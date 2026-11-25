Desde que se inauguró en 1983, los niños de Silleda juegan en el parque de la iglesia de Santa Baia. Hasta el pasado verano, porque lo que había debajo era una necrópolis medieval. En agosto se detuvo la reforma del parque al aparecer un puñado de huesos (y eso que la Xunta autorizó el proyecto en noviembre de 2025 alegando que no afectaría a ningún yacimiento). Ahora hay doce tumbas, una posible inscripción en latín y un debate muy gallego: qué hacer con los muertos que aparecen donde nadie se los espera.

Qué hay debajo. La excavación de urgencia, entre el 22 de septiembre y el 15 de octubre, documentó doce sepulturas en 260 metros cuadrados, fechadas entre finales del siglo XII y principios del XIII. Ocho están delimitadas por lajas, una tiene cubierta y tres son fosas simples. Todas miran de este a oeste, como manda el rito cristiano.

Con la iglesia hemos topado. En la cimentación del ábside de la iglesia actual (de 1854), apareció una posible lauda que alude, presuntamente, a la fórmula latina “Post Mortem Christi”. Documentos de los años 998 y 1199 ya citan una iglesia de Santa Baia, lo que refuerza que hubo un templo románico anterior. También salieron 1.236 restos óseos del cementerio más reciente, de al menos 25 personas, ahora en una fosa común parroquial. Es el primer yacimiento arqueológico identificado en casco urbano.

Tapar o enseñar. El 5 de noviembre, la Xunta dio luz verde a seguir con las obras siempre y cuando las tumbas quedaran cubiertas con geotextil y áridos. El parque será de hierba natural y no se pueden abrir zapatas de cimentación. El Concello tiene pendiente redactar un proyecto modificado y someterlo a la Diputación, quienes financian la obra.

La alcaldesa, Paula Fernández, prometió recuperar el espacio cuanto antes, siempre y cuando “respectar o que apareceu”, es decir, se respete lo hallado. El Ayuntamiento todavía valora si este hallazgo debería entrar en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

El BNG llevará esta semana una moción para estudiar la musealización in situ de una parte representativa. Propone estructuras acristaladas, paneles explicativos e incluso reubicar el parque infantil si los informes lo aconsejan. La moción dice expresamente que no cuestiona el criterio de los técnicos de Patrimonio. Recuerda que cubrir los restos es una solución habitual para conservarlos. El BNG defiende que el patrimonio no es obstáculo para las obras.

Vivos y muertos. Que haya sepulturas bajo una plaza no sorprende en Galicia. Los estudios sobre arquitectura funeraria describen los camposantos rurales gallegos como espacios de “total convivencia” con los espacios de la vida. La Edad Media enterraba dentro de las iglesias y en el cementerio contiguo, justo el patrón que dibuja Santa Baia. En Noia, Santa María a Nova se levantó en 1327 sobre una Quintana dos Mortos, y hoy su museo guarda más de 500 lápidas gremiales que identifican a los difuntos por su oficio, con tijeras, anclas o picos.

Solo hace falta recordar a la Santa Compaña, la procesión de ánimas que ronda por los caminos, y el Samaín (o Samhain), en el que los vivos se reencuentran con los muertos cada 31 de octubre. En esta tradición, tapar una tumba no tiene nada que ver con olvidarla; es la forma de respetar la comunidad que se fue con la que todavía vive. Pasó antes en Málaga, donde las obras del metro destaparon una de las mayores necrópolis romanas de España. En Toledo se dice que mejor no mover mucho no vaya a ser que se despierten restos de otras ciudades. Es lo que tiene excavar entre la historia.

Imágenes | Concello

En Xataka | El Prado se ha convertido en un infierno de turistas, así que ha tomado una decisión: suprimir sus exposiciones "blockbuster"