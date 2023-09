Centenares de youtubers en Andorra parecían destinados a aprender catalán. Ahora el Gobierno ha matizado

Tras una semana de lo más agitada, los youtubers residentes en

Andorra pueden respirar tranquilos porque el Gobierno del Principado ha dado marcha atrás matizando la ordenanza urgente que cambiaba la normativa para conseguir y renovar el permiso de residencia andorrano. Los youtubers y creadores de contenido no tendrán que ir a la escuela para seguir residiendo en Andorra.

La polémica. La semana pasada el gobierno andorrano modificó la normativa para conseguir la residencia en el país. La nueva ley obligaba a todos los residentes que quisieran obtener o renovar la residencia en Andorra a hablar un mínimo el idioma oficial del Principado: el catalán.

La nueva normativa iba orientada a controlar el flujo de nuevos residentes y sus inversiones inmobiliarias que están alterando el acceso al mercado de la compra y alquiler de vivienda para los ciudadanos andorranos debido a la especulación con los precios y la gentrificación de los limitados núcleos urbanos.

La reacción. La medida causó gran revuelo entre los youtubers, que rápidamente reaccionaron a la noticia. La mayoría lo hizo con humor e iniciativa, como AuronPlay, The Grefg, El Rubius o Wall Street Wolverine. Al fin y al cabo, la medida solo requería un nivel mínimo de catalán que se conseguía con un curso de solo 30 horas que, además, subvenciona el ejecutivo andorrano. Como afirmaba Wall Street Wolverine, prácticamente un trámite.

Otros, como Agustin51 reaccionó con indignación ante el cambio de requisitos cargando con dureza contra el Gobierno del Principado acusándolos de ser un régimen dictatorial.

El Gobierno andorrano matiza. Ante el revuelo que ha causado la medida entre los seguidores de los creadores de contenido residentes en Andorra, el gobierno andorrano ha matizado la información aclarando su criterio. En declaraciones a Catalunya Ràdio el primer ministro andorrano ha defendido la medida como una forma de incentivar el uso del catalán como lengua oficial en la sociedad andorrana y permitir que los visitantes que la hablan puedan usarla con libertad en su territorio.

El jefe del gobierno ha hecho un llamamiento a la calma ante una normativa que todavía tiene recorrido para su aprobación y a la que se debe aplicar la lógica. Los youtubers no son residentes que vayan a trabajar de cara al público o en las administraciones andorranas, por lo que el gobierno los considera residentes pasivos y los exime del requisito de hablar catalán. “Quien venga a residir a nuestro país, pero no vaya a trabajar en Andorra porque es un residente sin actividades lucrativas, porque es un residente pasivo no hará falta hacerles extensivas la ley”, especificó Xavier Espot.

El requisito se mantiene para el resto de residentes.El jefe del ejecutivo ha insistido en el empeño del Andorra en conservar su patrimonio lingüístico incentivando el uso del catalán en el ámbito social y mantiene el requisito del conocimiento del idioma si se va a trabajar en servicios y Administraciones para garantizar el uso del catalán.

“¿Eso quiere decir que convertiremos a Andorra en una absoluta dictadura lingüística? Evidentemente que no. La gente podrá continuar hablando en la lengua que quiera” concluye el primer ministro andorrano. Sin embargo, los impulsores de la ley aseguran que el español es el idioma predominante en la atención al público en Andorra, relegando a un segundo plano la lengua oficial del principado.

