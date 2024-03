Los mejores libros de 2024 y los más esperados entre los que están por venir

Se nos viene un año lleno de lecturas de todo pelaje. Hemos seleccionado algunos de los mejores libros que han salido o van a salir en 2024 para que no te quedes sin ideas: ensayo, ciencia ficción, fantasía... Una selección de lanzamientos editoriales para no dejar de decir aquello de "siempre es verano con un libro en la mano".

Derecho a la fiesta (Harry Harryson)

El experto en música de baile Harry Harryson nos traslada a principios de los noventa, cuando los jóvenes ingleses se revelaron bailando a las políticas opresivas de Margaret Thatcher. Donde se terciara: almacenes, casas okupas, en raves improvisadas. Así nació el colectivo DiY Sound System con un pie en el anarcopunk y con otro el el acid house, y dotando al tecno de un componente ideológico que revolucionó la escena.

Edita: Colectivo Bruxista

Kalpa imperial (Ángela Gorodischer)

Un auténtico clásico de 1983 que llevaba años descatalogadísimo, y que vuelve gracias a la estupenda política de recuperación de iconos de la ciencia ficción de Minotauro, tirando de su fondo de catálogo. Aquí, la argentina Angela Gorodischer reunió once relatos que funcionan como piezas de la historia del Imperio Más Vasto que Nunca Existió, destruido y reconstruido infinidad de veces, en cada ocasión con una nueva dinastía al frente. Se repiten escenarios como el montañoso norte, el sur selvático y las ciudades capitales, y conoceremos desde un chico que quiere refundar el Imperio al Cuarto Emperador, que pretende levantar una ciudad en honor de su amante.

Edita: Minotauro

Naturaleza muerta (Emilio Bueso)

El autor de obras como 'Esta noche arderá el cielo', 'Extraños eones' o la trilogía 'Los ojos bizcos del Sol' se lanza a los terrenos del thriller, aunque sin perder su característico sello. En esta nueva novela, una ingeniera divorciada se muda a una casa aislada en la ladera de un pantano valenciano. Allí la perturbarán pesadillas enigmáticas y fenómenos en el pantano que no parecen nada naturales.

Edita: Ediciones B

La canción del superviviente (Paul Tremblay)

El autor de 'La cabaña del fin del mundo', que adaptó recientemente M. Night Shyamalan, nos lleva a una situación apocalíptica con la presentación de un virus que se propaga a velocidad infernal: su periodo de incubación es solo menor a una hora. Sesenta minutos que serán claves para que una doctora salve a una amiga embarazada llevándola a un hospital antes de que se le agote el tiempo, en una carrera contrarreloj llena de amenazas inesperadas.

Edita: Nocturna Ediciones

Un lugar soleado para gente sombría (Mariana Enríquez)

La imprescindible escritora argentina, dueña y señora de la mejor literatura siniestra en español, regresa al terreno de los cuentos. Podemos esperar en este nuevo recopilatorio la impagable mezcla de tradición gótica, folclore latino y temas arraigados en la realidad social más dura propia de la autora. Desde cómo una mujer mantiene controlados a los fantasmas de un barrio periférico de Buenos Aires al enfrentamiento que tienen los voluntarios de una ONG con unos niños espectrales de ojos negros. Todo un surtido de pesadillas para una autora imprescindible.

Edita: Anagrama

De un plumazo - Las historias perdidas (Terry Pratchett)

No vamos a tener más libros del Mundodisco, pero aún podemos rascar un poco en textos que permanecían inéditos (o casi) de Terry Pratchett. En este caso, relatos que no pertenecen a ese universo, o al menos no del todo, pero que tienen en común su humor directo, satírico y para todos los públicos: conoceremos a Oh, el inventor del fuego, visitaremos los pasillos del Ministerio de Inconvenientes o el mercado de Blackbury y nos pasearemos por la viaja conocida ciudad de Morpork. Estos son algunos de los primeros escritos de Pratchett, que llegan en una edición ilustrada con mimo y con prólogo de Neil Gaiman.

Edita: Penguin

Royalties de ultratumba (Eamonn Forde)

Un ensayo que se adentra en el cenagoso mundo de los royalties después de la muerte de un artista. Poniendo como caso paradigmático el del coronel Tom Parker, manager de Elvis Presley, el libro cuenta cómo la mecánica de los sellos no se acaba cuando un artista está bajo tierra, sino que es entonces cuando empiezan los malabarismos para seguir haciendo caja.

Edita: Liburuak

Beulah (Christi Nogle)

Esta ganadora del Bram Stoker y finalista del Shirley Jackson, los dos premios más importantes del género de terror en lengua inglesa, promete una buena ración de escalofríos. En ella se nos cuenta la historia de Georgie, una joven de dieciocho años capaz de ver fantasmas. Tras la muerte de su padre se instala con su familia en el pueblo de Beulah, donde empezarán os fenómenos inexplicables que también afectan a otros miembros de su familia.

Edita: Dilatando Mentes

Code Beast (Simon Sellars)

Este es el atractivo slogan del nuevo libro de Simon Sellars: "La primera fase es la infección. La siguiente es la posesión. La fase terminal es la simulación". Sellars tiene un estilo muy particular que algunos críticos llaman "teoría-ficción" y que se ha comparado con la obra de autores como J.G. Ballard o Cronenberg. Aunque en sus obras previas publicadas en español Sellars se ha movido en los parámetros del weird, este nuevo libro es cyberpunk de toda la vida.

Edita: Holobionte en algún momento de 2024

El caracol en la pendiente (Arkadi y Boris Strugatski)

Los autores del clásico de la ciencia ficción 'Pícnic junto al camino', la novela que Tarkovski convertiría en 'Stalker', son recuperados en este libro tan críptico como de costumbre en ellos, y que ellos consideraban su mejor obra. Se divide en dos líneas narrativas, la Administración y el Bosque, y conoceremos a un lingüista, que sueña desde la infancia con el Bosque y trabaja en su Administración. Una obra de tintes kafkianos que aglutina sátira, simbolismo y pura fantasía.

Edita: Hermida Editores

El sueño de la sultana / Padmarag (Begum Rokeya)

Dos obras clave de la ciencia ficción feminista de principios del siglo XX, escritas por Begum Royeka, que las dota de un fuerte componente racial. En 'El sueño de la sultana' nos presenta una fábula con una clara moraleja acerca de la importancia de que las mujeres se familiaricen con la ciencia. 'Padmarag' es una compleja utopía educativa y filantrópica acerca de cómo todas las mujeres, sea cual sea su raza y su extracción social, son víctimas de innumerables opresiones.

Edita: Kaótica libros

Diario de sueños. Cartas II (H.P. Lovecraft)

Con este volumen, Aristas Martínez prosigue la publicación de la ingente e inabarcable obra epistolar de H.P. Lovecraft. Si el primer volumen se centró en correspondencia sobre la industria literaria y el oficio de escribir, este segundo volumen es algo más artístico, con Lovecraft contando sus propios sueños a sus corresponsales, con lo que nos topamos con una especie de improvisada selección de minicuentos oníricos. Y todavía queda un volumen de cartas más.

Edita: Aristas Martínez

Instrucciones para... (Randall Munroe)

El famoso ensayista y dibujante Randal Munroe vuelve a hacer gala de su prodigioso sentido de la observación y su magnífica capacidad para el pensamiento lateral. En él se plantean problemas cotidianos que tienen una solución sencillísima, pero que Munroe prefiere afrontar de la forma más compleja y científica posible. Por ejemplo, averiguar a qué generación perteneces midiendo la radioactividad de tus dientes, hacerse un selfie con un telescopio o quemar el propio libro lanzándolo al sol.

Edita: Aguilar en mayo de 2024

El misterio de los misterios (Mark Dawidziak)

La fascinante personalidad de Edgar Allan Poe es el núcleo de este libro que saldrá en algún momento de 2024 y que analiza la vida y obra del mítico escritor de misterio. Y también su temprana muerte en circunstancias extrañas, después de tres días en los que deliró sin cesar por las calles de Baltimore. Este libro propone una teoría nueva para explicar su desaparición, mientras revisa los profundos altibajos que marcaron su existencia y su carrera.

Edita: Grupo Gaia en abril de 2024

El centro (Ayesha Manazir Siddiqi)

Definido como "el inquietante matrimonio de Duolingo y Black Mirror", esta novela nos introduce en el mundo de las traducciones con una trama de suspense que nos cuenta cómo una traductora pakistaní que vive en Londres y que atraviesa una crisis existencial de los treinta, se inscribe en un misterioso centro de idiomas que promete enseñar a dominar cualquir idioma en solo diez días. Una vez dentro es aislada completamente del exterior y descubre cuál es el singular precio oculto que tendrá que pagar por sus servicios.

Edita: AMOK Ediciones

Blackwater (Michael McDowell)

Singularísima es la fórmula de edición que ha escogido Blackie para esta serie de novelas que se leen como se ve una serie de televisión: cada dos semanas sale a la venta un nuevo volumen a precio bastante reducido, menos de diez euros. Cuenta una épica saga que abarca cincuenta años en la vida de un clan de terratenientes con sutiles elementos fantásticos, ya que se ha comparado esta obra de los ochenta que nunca se gabía leido en español con una mezcla tanto con Faulkner como con Lovecraft.

Edita: Blackie Books

Saltonautas (Hao JingFang)

La ciencia ficción china sigue dando algunas de las propuestas más atrevidas y sugerentes del género en la actualidad, y esta novela de una autora galardonada con el premio Hugo ha sido elogiada por el mismísimo Liu Cixin, autor de 'El problema de los tres cuerpos'. En ella nos traslada a un mundo futuro en el que la sociedad está dividida en dos facciones -la Liga del Pacífico y la militarista Alianza Atlántica-, que viven bajo una tensión cada vez mayor. La revelación de una presencia que ha estado en la Tierra desde hace miles de años provoca que tres jóvenes científicos de la Liga formen una alianza imprevista.

Edita: Nova en marzo de 2024

El museo (Owen King)

Otro hijo de Stephen King que se lanza a la escritura, aunque a diferencia de su hermano Joe Hill y de su celebérrimo padre, esta vez no tenemos temas tan macabros, aunque sí unas buenas dosis de fantasía. En este libro que ha sido definido como "fantasía dickensiana", conoceremos a una universitaria que además de investigar qué le sucedió a su hermano en el Instituto de Investigación Psíquica justo antes de morir, recibe el encargo de cuidar de una extraña institución, el Museo de los Trabajadores: se trata de un extraño edificio ocupado por figuras de cera de mineros, enfermeras, dependientes...

Edita: Plaza & Janes en abril de 2024

Shanghai inmortal (A.Y. Chao)

La colección de Minotauro especializada en ficciones asiáticas nos está dando muchas alegrías y este título de fantasía previsto para abril parece ir en la misma línea. Partiendo del folclore chino, nos cuenta cómo, entregada por su madre al Rey del Infierno siendo una niña, Lady Jing es mitad vampiro, mitad espíritu-zorro y una descarada insolente. Los últimos noventa años los ha pasado haciendo recados en la corte, e intentando controlar su explosivo carácter. Una trepidante aventura llena de referencias a los mitos chinos.

Edita: Minotauro en abril de 2024

Bocadáver y otras autobiografías (John Langan)

'El pescador' es una de las mejores novelas lovecraftianas que hemos leído en ls últimos años, así que esta selección de cuentos de su mismo autor que nuestra editorial española de referencia, La biblioteca de Carfax, publicará en mayo, es todo un caramelo. De nuevo Langan insiste en el horror cósmico y sus muchas variantes con argumentos tan estimulantes como la exploración de una torre misteriosa, un titán devorador de cadáveres o un monstruo cinematográfico que defiende a uno de sus fans de un matón.

Edita: La biblioteca de Carfax en mayo de 2024

