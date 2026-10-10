Juan Roig, presidente de Mercadona: "Tenemos que pagar impuestos. Es algo muy bueno y muy sano, y es para estar orgullosos"

Ser una de las mayores fortunas del país hace que todo lo que digas cobre una relevancia especial. Bien lo sabe Juan Roig, presidente de Mercadona, que además de ocupar el cuarto puesto de la lista Forbes de los grandes patrimonios patrios está al frente de una de las compañías españolas con mayor volumen de ingresos. Sus reflexiones sobre el futuro de la alimentación, los precios y la política se analizan casi de forma quirúrgica, palabra por palabra; pero hay un tema que suele despertar un interés especial: los impuestos.

A lo largo de los últimos años Roig ha insistido en que los empresarios deben "salir del armario", perder la "vergüenza" a reconocer que ganan dinero y sentirse igualmente “orgullosos” de pagar tributos. Él, asegura, lo está.

Repasando las cifras. La voz de Roig tiene un peso especial entre la clase empresarial españolas. Y es lógico. Según las estimaciones de Fortune, el presidente de Mercadona es el cuarto español más acaudalado, con un patrimonio de alrededor de 7.900 millones de euros. Solo lo superan Amancio y Sandra Ortega (Inditex) y Rafael del Pino (Ferrovial). El valenciano está al frente además de una de las empresas españolas con mayor volumen de facturación. Solo en 2025 ingresó 41.858 millones, el 95% de ellos en el mercado español.

Hay ganancias, hay impuestos. Las cifras anteriores no solo dan una pista del patrimonio de Roig y Mercadona. Nos hablan también de la carga impositiva que soportan. En su memoria anual de 2025 la compañía valenciana asegura que, su "contribución tributaria" total ascendió a 3.383 millones, "incluyendo tributos soportados y recaudados". El 91% de esa cifra se corresponde al negocio español (3.110). Como referencia, supone un 11% más que en el ejercicio 2024.

Si hablamos solo "tributos soportados" directamente en España, la cifra ronda los 1.738 millones de euros: 469 se corresponden con el Impuesto de Sociedades, 202 con impuestos y tasas y 1.067 con cotizaciones a la Seguridad Social.

"Es algo muy bueno y muy sano". Con esas cifras sobre la mesa se entiende mejor que hace un año, durante la celebración de la 40ª edición del congreso Aecoc, Roig llamase la atención al celebrar el orgullo de pagar impuestos. Ante un público formado por alrededor de 1.500 personas, la gran mayoría empresarios, el presidente de Mercadona reivindicó el valor (y orgullo) de los tributos.

"Tenemos que pagar impuestos. Es algo muy bueno y muy sano, y es para estar orgullosos". Si añadió algún matiz crítico fue solo para cuestionar la gestión posterior de esos recursos, no la recaudación en sí. "El problema no es pagar mucho, es cómo se gestiona. Hay que pagarlos. Luego los demás los tienen que saber gestionar", proclamó ante sus colegas de sector en un auditorio que lleva su nombre, el Roig Arena.

UN VISTAZO A...

"Es un orgullo para nosotros". Las palabras de Roig son interesantes porque no son fruto de una reflexión aislada y puntual. Al contrario. Llega con repasar la hemeroteca para comprobar que, con mayor o menor énfasis, el empresario valenciano lleva años incidiendo en el mismo mensaje.

Lo hizo en 2015, en tiempos de Cristóbal Montoro, cuando reivindicó que para Mercadona "es un orgullo pagar impuestos". Y volvió a hacerlo en 2021, cuando fue un paso más allá: "Si queremos servicios públicos, justicia y sanidad y formación universal, hay que pagar impuestos. Para nosotros es un orgullo pagar impuestos". En alguna ocasión, incluso rompió una lanza a favor del Impuesto de Sociedades, al que su grupo destinó casi 500 millones de euros en 2025: "Pagar el IS significa que hemos ganado dinero y podemos contribuir con España. Ni las calles, ni las carreteras vienen del aire".

¿Es la opinión generalizada? No lo parece. El año pasado, durante el mismo congreso en el que Roig reivindicó el "orgullo" de pagar tributos, el presidente de Aecoc deslizó que la subida de gravámenes también tiene su cara B.

"El hecho de que los impuestos crezcan, no ayuda a la disponibilidad de dinero de los hogares. Es indiscutible que se paguen impuestos, como dice Juan Roig, pero la recaudación, y es un dato objetivo, es mucho mayor hoy que hace cinco años", alegó el directivo tras recordar que la recaudación fiscal había subido una media de un 6% en los cinco años anteriores, más que la renta de los hogares.

"Revisión a fondo". No hay que irse tan atrás. Hace unas semanas el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el centro de estudios de la CEOE, lanzó una publicación que se suma a la tesis de que una presión fiscal alta frena la inversión, la productividad y el empleo. De ahí que el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, reclamase "una revisión completa y profunda" del sistema fiscal español.

Durante el mismo acto señaló la presión fiscal que soporta la vivienda en España y abogó por una "revisión a fondo" del gasto público. "Hay que analizar a dónde ha ido a parar el dinero recaudado de más con el aumento de presión fiscal. Lo mismo que en las empresas se hacen auditorías, el gasto público lo necesita", señaló Fernández de Mesa. La CEOE también ha advertido que la presión fiscal en España es mayor que la media europea y que afecta incluso a los salarios.

Tributos… y contexto. Que Roig celebre el "orgullo" de pagar tributos no significa que en ocasiones haya pedido flexibilidad o se haya mostrado crítico. En marzo, tras el estallido de la guerra de Irán y con el coste de combustibles y materias primas disparándose por el cierre de Ormuz, el fundador de Mercadona abogó por una reducción del IVA alimentario al 0%. El empresario reconoció que la supresión del impuesto sobre el consumo en alimentación "estaría muy bien, nos encantaría, aunque no depende de nosotros".

El valenciano también se ha mostrado crítico con las diferencias en la presión fiscal entre regiones. "Me gustaría que en toda España pagásemos los mismos impuestos", argumentó hace unos meses. "Una cajera nuestra en Mercadona paga más impuestos aquí (en Valencia) que una cajera en Madrid y eso es un problema que deben arreglar los políticos. Todo el mundo se queja, pero tenemos que ganar el mismo dinero. Y eso es una cosa que tienen que arreglar los político".

Imágenes | Mercadona 1 y 2

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