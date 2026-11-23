Hay alimentos cuyo precio depende tanto de lo que son como de la historia que cuentan. A finales de los años setenta, un comerciante estadounidense de pescado descubrió hasta qué punto unas pocas palabras podían cambiar el destino de una especie marina. Las consecuencias de aquella ocurrencia terminaron llegando mucho más lejos de lo que nadie habría imaginado.

Un pez que nadie quería. Durante siglos, la merluza negra o austromerluza patagónica (Dissostichus eleginoides) vivió relativamente ajena al interés comercial en las frías y profundas aguas del hemisferio sur. Su aspecto, qué duda cabe, tampoco ayudaba: una mandíbula prominente, dientes afilados y un cuerpo que podía superar los 90 kilos.

Algunos ejemplares pueden vivir varias décadas y su lenta maduración sexual hace que la especie sea especialmente vulnerable a la pesca intensiva. Durante mucho tiempo, los pescadores la capturaban accidentalmente mientras buscaban otras especies.

La ocurrencia de 1977. Aquel año, Lee Lantz, un comerciante estadounidense de pescado, encontró uno de estos ejemplares en un puerto chileno. Al probarlo descubrió una carne blanca, grasa, de textura mantecosa y con un sabor sorprendentemente suave. Estaba convencido de que tenía potencial en Estados Unidos, pero necesitaba un nombre comercial más atractivo.

Descartó denominaciones como lubina del Pacífico y lubina sudamericana por considerarlas demasiado genéricas y se decantó por Chilean sea bass (lubina chilena). La paradoja era formidable: el pescado no era una lubina y buena parte de las capturas acabarían procediendo de aguas muy alejadas de Chile.

De los palitos de pescado al lujo. El éxito no fue inmediato. En 1980, una empresa que buscaba una alternativa económica al fletán compró todas las existencias de Lantz para fabricar palitos de pescado. Después llegaron los restaurantes chinos, que lo utilizaron como sustituto del bacalao negro, y finalmente los grandes chefs, que descubrieron un ingrediente versátil, difícil de cocinar en exceso y capaz de combinar con prácticamente cualquier salsa.

Así fue como el exclusivo Four Seasons de Nueva York lo incorporó a su menú en 1990 y, en 2001, la revista Bon Appétit lo eligió plato del año. Un pescado que antes apenas interesaba a nadie protagonizaba ahora cenas de 50 dólares.

La fiebre del oro blanco. El cambio de nombre había funcionado demasiado bien. ¿Cuánto? Según el Marine Stewardship Council (MSC), las capturas anuales pasaron de unas 1.000 toneladas a finales de los años setenta a entre 30.000 y 40.000 a mediados y finales de los noventa. Los disparatados precios mayoristas llegaron a duplicarse en apenas cuatro años y los pescadores comenzaron a referirse al animal como oro blanco.

El problema era que su ritmo de reproducción no podía competir con semejante demanda. A finales de los noventa, las capturas ilegales superaban a las legales y algunas poblaciones se acercaban al colapso.

Los cocineros contra su propia creación. En 2002, apenas una década después de que el pescado conquistara los restaurantes de lujo, las organizaciones ecologistas estadounidenses lanzaron la campaña Take a Pass on Chilean Sea Bass para retirarlo de los menús. Más de 700 chefs acabaron sumándose a la iniciativa y la cadena de supermercados Whole Foods suspendió su comercialización.

Para que nos hagamos una idea de la situación, las aduanas estadounidenses habían llegado a incautar más de 35 toneladas de pescado capturado ilegalmente. La industria pesquera legal, por su parte, advertía de que un boicot indiscriminado también perjudicaría a quienes respetaban las cuotas y las regulaciones internacionales.

Una lubina que desató una guerra contra los piratas. En diciembre de 2014, el capitán Peter Hammarstedt, de la organización ecologista Sea Shepherd, localizó en aguas antárticas al Thunder, un pesquero de 62 metros cuyos propietarios habían obtenido más de 60 millones de dólares mediante capturas ilegales.

Comenzó entonces una persecución de casi 19.000 kilómetros a través de tres océanos, considerada la más larga de la historia contra un pesquero ilegal. El Thunder terminó hundiéndose en abril de 2015 frente a Santo Tomé y Príncipe. Así, cuatro décadas después de aquella ocurrencia comercial de Lantz, capturar la falsa lubina se había convertido en un negocio criminal internacional.

El precio de un buen nombre. La colaboración entre gobiernos, organizaciones ecologistas y operadores pesqueros legales permitió reducir considerablemente la pesca furtiva y recuperar algunas poblaciones. Para el año de 2017, más del 50% de la pesquería mundial de austromerluza contaba con certificación de sostenibilidad.

La historia, sin embargo, dejó una extraordinaria lección sobre el poder del marketing y sus consecuencias medioambientales. En apenas dos décadas, un pescado prácticamente ignorado y tratado poco menos que como un apestado, había pasado de ser una captura accidental a convertirse en un producto de lujo amenazado por su propio éxito.

Y todo por un estadounidense al que no le gustaba cómo sonaba su nombre.

Imagen | Francis Letourmy, Animalia

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