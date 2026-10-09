Competencia acaba de aprobar que cada vez más gimnasios de España sean en realidad el mismo gimnasio

Fumata blanca. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de dar luz verde a una de las operaciones más importantes de los últimos años en el sector del fitness lowcost: la adquisición de Synergym por parte de VivaGym. La compra se había avanzado ya en abril, pero estaba pendiente del visto bueno del organismo regulador. Se desconoce el importe de la venta o el calendario que manejan las cadenas, pero algo sí está claro: teniendo en cuenta que Synergym gestionaba 164 clubes en mayo y VivaGym presume de tener más de 240 gimnasios repartidos por España, en el horizonte del fitness patrio asoma un nuevo gigante.

De ahí que la decisión de la CNMC suponga más que un simple visto bueno para una compra. En la práctica avanza hacia la paulatina concentración del negocio del fitness.

¿Qué ha pasado? La operación se anunció en abril, pero estaba pendiente de la CNMC, que acaba de darle su visto bueno ahora. El organismo regulador de la competencia ha decidido dar luz verde a VivaGym para que adquiera Synergym, una cadena de gimnasios fundada en Málaga en 2013 y que ha crecido con rapidez hasta cerrar 2025 con 160 gimnasios. VivaGym no le va a la zaga. La compañía se fundó en 2011 y en los últimos años se ha expandido con fuerza en España, en gran medida gracias a la adquisición de otras cadenas.

No se conoce la cuantía de la operación ni cuándo podrá completarse. Lo que sí ha trascendido es que, hasta entonces, tanto Synergym como VivaGym mantendrán su actividad igual que hasta ahora: de manera independiente, conservando sus respectivas marcas, equipos y operativas. "La resolución de la CNMC supone un paso importante para poder avanzar en la operación", recalca la CEO de VivaGym, Cristina Burzako.

¿Por qué es importante? La razón principal es cuantitativa. Synergym y VivaGym eran por separado dos pesos pesados en el negocio del fitness español. Juntas, sumarán alrededor de 450 gimnasios, una amplia red de centros que estarán distribuidos además por gran parte del país.

Ahora mismo VivaGym presume de gestionar más de 240. Synergym cerró el primer trimestre de 2026 con 164 clubes deportivos, una cifra que se ha ampliado desde inicios de año con inauguraciones en Valencia, Barcelona y Burgos y que espera elevar a 210 en los próximos meses. No es su único objetivo. La firma malagueña quiere lograr una facturación de 100 millones de euros.

UN VISTAZO A...

¿De dónde viene el dinero? Esa es otra de las claves. Con los gimnasios convertidos en un negocio cada vez más jugoso, que mueve ya más de 3.200 millones de euros solo en España, el sector ha captado el interés de grandes inversores. Detrás de VivaGym está de hecho Providence Equity, una gestora de capital riesgo estadounidense que parece decidida a ampliar su huella en el mundo del fitness. De hecho, ahora mismo está pujando también para hacerse con la cadena gala Fitness Park, valorada en alrededor de 600 millones de euros.

Providence anunció su desembarco en VivaGym Group hace poco más de dos años, en junio de 2024. Hasta entonces la cadena española había estado ligada a Bridges Fund Management. En ese momento VivaGym gestionaba ya 104 gimnasios con más de 315.000 socios repartidos entre España y Portugal (lejos de los 15 centros que controlaba en 2015) y el objetivo de Providence era acelerar su expansión ibérica. Y lo ha hecho. En los últimos años ha ido reforzándose con la compra de una decena de operadores, como Smartfit, Macro Fit, Altafit o One Fit. Ahora a esa larga lista se sumará Synergym.

¿Por qué esa expansión? Lo comentábamos en abril, cuando se hizo público el acuerdo entre VivaGym y Synergym: si la cadena respaldada por Providence quiere consolidarse en el low cost, necesita convertirse en un operador lo suficientemente grande como para presionar a caseros y proveedores al negociar sus precios. Al fin y al cabo VivaGym no es el único que ha apurado el paso. Enfrente tiene a Basic Fit, que gestiona más de 240 gimnasios en España, a los que se suman instalaciones en una decena de países europeos.

¿Tanto crece el sector? Sí. Las encuestas del CSC y EuropeActive muestran que cada vez es más fácil encontrarse con españoles abonados a gimnasios. Si a comienzos de siglo representaban apenas el 3% de la población adulta, ahora superan el 30%. Y las cadenas de gimnasios privadas parecen haber sacado tajada de ese boom: su número de abonados se ha incrementado un 26,5% en solo una década (2015-2024).

Según el primer informe sectorial de la Fundación Activa, en el que también se han implicado la consultora Deloitte y Fneid, el sector del fitness mueve ya más de 3.200 millones de facturación y aglutina a 8,3 millones de usuarios. El estudio muestra además que el fitness ha entrado de lleno en la sociedad (tasa de penetración del 16,5%) y que el número de españoles que aseguran practicar deportes de forma habitual (87%) supera holgadamente la media europea (64%).

¿Y más allá de las cadenas? El informe de Activa deja sobre la mesa otra idea interesante que refleja cómo en el mundo del fitness no solo cambia la demanda, también lo hace la oferta. Los gimnasios de barrio siguen representando el colectivo más numeroso, pero solo si nos fijamos en las instalaciones. Si prestamos atención a las listas de abonados, son las cadenas las que arrastran más clientes. Y por goleada.

Traducido en cifras: el 69% de los centros los gestionan operadores independientes, frente al 31% controlado por cadenas; sin embargo, el 65% de los usuarios paga sus cuotas a estas últimas. El motivo de ese desequilibrio es obvio: el éxito del formato low cost hace que a los gimnasios de barrio les resulte difícil competir con cadenas como Synergym o VivaGym, tanto en dotación como en precios. Con todo, las cadenas no solo triunfan en el low cost. Algunas están explotando con éxito el mercado del fitness premium.

Imágenes | Synergym y VivaGym

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