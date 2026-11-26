En el sur de Berlín, rodeado de bloques de viviendas, sobrevive un gigantesco cilindro de hormigón de más de 12.000 toneladas. Es uno de los pocos vestigios de una ciudad que Adolf Hitler soñó con construir y que habría cambiado para siempre la fisonomía de la capital alemana. Ocho décadas después de la caída del Tercer Reich, el nombre asociado a aquel proyecto ha reaparecido en un lugar completamente inesperado.

La capital del mundo. Hitler llevaba fantaseando con transformar Berlín al menos desde 1926, cuando realizó los primeros bocetos de un gigantesco arco del triunfo. En 1937 encargó oficialmente a su arquitecto, Albert Speer, la remodelación integral de la ciudad para convertirla en la capital de un imperio que aspiraba a dominar Europa.

El proyecto contemplaba la demolición de entre 50.000 y 100.000 viviendas, la construcción de enormes avenidas y la transformación de la propia topografía de Berlín. Hitler quería una metrópolis cuya grandeza únicamente pudiera compararse con las del antiguo Egipto, Babilonia o Roma.

Una ciudad de proporciones delirantes. El proyecto giraba alrededor de una avenida de siete kilómetros presidida por un arco del triunfo de 120 metros de altura, que habría triplicado las dimensiones del parisino. La joya de la corona sería la Volkshalle, un edificio coronado por una gigantesca cúpula y con capacidad para 180.000 personas.

Sus dimensiones eran tales que los proyectistas llegaron a preocuparse por los efectos que tendría la respiración de semejante multitud sobre la atmósfera interior del edificio. Incluso el Reichstag y la Puerta de Brandeburgo habrían quedado empequeñecidos ante las nuevas construcciones.

Una pesadilla que sí existió. Aunque la Segunda Guerra Mundial acabó frustrando los planes, el proyecto tuvo consecuencias devastadoras. La demanda de materiales y mano de obra alimentó el sistema de trabajos forzados de los campos de concentración, mientras miles de familias judías fueron expulsadas de sus viviendas para facilitar la remodelación urbanística.

En 1941, incluso se construyó aquel cilindro de hormigón de 12.650 toneladas para comprobar si el terreno berlinés soportaría el peso del futuro arco del triunfo. La derrota alemana en 1945 enterró definitivamente el proyecto, pero no su legado.

El peso de un nombre. Curiosamente, Welthauptstadt Germania (Capital Mundial Germania) nunca fue la denominación oficial del proyecto. Según los historiadores consultados por The Guardian, el nombre se popularizó tras la publicación de las memorias de Speer en 1969 y procedería de comentarios informales realizados por Hitler.

La paradoja es que Germania tenía una historia muchísimo más antigua: era la denominación latina de una extensa región europea y había servido durante siglos como personificación de Alemania. El nazismo terminó añadiendo una carga histórica especialmente incómoda a una palabra que no había inventado.

Maqueta del plan de Adolf Hitler para Berlín, elaborada bajo la dirección de Albert Speer, vista hacia el norte, con el Volkshalle en la parte superior de la imagen

Una niña llamada Germania. Sea como fuere, el pasado ha regresado inesperadamente este 25 de noviembre de 2026 al Parlamento regional de Brandeburgo. Según contaba Der Tagesspiegel, unos padres habían elegido Germania como segundo nombre de su hija.

¿Y? Pues que el diputado de Alternativa para Alemania (AfD) Volker Nothing denunció que la menor no estaba recibiendo el mismo trato que otros compañeros con dos nombres de pila. Según explicó, al menos un profesor consideraba problemático el nombre y a la estudiante se le habría impedido utilizarlo en su dirección de correo electrónico escolar.

Un ministro explicando un nombre. La controversia obligó a intervenir al ministro regional de Educación, Gordon Hoffmann (CDU), quien aclaró que los correos electrónicos escolares se confeccionan únicamente con el primer nombre, salvo cuando existe un nombre compuesto unido por un guion.

No solo eso. También explicó que en octubre se había hablado con la menor, quien aceptaba que se dirigieran oralmente a ella por su primer nombre, pero exigía que Germania figurase en sus certificados y documentos oficiales. Tras conversar telefónicamente con la madre, el ministro ordenó sensibilizar a la comunidad educativa para evitar cualquier trato discriminatorio.

Ochenta años después. Se desconoce por qué los padres eligieron Germania y ni mucho menos que exista una motivación política detrás de su decisión. Tampoco está demostrado que la exclusión del nombre del correo escolar constituyera una discriminación, la menos todavía.

Sin embargo, la historia ilustra hasta qué punto determinadas palabras siguen arrastrando el peso del pasado en Alemania. Ochenta y un años después de que Hitler muriera sin ver construida su soñada capital imperial, el nombre asociado a aquella ciudad imposible ha terminado protagonizando una discusión parlamentaria por algo tan cotidiano como el nombre de una colegiala.

Imagen | PXHere, Bundesarchiv

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