Si tienes dinero, tienes la nacionalidad: cómo los multimillonarios se han aficionado a los "pasaportes dorados"

Todavía hay quien piensa que conseguir la nacionalidad de un país requiere un largo trámite y muchas gestiones. El nuevo pasatiempo de los millonarios es obtener la nacionalidad de uno e incluso varios países a golpe de talonario o haciendo pequeñas inversiones inmobiliarias en ellos. Con ello se garantizan facilidades a la hora de viajar en caso de que las cosas vengan mal dadas en su país y de obtener un trato fiscal más amable.

Bienvenido, ciudadano…si eres rico. La ciudadanía por inversión o pasaportes dorados son una forma legítima de obtener la nacionalidad de un país sin tener que superar correosos trámites administrativos. El concepto es sencillo: basta invertir una determinada cantidad de dinero en bienes raíces o valores de ese país a cambio de la ciudadanía o el visado de residencia y adquirir plenos derechos como ciudadano.

Nuri Katz, presidente de APEX Capital Partners afirmaba a la BBC que "En Reino Unido, si inviertes 2,65 millones de dólares adquieres el permiso de residencia y al cabo de cinco años puedes obtener el pasaporte británico. Si inviertes 6,3 millones en tres y con 10 millones de dólares tienes la nacionalidad en apenas dos años".

Nacionalidad múltiple e injusta. El derecho internacional no impide a ningún individuo ser ciudadano de dos o más naciones, y esta puede ser obtenida de forma natural, por factores laborales de residencia o por cumplir determinados requisitos establecidos por los distintos estados.

No todos los estados permiten la nacionalidad múltiple. Países como Cuba, Corea del Sur, India, Estonia, Emiratos Árabes o Mónaco no ven con buenos ojos o directamente prohíben la nacionalidad múltiple. Muchos otros, como España, Reino Unido, Estados Unidos o Chipre sí lo permiten, y además permiten hacerlo de forma cómoda con estos pasaportes dorados, lo cual puede ser injusto para aquellos migrantes que no disponen de millones de dólares en su cuenta corriente.

El negocio de los pasaportes dorados. Kristin Surak socióloga política de la London School of Economics y autora del libro The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires cada año unas 50.000 personas obtienen la nacionalidad a través de programas de inversión. Estos programas son una forma fácil de aumentar las arcas públicas. Henley & Partners, la agencia que ayudó al gobierno de Malta a poner en marcha su sistema de concesión de permisos de residencia para grandes inversores, asegura que el programa permitió al país incrementar su recaudación en 465 millones de dólares en apenas 12 meses.

En España no se puede obtener la nacionalidad pagando, pero sí existe la residencia por inversión. El Estado otorga el permiso de residencia en España a quienes compren un bien raíz por un valor mínimo de 500.000 euros o realicen un depósito bancario en una cuenta inversionista en España por un valor mínimo de 1 millón de euros.

Pasaportes dorados al paraíso. Para conseguir la residencia de las personas de medios independientes en un paraíso fiscal como las Islas Caimán, lo único que debe demostrarse es que se recibe un mínimo de 147.000 dólares al año sin tener que trabajar en las islas, una cuenta corriente en una institución bancaria local con efectivo o activos con un valor mínimo de 480.000 dólares y haber invertido un mínimo de 610.000 dólares en bienes raíces en la isla.

Ventajas de tener nacionalidad múltiple. Una de las ventajas más evidentes de tener nacionalidad múltiple es la libertad de movimiento que esto proporciona a la hora de viajar. Sobre todo, cuando cuentas con los suficientes recursos como para poder permitirte pasar largas temporadas en un determinado destino sin tener que preocuparte por visados o permisos de residencia.

Tener un pasaporte dorado abre una vía de escape en caso de que las cosas vayan mal para el titular en su vida personal o en su país de origen. Algunos oligarcas rusos intentaron conseguir la nacionalidad chipriota mediante inversiones en la isla para dar salida a sus fortunas y beneficiarse de su laxitud de las políticas fiscales, además de evitar ser reclutados por el ejército ruso, pero el estallido de la guerra con Ucrania les cerró sus fronteras.

Fortunas tecnológicas a ambos lados del charco. El ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, solicitó el programa de ciudadanía por inversión de Chipre hace unos años, lo que le permitió viajar a la Unión Europea en medio de los bloqueos durante la pandemia y disfrutar de los beneficios fiscales de la isla.

Evan Spiegel, fundador de Snapchat, también obtuvo su doble ciudadanía estadounidense y francesa en 2018 haciendo uso de una cláusula en la legislación de inmigración gala que raramente se usa.

No todas las nacionalidades son iguales. Pasaportes como el alemán, español o el japonés están muy cotizados por su fortaleza a la hora de viajar y obtener visados, por lo que son más convenientes para moverse por el mundo.

Sin embargo, hay otros pasaportes como los de las islas caribeñas de San Cristóbal y Nieves que, además de paraíso natural, también es paraíso fiscal y un lugar ideal para domiciliar las fortunas de quienes intentan pagar menos impuestos en sus países de origen.

Imagen | Pexels (Jess Loiterton) y Flickr (Official Leweb Photos)