Cuando España consiguió organizar el Mundial de fútbol de 2030 junto a Portugal y Marruecos, pocos dudaban de dónde se disputaría el partido más importante del torneo. Sin embargo, lo que parecía una cuestión de trámite ha terminado convirtiéndose en una batalla deportiva, económica y diplomática que España corre el riesgo de perder.

El invitado inesperado. La candidatura ibérica nació como un proyecto entre España y Portugal. En 2018, Pedro Sánchez trasladó personalmente a Marruecos la invitación para incorporarse a la iniciativa durante una visita a Rabat, aunque su adhesión definitiva no se materializó hasta 2023.

La incorporación del país africano reforzaba las posibilidades de conseguir el torneo, pero España cometió un error de cálculo: dio por hecho que su nuevo socio no reclamaría la final. Según fuentes consultadas por Reuters, el Gobierno español y la FIFA también presionaron para incluir Casablanca entre las posibles sedes del partido decisivo.

115.000 argumentos. Marruecos ha decidido construir el mayor estadio de fútbol del mundo por unos 1.000 millones de dólares. El Gran Estadio Hassan II, situado a unos 45 kilómetros de Casablanca, tendrá capacidad para 115.000 espectadores y debería estar terminado a principios de 2028.

Su aforo superará los 105.000 del renovado Camp Nou y los aproximadamente 84.000 del Santiago Bernabéu. Para Marruecos, el recinto no es simplemente una infraestructura deportiva, sino una declaración de intenciones ante la FIFA y una oportunidad para proyectar su imagen internacional.

España contra España. Mientras Marruecos ha unido al Gobierno y a su federación alrededor de un único estadio, España mantiene una batalla interna entre Madrid y Barcelona. En septiembre, Joan Laporta reivindicó el Camp Nou recordando que el Bernabéu ya había acogido la final del Mundial de 1982, unas declaraciones que provocaron malestar en sectores de la Federación Española de Fútbol.

Ricardo Trade, antiguo director ejecutivo del comité organizador del Mundial de Brasil 2014, considera que España debería haber resuelto esta cuestión durante la elaboración de la candidatura. La federación española, por el contrario, sostiene que disponer de dos alternativas aumenta sus posibilidades.

El hombre que puede desequilibrar la balanza. La disputa también está condicionada por la situación de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, enfrentado a la UEFA por su propuesta de vender una participación del 20% en el Mundial. Marruecos se ha convertido en uno de sus principales aliados y será precisamente el país que acoja el próximo congreso electoral de la organización.

Javier Tebas considera que, si Infantino continúa al frente de la FIFA, las posibilidades españolas de conseguir la final serán prácticamente inexistentes. España cuenta, no obstante, con una baza política propia: la estrecha relación entre Infantino y Florentino Pérez.

Mucho más que un estadio. Según el Fondo Monetario Internacional, Marruecos prevé invertir alrededor de 19.000 millones de dólares entre 2024 y 2030 en aeropuertos, hoteles, estadios y conexiones ferroviarias de alta velocidad. El proyecto incluye una estación de tren y una carretera que conectarán el nuevo recinto con Casablanca.

España conserva una importante ventaja en infraestructura turística: un informe técnico de la FIFA otorgó a la oferta de alojamiento de Casablanca una puntuación de 3,1 frente al 5 de España. Sin embargo, el organismo también podría valorar el impacto económico y transformador que tendría conceder la final a un país africano.

Un Mundial convertido en cuestión de Estado. La tensión ha alcanzado tal dimensión que Alberto Núñez Feijóo ha defendido que España renuncie a participar en la organización del Mundial si no consigue albergar la final. La amenaza resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta el reparto previsto del torneo: once estadios españoles, seis marroquíes y tres portugueses.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tampoco se ha mostrado optimista y considera que el Gobierno español no está igualando la ambición desplegada por Marruecos. Todo ello en un contexto de complejas relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat.

La gran paradoja. La FIFA todavía no ha anunciado cuándo decidirá la sede de la final y reconoce que no dispone de un procedimiento estándar para seleccionarla. Marruecos esgrime el tamaño de su estadio, su creciente peso futbolístico y la oportunidad de devolver a África una final mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010. España, por su parte, reivindica su experiencia organizativa y su infraestructura.

La gran ironía es que el país al que España abrió la puerta para reforzar sus posibilidades de conseguir un Mundial está construyendo ahora un estadio con 115.000 argumentos para quedarse con su partido más importante.

Imagen | Oualalou + Choi

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