En mayo de 1945, Europa empezaba a salir de la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial. Berlín había caído, Hitler estaba muerto y Alemania había firmado su rendición. Sin embargo, a miles de kilómetros de las celebraciones y las ruinas, una pequeña unidad del ejército alemán seguía atrapada en una misión que ya no tenía sentido. Su historia terminaría protagonizando uno de los episodios más surrealistas de toda la contienda.

Una guerra que terminó en mayo, salvo para 11 alemanes. El 7 de mayo de 1945, Alemania firmó su capitulación incondicional en Reims, que entró en vigor el día 8. La Wehrmacht comenzó a desmovilizarse y las últimas unidades dispersas fueron entregando las armas. Pero en Nordaustlandet, una isla deshabitada del archipiélago noruego de Svalbard, once militares alemanes seguían instalados en una estación meteorológica secreta.

Se habían enterado por radio del final de la guerra, pero nadie había organizado su regreso. Sin barcos, sin aviones y prácticamente sin contacto con el exterior, aquellos hombres acabarían protagonizando la última rendición conocida de una unidad organizada de la Wehrmacht: el 4 de septiembre de 1945, casi cuatro meses después que el resto de Alemania.

El secreto militar mejor guardado estaba en el parte del tiempo. Para entender por qué Alemania había enviado soldados a un rincón tan remoto hay que remontarse a 1941. El Ártico era una pieza estratégica porque buena parte de los sistemas meteorológicos que afectan a Europa occidental se forman o atraviesan aquellas latitudes. Conocer el tiempo permitía planificar operaciones aéreas, movimientos navales y rutas de submarinos.

Los Aliados destruyeron instalaciones y evacuaron población de Svalbard durante la Operación Gauntlet para impedir que los alemanes aprovecharan sus recursos e informes meteorológicos. Alemania respondió instalando estaciones propias, que provocaron enfrentamientos y operaciones militares durante los años siguientes. En aquella guerra por controlar el pronóstico del tiempo nació la misión que acabaría convirtiéndose en el último capítulo de la Wehrmacht.

La antigua base alemana en 2022

11 hombres, 80 toneladas de equipo y un destino a 40 grados bajo cero. En septiembre de 1944, el teniente Wilhelm Dege, geógrafo y explorador polar, desembarcó en Nordaustlandet con otros diez hombres para poner en marcha la Operación Haudegen, cuyo nombre significa "espadachín". La expedición había sido transportada con apoyo del submarino U-307 y llevaba unas 80 toneladas de materiales y suministros. Construyeron una pequeña estación formada por dos cabañas camufladas, desde las que enviaban informes meteorológicos cifrados a Tromsø, en Noruega.

La mayoría eran jóvenes, y el menor, Siegfried Czapka, tenía apenas 19 años. Vivían rodeados de hielo, soportaban temperaturas inferiores a los 40 grados bajo cero y debían protegerse de los osos polares. Tenían provisiones, armas, munición y combustible para resistir durante meses, pero no una forma de regresar por su cuenta.

Hitler murió, Alemania se rindió y el avión de rescate nunca apareció. A finales de abril de 1945, cuando el Tercer Reich se derrumbaba, los superiores de Dege les comunicaron que debían preparar una pista de aterrizaje para una posible evacuación. Los soldados acondicionaron una superficie sobre el hielo y colocaron señales para orientar a los pilotos. Esperaron durante días, pero ningún avión llegó.

El 2 de mayo supieron por radio que Hitler había muerto y, poco después, recibieron la noticia de la capitulación alemana. También se les ordenó destruir documentos secretos. El 24 de mayo perdieron definitivamente la comunicación con Tromsø. A partir de entonces, el ejército al que pertenecían había dejado de existir como fuerza combatiente y sus mandos ya no respondían. La guerra había terminado, pero ellos seguían allí, con una pequeña embarcación incapaz de llevarlos de vuelta a Noruega.

Uno de los alemanes tocando el acordeón

La unidad olvidada que siguió trabajando y jugando al ping-pong. Durante el verano de 1945, los once alemanes intentaron contactar con el exterior mientras continuaban realizando observaciones meteorológicas y trabajos científicos. Dege aprovechaba para estudiar la geografía y la naturaleza del archipiélago, además de impartir clases a sus compañeros. También jugaban al ping-pong, hasta que terminaron rompiendo la última pelota.

Pero, qué duda cabe, la situación no tenía demasiada gracia: necesitaban regresar a una Alemania devastada, desconocían qué había ocurrido con sus familias y empezaban a contemplar la posibilidad de pasar otro invierno polar. Finalmente recurrieron a las frecuencias de radio aliadas para transmitir su posición y pedir ayuda. Los noruegos recibieron sus mensajes y organizaron una expedición para recogerlos.

El teniente Wilhelm Dege

La última rendición llegó en un barco de cazadores de focas. La noche del 3 de septiembre de 1945, el barco noruego Blaasel, dedicado a la caza de focas y capitaneado por Ludwig Albertsen, llegó hasta la estación Haudegen. Dege conocía al capitán de sus expediciones polares anteriores, así que el encuentro fue amistoso. Compartieron comida, cigarrillos y bebidas antes de resolver un problema inesperado: nadie sabía exactamente cómo formalizar la rendición.

Según el relato recogido por la televisión pública neerlandesa NOS, Albertsen reconoció que desconocía el procedimiento y Dege respondió que él tampoco lo tenía claro. Finalmente, el oficial alemán entregó su pistola y firmó la capitulación el 4 de septiembre. Los once hombres embarcaron rumbo a Tromsø, donde fueron hechos prisioneros. La última unidad alemana en rendirse había terminado su guerra sin librar una batalla final, ante un capitán que había ido a recogerlos.

40 años después, el Ártico devolvió una caja con la historia. La historia tuvo un último capítulo en 1985. Eckart Dege, hijo del comandante de la expedición, regresó a Svalbard con una misión noruega y recuperó una caja metálica que los soldados habían enterrado cerca de la estación. En su interior seguían conservándose documentos y registros de aquella misión olvidada. Wilhelm Dege había muerto en 1979, después de dedicarse a la enseñanza y la geografía.

Los supervivientes regresaron a una Alemania dividida y algunos mantuvieron el contacto durante años. Así, las instalaciones de Haudegen permanecen en el Ártico como testimonio de una paradoja histórica: el Tercer Reich había desaparecido en mayo de 1945, pero sus últimos once soldados tuvieron que esperar hasta septiembre para que alguien pudiera aceptarles la rendición.

Imagen | LEIBNIZ INSTITUTE FOR REGIONAL GEOGRAPHY, Scruffysnake

En Xataka | Alemania dejó muchas cosas atrás después de 1945. Una de las más extrañas es un bosque donde todos los árboles parecen haberse vuelto locos

En Xataka | EEUU perdió un barco cargado de bombas frente a Londres. 82 años después, las 1.400 toneladas que quedan tienen un problema