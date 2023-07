Mark Zuckerberg vuelve a tuitear tras 11 años inactivo y lo hace por una sola razón: trolear a Elon Musk con Threads

Elon Musk y Mark Zuckerberg dan constantes muestras de una gran competitividad y un sentido del humor afilado. Hace un par de semanas ambos millonarios quedaban para combatir en un ring de Las Vegas, aunque parece que Elon recobró el sentido común y supo retirarse a tiempo.

Ahora, los niños que estos millonarios llevan dentro, han protagonizado un nuevo encontronazo en las redes con una buena dosis de humor y mucha mala leche con motivo del lanzamiento de Threads, la alternativa a Twitter de Meta.

11 años inactivo. Cuando eres el propietario de dos redes sociales más usadas del mundo y una de las apps de mensajería más extendida, no tienes la necesidad de usar las redes sociales de la competencia. De la misma forma que Elon Musk no prodiga sus mensajes en Instagram o Facebook, el dueño de Meta, no se deja ver con frecuencia en Twitter. De hecho, llevaba desde enero de 2012 sin publicar ningún mensaje en la red social de Musk…hasta hoy, que el lanzamiento mundial de Threads ha sido demasiado tentador como para no hacerlo.

Un tuit con mucha sorna. No se puede negar que Elon y Mark hacen gala de un buen sentido del humor y no dejan pasar ocasión para tirarse pullas. En este caso, el fundador de Meta ha aprovechado el lanzamiento de su nueva red social Threads para publicitarla en Twitter publicando el conocido meme de los dos Spiderman idénticos, en clara alusión a la semejanza de conceptos entre Twitter y Threads.

Los usuarios han reaccionado. Si el tuit de Zuckerberg venía cargado con una buena dosis de ironía, las respuestas de los usuarios no lo han sido menos. La mayoría de reacciones han sido en forma de otros memes ingeniosos. Esto no hace más que añadir algo más de salseo a la rivalidad ente ambos millonarios. Una rivalidad que, ahora, también se ha extendido a sus redes sociales gemelas.

Rivalidad justificada. Pese a no ser la forma más ortodoxa, la fórmula de promoción elegida por Zuckerberg ha sido muy inteligente atacando directamente desde el terreno de la competencia para suscitar el interés de los usuarios de Twitter. Unos usuarios que, por otra parte, cada vez están más cansados de los contantes cambios en su funcionamiento, y de un Elon Musk que ejerce una gran presión para comenzar a amortizar su inversión cuanto antes.

Threads, ¿qué es Threads? Threads es el nombre de la nueva red social de micromensajería que ha presentado Meta. Al igual queMastodon o Bluesky, Threads se posiciona como alternativa a una decadente Twitter con constantes cambios y restricciones para aquellos usuarios que no quieren pagar por una suscripción. El lanzamiento de la red social ya fue la mecha tras el lance de ambos millonarios a pelear en una jaula en Las Vegas, pero en esta ocasión, Zuckerberg ha dejado el recado en la propia puerta de Musk.

Imagen | Flickr (Anthony Quintano, Daniel Oberhaus)