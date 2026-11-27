Si pensamos en las grandes señas de identidad tecnológica de Japón, seguramente los trenes bala ocupen un lugar destacado. Desde que el Shinkansen comenzó a funcionar en 1964, estos trenes se han convertido en un símbolo de la capacidad del país para desarrollar sistemas de transporte rápidos, precisos y fiables. Estamos acostumbrados a hablar de sus velocidades, de su puntualidad y de las innovaciones que incorporan las nuevas generaciones. Sin embargo, hay una parte de su historia a la que solemos prestar mucha menos atención: qué sucede cuando llega el momento de retirarlos.

Una de las respuestas nos llega de la mano de JR Central, la compañía que opera el Shinkansen de Tokaido, la línea de alta velocidad que conecta Tokio con Nagoya y Osaka. El pasado 20 de noviembre, el operador ferroviario anunció que, junto a su filial comercial JR Tokai Corporation y al fabricante de materiales de construcción LIXIL, ha establecido un sistema para recuperar el aluminio de los vehículos retirados e incorporarlo a la gama PremiAL. Se trata de un material con contenido reciclado que tendrá entre sus aplicaciones la fabricación de marcos de ventanas para edificios.

La primera aplicación de esta colaboración ya tiene nombre y ubicación. Se trata de Proud Meito Issha Garden, una promoción residencial de 46 viviendas que Nomura Real Estate y Toho Gas Real Estate Development están desarrollando en Nagoya, cuya finalización está prevista para finales de octubre de 2027. El edificio incorporará perfiles de la gama PRO-SE de LIXIL con aluminio de origen ferroviario. A partir del 15 de diciembre de 2026, el fabricante aceptará pedidos especiales para suministrar marcos de ventanas y muros cortina, sistemas de fachada no portantes, inicialmente en la región de Tokai.

De las vías del Shinkansen a las ventanas de los edificios

Pero recuperar el aluminio de un tren de alta velocidad es una operación más compleja de lo que podría parecer. Un estudio publicado en 2024 por la Sociedad Japonesa de Ingenieros Mecánicos, en el que participaron profesionales de JR Central, explica que los vehículos retirados objeto de la investigación contienen aleaciones de aluminio de las series 5000, 6000 y 7000, con distintas composiciones y propiedades mecánicas. Mezclarlas durante el reciclaje dificulta su posterior aprovechamiento en determinadas aplicaciones. Los investigadores comprobaron que una separación más precisa durante el desmontaje permitía recuperar aleaciones adecuadas para fabricar nuevos componentes ferroviarios.

Por su parte, LIXIL lleva cerca de tres décadas desarrollando tecnologías para reciclar este metal. Según su documentación técnica, el proceso general de fabricación de PremiAL incluye la fundición y purificación del material recuperado, que posteriormente se moldea en bloques cilíndricos. Estos se someten a extrusión, una técnica que consiste en hacer pasar el metal a través de una matriz para obtener perfiles con una geometría determinada. El tratamiento térmico permite conferirles las propiedades mecánicas requeridas. Las compañías no han especificado qué proporción del aluminio de los nuevos perfiles procederá de los trenes retirados.

Recreación del complejo residencial Proud Meito Issha Garden, en Nagoya, que incorporará marcos de ventanas con aluminio recuperado del Shinkansen. | Imagen: JR Central

Detrás de esta iniciativa también hay una cuestión energética. Obtener aluminio a partir de materias primas requiere una cantidad considerable de energía, mientras que su reciclaje permite reducir ese consumo hasta un 95%, detalla el International Aluminium Institute. LIXIL calcula que la fabricación, el procesamiento y el ensamblaje de sus perfiles PremiAL estándar generan aproximadamente un 50% menos de emisiones de CO₂ equivalente que los correspondientes a perfiles elaborados exclusivamente con aluminio primario. Esta cifra corresponde a su gama de productos y no a una medición específica de los nuevos perfiles con material de origen ferroviario.

JR Central lleva años explorando las posibilidades que ofrece este recurso. El aluminio de sus antiguos trenes ha encontrado aplicaciones tan diversas como los bates de béisbol, las guitarras eléctricas, los elementos decorativos e incluso los componentes estructurales de nuevos vehículos de alta velocidad. La construcción tampoco es un terreno desconocido para el operador ferroviario. En noviembre de 2024, junto a JR Tokai Corporation y Sankyo Tateyama, ya había anunciado el desarrollo de un material con un 50% de aluminio recuperado del Shinkansen. Su utilización en marcos de ventanas de edificios residenciales es una realidad, según confirma la propia compañía ferroviaria.

De cara al futuro, JR Central y LIXIL se han propuesto ampliar las aplicaciones de este material y reforzar su colaboración para favorecer la economía circular en Japón. El operador ferroviario también contempla estudiar las posibilidades de reciclaje de otros materiales presentes en los vehículos del Shinkansen, más allá del aluminio. Lo interesante de estas iniciativas es que nos permiten mirar de otra manera esas máquinas que durante décadas hemos asociado con la velocidad y la precisión. El final de su vida útil no tiene por qué coincidir con el de los materiales con los que fueron construidas.

Imágenes | Takeshi Aida (CC BY-SA 2.0) | LIXIL

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