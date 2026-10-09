Hace un millón de años, los humanos venían a este lugar de Tarragona como quien va al supermercado. Los arqueólogos siguen encontrando cosas

En La Canonja, a pocos kilómetros de Tarragona, hay un yacimiento que lleva dos décadas dando que hablar: el Barranc de la Boella. El IPHES-CERCA lo excava de forma sistemática desde 2007. Resulta interesante por varios motivos. Para empezar, por su antigüedad: sus herramientas de piedra y sus restos de fauna rondan el millón de años. En segundo lugar, porque el equipo defiende que ahí aparece por primera vez en Europa el Achelense, la tecnología de las hachas de mano. Todo eso ya da para un buen documental. Sin embargo, los investigadores insisten en un matiz todavía más potente: los homininos que dejaron esas piezas no vivían allí.

Qué han encontrado. El yacimiento se divide en Cala 1 y La Mina. Ambos tienen una cronología cercana al millón de años. El yacimiento se divide en Cala 1 y La Mina (y según el investigador Josep Vallverdú, el barranco era una rambla que desembocaba en las marismas del río Francolí). Ambos tienen una cronología cercana al millón de años. La vigésima campaña sacó unas 300 piezas de fauna y herramientas.

Y hay dos novedades: en Cala 1 aparecen indicios de un hueso de rinoceronte. En La Mina, un posible diente de hipopótamo. Se suman a hallazgos anteriores: un mamut desollado por homininos, en 2007 y 2018, y un fragmento de cráneo de oso, en 2024.

Un supermercado, no un hogar. Al parecer, aquí no vivía absolutamente nadie. La directora de las excavaciones, Palmira Saladié, compara el barranco con un supermercado donde los homininos buscaban comida y materias primas. El proceso era sencillo. En un paisaje similar a la sabana africana, lo primero que se buscaba era el agua. ¿Lo segundo? El agua atraía herbívoros. Tercero, los herbívoros atraían depredadores: hienas, dientes de sable y leones. Y ahí es cuando algunos animales quedaban atrapados en el fango y los homininos aprovechaban su carne.

Hachas de mano. Y estos homínidos no iban al Brico Depot ni al Leroy Merlín: se lo fabricaban todo. El Achelense es una tecnología de piedra más compleja que la de las primeras herramientas. Según el investigador Andreu Ollé, la mayoría de los yacimientos achelenses europeos tienen poco más de 500.000 años. La fecha en La Boella, según un estudio de 2014, la sitúa entre hace 0,96 y 0,78 millones de años. Por eso se habla de "alrededor de un millón". La hipótesis es la famosa dispersión desde África. El equipo la sitúa hace unos 1,4 millones de años.

UN VISTAZO A...

Qué pasa después de excavar. La campaña terminó el 30 de septiembre. Ahora las piezas se consolidarán, se identificarán herramientas y especies y se buscarán marcas. Hay que saber si las hizo un hominino o un carnívoro y el proceso puede durar meses. Por eso los resultados probablemente se irán a 2027. Desde 2008, este yacimiento acumula más de treinta publicaciones.

Antiguos y modernos. La Boella no es, en todo caso, el lugar de los primeros europeos. Hay restos humanos más antiguos. En Atapuerca, un fragmento de cara de entre 1,4 y 1,1 millones de años. En Orce, fósiles de 1,4 millones. Lo que aporta La Boella es una tecnología avanzada para su época. No hay un solo resto humano y no se sabe qué especie fabricó las herramientas, aunque el equipo no descarta que aparezcan en próximas campañas.

Pueblo con museo. Este municipio, que cuenta con más de 6.000 habitantes y se sitúa a solo 6km de Tarragona, apostó desde el primer momento por el yacimiento paleontológico del Barranco de la Boella. Hasta aquí han venido especialistas de toda Europa a datar restos de caballos y herramientas de sílex. Y eso se nota en los resultados. En junio de 2025 inauguró el Espai Mammuthus, un centro interactivo muy atractivo para cualquier ciudadano. Reúne restos originales de 29 especies y herramientas de piedra. Superó los 1.500 visitantes en sus primeras semanas.

Por qué siguen apareciendo cosas. La razón es el método, está claro. Los hallazgos llegan "gota a gota", campaña a campaña. Solo se ha excavado una pequeña parte del barranco. Saladié cree que queda trabajo para otra generación de arqueólogos. Además, el equipo ya ha apuntado que quiere sondear capas más profundas en La Mina. Si aparecen, podrían superar el millón de años. Como suele decirse, la historia es algo que siempre está pendiente de ser reescrita.

Imagen de portada | Propiedad de Andreu Ollé / IPHES

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