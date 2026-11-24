Cualquiera ha visto esa escena de película donde alguien junta el cobre de dos cables, saltan un par de chispas y arranca el coche. Dentro de la ficción, está claro que antes era más fácil robar un vehículo: destornillador, mala idea y suerte con la alarma. En Valencia, dos hombres se han llevado del parking un Mercedes AMG G63 de al menos 250.000 euros, en pleno centro, sin romper ningún cristal y sin pagar el ticket, según ha publicado Levante-EMV. El quinqui de toda la vida ahora tiene una maestría o, como mínimo, un portátil, paciencia y conocimientos adicionales.

La noche del golpe. Fue la madrugada del viernes 20 de noviembre, en un parking privado de uso público de la calle Roger de Llúria. Da servicio a unos cines y a unos grandes almacenes. Su dueño, un empresario de l'Horta, fue a recoger el coche sobre las 2:30 y se encontró la plaza vacía. El vigilante comprobó que, en teoría, el G63 no había salido: no constaba el pago ni la lectura de matrícula en la barrera. Y ojo, que no es pequeño: hablamos de un coche de casi 600CV que parte de los 225.000 euros.

Una hora con el portátil. Según las cámaras, los ladrones llegaron en un Renault Espace y aparcaron al lado del Mercedes en cuanto quedó libre una plaza contigua. Las imágenes muestran que nadie salió y que abrieron un portátil y estuvieron "trabajando" más de una hora. Al parecer, lograron entrar de forma inalámbrica en el ordenador de a bordo, cambiar los códigos de acceso y arranque para así desbloquear el vehículo.

El truco de la barrera. Uno de ellos, encapuchado, se puso al volante del AMG. El otro, también con la cara tapada, fue al cajero y pagó solo la estancia del Espace. Salieron en fila india, con el Renault delante y el Mercedes pegado a su parachoques. El sistema leyó la matrícula del primero, comprobó que estaba pagado, levantó la barrera y el G63 se coló por el hueco. Un 2x1 que no te dan ni en Black Friday.

¿Más difícil? Más interesante. Que sustraer un vehículo ahora sea más complicado (por los avisos GPS, entre otras técnicas) no ha logrado que disminuya a cero el número de hurtos. En 2025 Interior registró 33.032 sustracciones de vehículos, unas 90 al día. En el primer semestre de 2026 se contabilizaron 16.052, un 3,6 % más que en 2025, tras un primer trimestre ya al alza (+2,6 %) según el Balance de Criminalidad oficial. Madrid y Barcelona concentran más del 42 % del total, y Cataluña, Madrid y Andalucía suman el 66%.

El método actual es cada vez más tecnológico: amplificadores que interceptan la señal de la llave e inhibidores permiten abrir y arrancar el coche sin forzar nada. Los objetivos preferidos son coches de más de 10 años (versiones de los dosmiles), sobre todo el Seat Ibiza, el Golf y el León.

Si echamos la vista hacia atrás, a treinta años atrás, el robo era sobre todo mecánico (forzar cerraduras, puentear el contacto, llevarse radiocasetes o piezas) en coches sin inmovilizador electrónico. El robo de vehículos de gama alta se disparó a principios de los 2000, y las aseguradoras cifraron unos 225.000 robos en 2010 frente a unos 100.000 en 2020. La caída se atribuye a la mayor seguridad del fabricante, la acción policial y los garajes en viviendas nuevas. Esa serie cuenta vehículos asegurados, así que no es comparable con las 33.000 de Interior. Aun así, hoy se roban menos coches que hace una o dos décadas, con técnicas más sofisticadas y mucho más concentradas en las grandes áreas urbanas.

Esto no lo hace cualquiera. Primero, el tiempo. Aquí el plan exigía pasar más de una hora a pocos metros de cámaras, vigilantes y gente saliendo del cine, y además esperar a que se liberase la plaza de al lado. El propio diario subraya la profesionalidad, aunque hay precedentes de mafias que roban a la carta.

Segundo, el coche. Un G63, que nació en 1979 y hoy lleva más ordenadores que un cibercafé, es una red de dispositivos que se vigilan entre sí, y arrancarlo sin llave obliga a convencerlo de que la llave es legítima. Es lo que hacen los ladrones en la llamada inyección CAN: mandan mensajes falsos por la red interna para que el coche crea que tiene delante la llave correcta.

El taller. La Policía Nacional buscaba en septiembre un taller clandestino por Valencia, donde se sospecha que se arrancan los GPS, se cambian los bastidores y se clonan las matrículas antes de sacar los coches de España. En julio, otra operación en Rumanía desmanteló una red que ocultaba el origen de coches de alta gama robados para matricularlos de nuevo y venderlos. Se saldó con 28 detenidos.

No es la primera vez. En 2022, el investigador Ian Tabor sufrió el robo de su Toyota RAV4 en Londres tras aparecer con el faro desmontado. Junto a Ken Tindell destripó el truco y comprobó que los dispositivos se vendían escondidos en carcasas de altavoces Bluetooth, algo que SecurityWeek recogió con su propio identificador de vulnerabilidad. Hoy, los RAV4 anteriores a 2022 dominan los partes de robos de la Comunitat.

Los todoterrenos de gama alta tienen además sus propios clientes. La Policía Nacional desmanteló una organización que robaba "a la carta" para el narco, con una finca como centro logístico y un daño de unos 3,3 millones. Y el G63 es un clásico del género: otro de 2023 y casi 300.000 euros desapareció en EE. UU. cuando un falso transportista lo recogió tres días antes que el verdadero. El caso de esta semana está en manos del grupo de Crimen Organizado de la Udyco, especializado en tráfico ilícito de vehículos. De momento, lo único seguro es que el Mercedes les salió gratis.

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