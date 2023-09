"¿Qué es esto, una dictadura?": las reacciones de algunos youtubers en Andorra a la obligación de aprender catalán

Hace unos días el gobierno andorrano mostró sus intenciones de cambiar los requisitos para obtener la residencia en el Principado a partir de 2024. Se impondrá la obligatoriedad de aprender el catalán por ser la lengua oficial de Andorra, además de endurecer los controles sobre la inversión inmobiliaria.

Durante los últimos años el éxodo de youtubers, influencers y creadores de contenidos hacia Andorra ha sido constante, llamados por la permisiva fiscalidad del Principado. Hasta la entrada en vigor de la nueva normativa, los requisitos para obtener un permiso de residencia eran perfectamente asumibles para cualquier youtuber: estar sano, contar con recursos económicos suficientes y no tener antecedentes penales. Hasta que ha llegado la hora de estudiar...¡y eso sí que no. Por ahí no pasan!

Las primeras reacciones de los youtubers españoles residentes en Andorra no han tardado en hacerse virales en redes desatando la creatividad de los usuarios con todo tipo de memes y mofas.

Pese a que está en juego la residencia en el país, algunos de los youtubers más populares se han tomado la obligación de aprender catalán con humor. Sobre todo teniendo en cuenta que, aunque no se conozca el idioma, se requiere un nivel tan básico que sólo se necesita asistir a un curso de catalán de 30 horas que facilita el propio gobierno de Andorra para obtener el nivel necesario.

Los youtubers han reaccionado en directo: sus respuestas no tienen precio

Sin duda alguna, quien más ha destacado por sus declaraciones con respecto a la obligación de hablar catalán para residir en Andorra ha sido el streamer de videojuegos Agustin51. El sevillano se despachó a gusto con la medida durante un directo que ha desatado la ira y el ingenio de los usuarios en las redes sociales.

El creador de contenidos se mostraba muy indignado con la imposición lingüística alegando que se sentía engañado por los nuevos requisitos. "Si hace cinco años me dices que para mudarme a Andorra tengo que aprender catalán, no me mudo. A mi me gusta vivir en lugares libres". El catalán como contramedida contra la evasión fiscal. Eso no lo vimos venir.

A medida que va avanzando el vídeo el streamer va subiendo el tono afirmando que la medida atenta contra su libertad personal con comentarios como “¿qué es esto, una dictadura o qué?”.

Tras cargar contra el ejecutivo y su nueva medida, el joven streamer trató de ganarse el favor de los espectadores mostrándose respetuoso con los andorranos, el idioma y sus hablantes. "Sin faltar al respeto al catalán ni a la gente que vive aquí ni nada. Respeto con todo el mundo. Pero empatizad conmigo".

Acto seguido, Agustin51 pasó a mostrarse como una víctima afirmando que ya tiene toda su vida en Andorra (5 años de su vida, concretamente) y planteaba el nuevo requisito (un curso de catalán de 30 horas en un centro formativo) como un escollo insalvable para continuar residiendo en Andorra.

Con una posición muy diferente se ha pronunciado el veterano streamer AuronPlay, que en uno de sus habituales directos respondía de forma irónica a aquellos usuarios que le afeaban su traslado al Principado para eludir el pago de impuestos en España.

Obviamente, lo que esos seguidores pasaron por alto es que el streamer nació en Badalona, provincia de Barcelona, y toda su educación primaria y secundaria la hizo en catalán, por lo que el idioma no va a ser un impedimento para que el ejecutivo renueve su permiso de residencia. “Okey, hablaremos catalán” decía el youtuber encogiéndose de hombros.

Pese a no contar con la ventaja de haber estudiado catalán en la escuela como AuronPlay, tanto El Rubius como Wall Street Wolverine han mostrado muy buena disposición a aprender la lengua oficial de Andorra.

El polémico creador de contenido sobre criptomonedas, defensor a capa y espada de las ventajas de residir en Andorra salvo por carecer de aeropuerto, se ha mostrado comprensivo con la medida y decidido a aprender catalán si es necesario: “[...] si me tirado tres meses de burocracia para venir a Andorra, ¿cómo no voy a hacer un cursillo [de catalán] de 30 horas? Además, que yo entiendo el catalán y ‘puc parlar català aquí’”. Sorprende ver los efectos positivos de la inmersión lingüística cuando la residencia en un paraíso fiscal está en juego.

Por su parte, El Rubius, siempre tan espontáneo, se mostró muy dispuesto e ilusionado por aprender una nueva lengua, aunque su propuesta es aprenderlo desde una app de idiomas en lugar de tener que ir a clase. “Si no me obligan no lo haría, pero si me obligan a aprender catalán, lo voy a hacer. Me hace ilusión” manifestó el popular youtuber. Dudo que Duolingo certifique el nivel A2 de catalán necesario para renovar la residencia.

La reacción del murciano The Grefg ha sido una de las que más juego han dado, ya que el streamer ha pasado de la negación con un “Bueno, pues nada, hasta aquí mi residencia en Andorra”, para acto seguido proponer a sus seguidores hacer el curso en directo desde su canal.

En su vídeo, The Grefg ha asegurado que encuentra razonable el conocimiento mínimo del idioma oficial del país para obtener la residencia. Ha reconocido que le gusta la sonoridad del idioma, aunque no tiene ni idea de hablarlo y se ha encargado de destriparlo demostrarlo en uno de sus directos en Twitch. Al streamer no le falta actitud y olfato para el entretenimiento, aunque eso no garantiza la renovación del permiso.

