EEUU quiere que un solo piloto mande sobre varios aviones de combate. Un F-22 acaba de dar el primer paso

Durante décadas, el combate aéreo ha estado protagonizado por cazas cuyos pilotos toman decisiones desde sus propias cabinas. Estados Unidos está trabajando en un modelo diferente, uno en el que parte de esas aeronaves podrían volar sin nadie a bordo y recibir instrucciones de un piloto que también dirige su propio avión. La idea abre una posibilidad interesante, pero también plantea un desafío: cómo coordinar varios aparatos sin multiplicar las tareas de quien está a los mandos. La respuesta pasa por desarrollar aeronaves capaces de interpretar órdenes y ejecutarlas con cierta autonomía.

La Fuerza Aérea estadounidense acaba de mostrar cómo empieza a materializarse esa ambición. Durante una demostración realizada a principios de octubre en la base aérea de Edwards, California, un piloto de un F-22 Raptor transmitió instrucciones tácticas a un YFQ-44A Fury, una aeronave de combate no tripulada desarrollada por Anduril. Según el comunicado oficial publicado el día 16, el aparato interpretó las órdenes mediante su software autónomo y ejecutó maniobras de vuelo y tareas de combate simuladas. No se trató de una formación completa bajo las órdenes de un mismo piloto, sino de una prueba con un único Fury que permitió demostrar la coordinación entre ambas aeronaves.

La diferencia entre pilotar un avión y darle órdenes

La clave está en el tipo de instrucciones que recibió el Fury. Desde la cabina del F-22, el piloto no actuó como un operador que maneja a distancia cada control de otra aeronave, sino que transmitió directrices tácticas de alto nivel mediante un enlace de datos. Según Air & Space Forces Magazine, que recoge declaraciones de Anduril, el Raptor llegó a enviar un plan de misión actualizado mientras ambos aparatos estaban en vuelo. El software autónomo del Fury se encargó de interpretar esas indicaciones y llevarlas a la práctica.

Un F-22 Raptor de la Fuerza Aérea estadounidense | Imagen: 412th Test Wing

El camino hasta esta demostración comenzó antes de la incorporación del Fury. En octubre de 2025, General Atomics, Lockheed Martin y L3Harris ya habían demostrado que un F-22 podía ejercer funciones de mando y control sobre un MQ-20 Avenger, una aeronave no tripulada utilizada como plataforma experimental. En febrero de 2026, General Atomics y la Fuerza Aérea anunciaron otro ensayo en el que el MQ-20 ejecutó maniobras tácticas y tareas de patrulla aérea siguiendo instrucciones del caza. Estos antecedentes ayudan a entender la novedad actual: Estados Unidos está trasladando capacidades ya ensayadas a un aparato concebido específicamente para su programa de combate aéreo colaborativo.

Un YFQ-44A Fury durante las pruebas realizadas en la base aérea de Creech, Nevada | Imagen: Jennifer Healy

Detrás del Fury hay un proyecto bastante más amplio. Se llama Collaborative Combat Aircraft (CCA) y busca desarrollar aeronaves semiautónomas que puedan acompañar a los cazas tripulados, ampliar su capacidad de actuación y contribuir a mejorar el conocimiento de lo que ocurre durante una misión. La Fuerza Aérea está avanzando con dos modelos en esta primera etapa: el FQ-44 Fury, de Anduril, y el FQ-42 Vengeance, desarrollado por General Atomics. El YFQ-44A utilizado en la demostración corresponde a la versión de desarrollo del primero.

La escala del proyecto ayuda a entender por qué estas pruebas importan más allá de un vuelo concreto. La institución militar se ha fijado como objetivo contar con 500 sistemas semiautónomos preparados para el combate en 2032, dentro de una flota total prevista de unas 1.000 unidades, para la que no ha concretado un plazo equivalente. Pero incorporar tantos aparatos también plantea una cuestión práctica: cómo coordinarlos sin necesitar un piloto adicional por cada uno. Ahí encaja el desarrollo de mecanismos para que una misma cabina pueda impartir órdenes a varias aeronaves.

Imágenes | Jennifer Healy, Fuerza Aérea de EEUU (dominio público) | 412th Test Wing (dominio público) | Renee Blundon, Fuerza Aérea de EEUU (domino público)

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