Andorra ha puesto límites al alquiler turístico. Los primeros perjudicados: los youtubers inmobiliarios

Andorra tiene un problema con la vivienda. Con la pandemia y la implantación del teletrabajo, muchas personas, atraídas en parte por su fiscalidad, decidieron hacer de Andorra La Vella su residencia. ¿Problema? La falta de espacio y de oferta, así como la conversión de vivienda en pisos turísticos. Ante esta situación, Andorra se puso dura y eso ha acabado afectando a algunas empresas de gestión de apartamentos turísticos, empezando por las de los youtubers e influencers.

Casita en Andorra. Si nos remontamos al año pasado, y según Idealista, el último año las búsquedas de inmuebles a la venta aumentó un 99,1%. Nada mal para un país con apenas 80.000 habitantes. En su mayor parte, Andorra atraía a empleados del sector tecnológico e inversores patrimoniales, destacando aquellos de nacionalidad española y francesa. Este boom hizo que se tuvieran que construir las primeras torres de pisos, algo prácticamente nuevo en un país acostumbrado a casas y edificios de poca altura, y por supuesto, que aumentase el precio de la vivienda. A ello hemos de sumarle las viviendas turísticas, que han ahogado más la oferta de vivienda para alquiler residencial. Ante esta situación, Andorra decidió ponerse seria.

Se acabaron las licencias turísticas. Con el objetivo de determinar el techo de alojamiento turístico que puede absorber el país y fijar unos criterios de sostenibilidad turística, el Principado de Andorra suspendió a finales del año pasado la concesión de permisos para nuevas viviendas turísticas durante dos años. No es que no vayan a dar licencias, sino que estarán sujetas a la aprobación del gobierno.

De esta forma, el gobierno pretende "estimular" el mercado de viviendas de alquiler a un precio asequible y facilitar el acceso a las mismas. Entre las medidas propuestas estaban una dotación de 20 millones de euros para facilitar el alquiler, ocho millones para alquilar pisos vacíos y redirigirlos a alquiler asequible y otros 11 millones para la compra de vivienda, además de ligar las subidas del alquiler a las subidas de salario.

De la misma manera, el pasado mes de mayo Ordino, parroquia del Principado, se convirtió en la primera en suspender temporalmente el otorgamiento de nuevas licencias de construcción. El motivo, esgrimió el cónsul mayor (alcalde), Josep Àngel Mortés, era la designación de Ordino como reserva de la biosfera debido al "crecimiento urbanístico desmesurado".

Youtubers del ladrillo. En los últimos años, algunos youtubers e influencers como TheShooterCoC, Adrian Sáenz o Salvilla han invertido en ladrillo andorrano con el objetivo de obtener rentabilidades alquilando pisos vacaciones. Salvilla, por ejemplo, tenía una empresa de gestión de apartamentos turísticos. Según explica el creador en un vídeo, en los últimos dos años ha comprado, reformado y destinado a alquiler vacacional diversas propiedades con las que, en la última temporada, afirma haber facturado más de 18.000 euros en febrero.

El palo a las licencias. Según explica el creador, Andorra ya no da licencias salvo que sean cinco estrellas, y hay propiedades que no pueden acceder a esas licencias, ya que hay requisitos como tener "dos habitaciones, parking, dos baños....". No solo eso, sino que "si tu compras un piso con licencia turística, que esto es lo que peor veo yo de la ley, la licencia se pierde. No tiene sentido, al cambiarlo de nombre la licencia se pierde". Eso, afirma, ha frenado mucho el alquiler vacacional, ya que no es sostenible comprar cualquier piso y destinarlo a estos fines, sino que el cliente potencial pasa a ser un inversor que ya tenga pisos turísticos gestionados por una empresa y decida moverlos a la empresa del creador, o bien alguien dispuesto a asumir el coste de una vivienda que cumpla los requisitos de una licencia cinco estrellas. Un palo que, entre otros factores, ha llevado al cierre de la compañía.

En España, también. No solo en Andorra, sino que en España también hay un nicho de influencers del 'real estate' que, precisamente, ha mostrado sus quejas y preocupaciones con la nueva Ley de Vivienda. El motivo es sencillo: los nuevos límites para "grandes tenedores" (que ataca al modelo basado en comprar muchos inmuebles y alquilarlos) y los límites al precio del alquiler, cosas que friccionan con la imagen de tiburón inmobiliario e inversor que algunos creadores muestran y transmiten en su contenido. Uno de ellos es Uri Vyce, que considera esta ley una medida "cortoplacista" y que afirma que "se han cargado el mercado entero". Para el creador, el quid en la escasa oferta de vivienda y que ese "es el problema real, principal, que tenemos que atacar".

