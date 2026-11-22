El ajo español se enfrenta a un mercado internacional cada vez más complicado. Hace unos días los agricultores alzaron la voz para alertar de una caída de ventas en sus principales destinos fuera de la Unión Europea y una pérdida de competitividad frente a rivales extranjeros, lo que, insisten, complica su futuro. El sector mira con recelo lo que ocurre en EEUU y Reino Unido, pero sobre todo parece inquieto con los desafíos que asoman en Marruecos.

Y es lógico. En 2024 España envió 15.215 t de ajo fresco y refrigerado al país magrebí, el 11% del género exportado.

Pendientes de Rabat. El aviso lo lanzó en septiembre la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo de España (ANPCA): el Gobierno de Marruecos ha decidido actualizar la normativa que regula la importación de ajos en el país. Para ser más precisos, y siempre según los datos que maneja ANPCA, Rabat ha apostado por un sistema de licencias que “puede dificultar las operaciones comerciales” en el mercado marroquí.

Además, no se trata de una medida puntual para apoyar a los agricultores locales. En teoría el sistema estará en vigor 18 meses.

“Aunque la exigencia de licencia no equivale por sí misma a una prohibición de importar, ANPCA teme que su aplicación introduzca incertidumbre, demoras o limitaciones en un mercado de gran relevancia para los operadores españoles”, insistía hace unos días la organización agrícola, que exige conocer los detalles de la medida y pide a Bruselas que “examine sin demora” la compatibilidad del sistema de licencias de Rabat con los compromisos pactados con la UE.

🧄 El ajo español está perdiendo competitividad. 📉 Menos ventas, más costes y nuevas barreras comerciales están poniendo contra las cuerdas a los productores. 🚜 El sector pide medidas de protección antes de que sigan desapareciendo hectáreas y oportunidades en el medio rural. #ASAJA #Ajo #Agricultura #MedioRural https://t.co/eMCU4rhbiT — Asaja Nacional (@AsajaNacional) November 16, 2026

¿Tan importante es? Sí. Por varias razones. La primera es cuantitativa. Como se ha encargado de recordar ANPCA, Marruecos no es un mercado cualquiera. En 2024 España exportó al país magrebí 15.215 toneladas de ajo fresco y refrigerado, la décima parte de las 141.600 toneladas exportadas ese ejercicio. Es más incluso de lo enviado a Reino Unido, otro destino estratégico para el sector. En 2025 el flujo dirigido a Marruecos ya se redujo de forma sensible a 11.284 t.

Más allá de las cifras, la decisión de Rabat ha levantado ampollas en ANPCA por una cuestión cualitativa. O mejor dicho, de comparaciones. La patronal española “comprende” que Marruecos tome medidas para “defender” su campo, pero lamenta las diferencias de criterio entre Rabat y Bruselas. “Lo verdaderamente preocupante es comprobar cómo Marruecos actúa para proteger su mercado mientras la Unión Europea continúa sin atender las reiteradas demandas de protección del sector productor comunitario del ajo”, critica ANPCA.

¿Qué piden los agricultores? La asociación agraria recuerda que Bruselas aplica una tasa específica desde 2001 que grava con 1.200 euros cada tonelada de ajos importada desde terceros países. El problema, insiste, es que ese gravamen no se toca desde hace 25 años, con lo que su efecto “protector” ha ido suavizándose. “La inflación ha reducido su capacidad disuasoria y, mientras tanto, nuestros costes de producción no han dejado de aumentar. No podemos seguir compitiendo con las herramientas de hace un cuarto de siglo”.

¿El problema es solo Marruecos? No. Y eso explica la inquietud del sector. Marruecos no es el único mercado estratégico en el que asoman nubarrones. Algo parecido ocurre en Reino Unido, como recuerda la propia ANPCA: Londres ha anunciado que suspenderá temporalmente los aranceles a varios productos, incluido el ajo, a partir del 26 de noviembre. Y si bien la medida podría parecer positiva para el campo español, ANPCA teme que ocurra todo lo contrario y la suspensión de tasas hasta 2028 aumente la competencia en el mercado británico. ¿El motivo? Que haya otros países, ajenos a la UE, que se lancen a vender ajo en Reino Unido.

“Sigue pendiente confirmar oficialmente su aplicación al ajo importado fuera de los contingentes arancelarios, especialmente en el caso de China”, insiste la asociación. De nuevo, su preocupación se entiende mejor con ayuda de las cifras: en 2024 España exportó 14.889,5 toneladas de ajo a Reino Unido, el 10,5% de todo el género comercializado fuera del país. Juntos, Marruecos y Reino Unido acapararon ese año alrededor del 22% del ajo exportado. “No estamos hablando de mercados marginales, sino de destinos fundamentales”.

¿Y más allá de las importaciones? También hay luces y sombras. Hace unos días la Mesa Nacional del Ajo advirtió de la “pérdida continuada de competitividad”, el aumento de los costes que soporta y otros hándicaps, como la pérdida de herramientas para luchar contra las plagas. De hecho, la patronal asegura que la campaña de 2026, que contó con 24.404 hectáreas cultivadas, arrojó una “producción corta”, condicionada por “rendimientos inferiores a la media”.

Más allá de Rabat y Washington, los agricultores tampoco están satisfechos con cómo están yendo las ventas en EEUU, donde el género español se ve condicionado por los aranceles impuestos al ajo europeo. La patronal calcula que los tres países concentran aproximadamente el 85% de las exportaciones españolas de ajo fuera de la Unión Europea, y advierte: “Los tres mercados están reduciendo sus compras en un contexto de crecientes dificultades comerciales”.

Imágenes | Bryam Blanco (Unsplash)

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