es mi país". Es decir, tienen 10 años. Sin embargo, plantea un interrogante: ¿cuán patriota eres si extraes la riqueza de un país mediante rentismo y te marchas a construir una lujosa mansión en tu Buenos Aires natal? Profesar afecto por la tierra madre no está reñido con la empatía social. Si la vivienda digna es un derecho universal constituido en la Constitución y la Carta de los Derechos Humanos y no un mero negocio, ¿por qué se negocia tanto con ella?

El Cholo siempre fue popular por un discurso que apelaba a lo colectivo, al esfuerzo físico y el sacrificio en pos del club, nada de galácticos. Y su relación con España no puede reducirse a una ecuación sencilla entre dinero ganado y dinero invertido. Lleva más de una década trabajando en Madrid, paga impuestos aquí y ha construido un negocio inmobiliario que responde a demanda real de alquiler en la capital. Sin embargo, su patrimonio se ha consolidado en un mercado con tensiones graves de acceso a la vivienda, y su proyecto personal apunta a Argentina. Es legítimo preguntarse qué modelo de negocio propicia y a quién beneficia.

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