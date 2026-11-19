Hay máquinas tan avanzadas que parecen adelantadas a su tiempo. Pero mantenerlas funcionando durante décadas puede convertirse en una batalla contra la obsolescencia, especialmente cuando sus componentes dejan de fabricarse y la tecnología que utilizan desaparece del mercado. Estados Unidos acaba de encontrarse con una de esas paradojas en uno de los aviones más sofisticados de su arsenal.

Un caza de 150 millones buscando tarjetas de los años 90. Sí, la Fuerza Aérea de Estados Unidos está buscando proveedores de tarjetas de memoria similares a las que utilizaban los ordenadores portátiles y las cámaras digitales hace casi tres décadas. Lo extraordinario es su destino: el F-22 Raptor, uno de los cazas furtivos más avanzados del mundo, capaz de superar Mach 2 y diseñado para dominar el combate aéreo.

El 16 de noviembre de 2026, la oficina responsable del programa publicó una solicitud oficial para localizar empresas estadounidenses capaces de suministrar tarjetas con una capacidad mínima de 256 megabytes. Una cantidad diminuta comparada con la memoria de cualquier teléfono actual, pero que sigue siendo necesaria para mantener operativos estos aviones.

La tecnología que sobrevivió a los ordenadores que la utilizaban. La Fuerza Aérea busca dos formatos concretos: tarjetas PC Card de tipo II, también conocidas como PCMCIA, y tarjetas CompactFlash con adaptadores compatibles. Las primeras eran habituales en los portátiles de los años 90 y tenían aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito. Las segundas se popularizaron en las cámaras digitales de principios de los 2000.

Ambas han quedado prácticamente relegadas a equipos especializados, pero siguen siendo compatibles con los sistemas originales del F-22. El problema no es que Estados Unidos desconozca alternativas modernas, sino que cambiar el formato implicaría modificar equipos militares diseñados y certificados alrededor de una arquitectura informática antigua.

Una tarjeta diminuta con una misión gigantesca. Estos dispositivos forman parte del sistema conocido como Data Transfer Cartridge, una especie de cartucho que conecta la planificación de misiones en tierra con los ordenadores del avión. Antes del despegue, permite introducir rutas de vuelo, frecuencias de radio, coordenadas e información sobre amenazas enemigas.

Después de aterrizar, los técnicos pueden recuperar registros del vuelo y datos de diagnóstico para comprobar el estado del aparato. Es decir, una tecnología que hoy parece propia de un museo informático continúa desempeñando funciones esenciales en la preparación y el mantenimiento de un caza furtivo.

El problema de construir un avión para varias décadas. El F-22 realizó su primer vuelo en septiembre de 1997, entró en servicio en 2005 y su última unidad fue entregada en 2012. Estados Unidos construyó 195 ejemplares de un avión cuyo coste de fabricación rondaba los 143-150 millones de dólares por unidad. Sus prestaciones siguen siendo extraordinarias: alcanza aproximadamente 2.414 kilómetros por hora, puede operar a casi 20.000 metros de altitud y tiene un alcance de unos 2.960 kilómetros con depósitos adicionales.

Sin embargo, buena parte de su electrónica fue concebida cuando las tarjetas PCMCIA eran una tecnología corriente. El resultado es que una aeronave diseñada para seguir volando durante décadas depende de componentes comerciales que dejaron de ser habituales hace mucho tiempo.

Algo peor que quedarse sin tarjetas: comprar falsificaciones. La solicitud estadounidense dedica buena parte de sus requisitos a garantizar la procedencia de los componentes. Los proveedores deberán identificar al fabricante original, especificar el país de fabricación de cada pieza, señalar dónde se realizó el ensamblaje final y documentar toda la cadena de suministro.

También tendrán que presentar medidas para evitar productos falsificados y explicar cuándo dejarán de fabricar las tarjetas, incluyendo posibles oportunidades para realizar una última compra antes de su desaparición. La preocupación es comprensible: un componente aparentemente insignificante puede comprometer la fiabilidad de un sistema militar extraordinariamente caro.

Una flota que envejece, que Washington no quiere jubilar. El suministro de tarjetas es solo una parte de los problemas logísticos del F-22. En 2020, un alto mando estadounidense reconoció que la flota sufría escasez de motores porque los aviones habían acumulado más horas de vuelo de las previstas.

Aun así, el Raptor continúa participando en operaciones y ejercicios internacionales: en octubre de 2026, unidades desplegadas desde Alaska participaron en unas maniobras estadounidenses y japonesas en el sur de Japón. Paralelamente, la Fuerza Aérea está probando nuevos sensores y depósitos de combustible para mantener estos cazas operativos durante la década de 2030.

El futuro de un caza furtivo depende también de su pasado. Por ahora, Estados Unidos no ha comprado ninguna tarjeta: la solicitud publicada en el portal federal SAM.gov es una consulta al mercado, abierta hasta el 1 de diciembre de 2026, para conocer qué empresas pueden suministrarlas, si es que hay alguna. Tampoco se han especificado cantidades ni presupuesto.

Sea como fuere, el caso ilustra una contradicción habitual en la tecnología militar: desarrollar sistemas extraordinariamente avanzados es solo la primera parte del desafío, mantenerlos durante treinta o cuarenta años puede resultar igual de complicado. El F-22 puede volar a más de 2.400 kilómetros por hora y operar con tecnología furtiva de última generación pero, ironías del destino, para seguir haciéndolo necesita que alguien continúe fabricando tarjetas de memoria como las que utilizábamos cuando todavía no existían los smartphones.

Imagen | RawPixel, Nara, RawPixel, M.Minderhoud

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