Qué estamos leyendo: estos son los libros que ahora mismo ocupan el tiempo de los editores de Xataka

En Xataka nos encantan los libros. Puede parecer una obviedad, pero aún siendo asiduos a todo tipo de tecnología, la vieja sensación de abrir un libro para tropezarnos con una nueva avalancha de ideas, diversión y conocimiento sigue ocupando buena parte de nuestro ocio (¡y en el caso de los más suertudos, nuestro trabajo!). Inauguramos con éste una nueva serie de posts en los que los lectores más acérrimos de Xataka os contamos con qué estamos ahora mismo: no tienen por qué ser los géneros habituales en nuestra web, solo libros que nos apasionan. Estas son nuestras recomendaciones actuales. Y el mes que viene más.

'Ágape se paga', de William Gaddis

Ha sido fruto de la casualidad, pero nada parece más atinado que, ahora que tenemos de frente el tema de la conquista de los campos creativos de la IA, leer una novela sobre los riesgos de la mecanización de las artes, cuestión sobre la que reflexionó William Gaddis ya desde los primeros inventos que anticipaban este evento: las pianolas, esos instrumentos del siglo XVIII que crean música automáticamente. Es mi primera vez con este autor estadounidense, cuya prosa comparan con la complejidad de James Joyce, y que a pesar de no ser demasiado conocido influyó en autores de la talla de Thomas Pynchon o David Foster Wallace. Nadie ha dicho que fuera fácil: son ochenta páginas que son un único párrafo, un monólogo interior puro, verborrea sin cortar, de un hombre que lucha desde su mente contra la sociedad moderna. Pero es posible que con 'Ágape se paga' pase como con otra obra titulada en palíndromo, 'Tenet': no intentes entenderla, siéntela. Esther Miguel Trula

'Un verdor terrible' y 'MANIAC', de Benjamín Labatut

El escritor chileno Benjamín Labatut se está especializando en escribir sobre (y en) los márgenes de lo irracional en la ciencia. 'Un verdor terrible', publicado en 2020, es posiblemente el libro con el mejor primer capítulo de los últimos tiempos: allí el descubrimiento del azul de Prusia, el primer pigmento sintético moderno, acaba convertido, siglo y medio después por obra y gracia de la Historia, en el Zyklon B usado por los Nazis. Es el pistoletazo de salida de una obra sobre los científicos que viven al margen de lo humano, las obsesiones imposibles de compartir (y que cambian el mundo, no siempre para bien) y los descubrimientos hechos por (casi) maniacos.

'MANIAC' es justamente el título de su siguiente libro, publicado en 2023. Frente a su obra anterior, 'MANIAC' no es una colección de viñetas, pero sí un nuevo repaso a la ciencia realizada casi al borde lo inhumano. Esta vez quien guía el, de nuevo, frenético ritmo del libro es el matemático húngaro John Von Neumann, su vida y sus enormes impactos sobre tantas áreas de la física, la computación y otras ramas de la ciencia. Encabalgados sobre la espalda de Neumann, vivimos un siglo de descubrimientos cuánticos, horrores bélicos que podemos anticipar con precisión y la sensación de que "para el progreso no hay cura". Se abre con un suicidio real, precisamente por la imposibilidad de controlar el avance científico, y se cierra narrando la derrota de Lee Sedol, el mejor de los humanos, contra Alpha Go, la Inteligencia Artificial creada para derrotarnos. Y, aún así, hay espacio para la esperanza en un libro que es puro torbellino. P. Roberto J.

'A voz do vento', de Pemón Bouzas

La península del Morrazo, entre la Ría de Vigo y la Ría de Pontevedra, es el escenario de la novela de Pemón Bouzas sobre las brujas, esas siervas de Satán que vivieron ejerciendo sus poderes y "meigallos" sobre los vecinos de las pequeñas aldeas de la zona. La novela tiene una profunda base de investigación en la historia documentada sobre la caza de brujas que ocurrió en las Rías Baixas de Galicia entre 1619 y 1628. Varias vecinas de la comarca con nombre propio y poder como María Soliño o Catarina Pernas fueron acusadas por nobles vecinos venidos a menos de mantener relaciones con demonios y de ser brujas muy peligrosas. Por ello las brujas fueron apresadas y conducidas a Santiago de Compostela donde fueron juzgadas y torturadas por el tribunal del Santo Oficio. 'La voz del viento' susurra página a página la realidad de una época y su cultura, el hambre que genera el poder, o mejor dicho la perdida o ausencia del mismo. Y es que quién acusaba a las brujas se quedaba con sus fortunas y pertenencias tras la confirmación de la sentencia de ser una sierva del demonio. Aldara Pérez

**La novela ganó en 2013 el LX Premio Ateneo Ciudad de Valladolid, está publicada en castellano por la editorial Algadia aunque me consta que difícil de encontrar.

‘El pasado anda atrás de nosotros’ de Juan Pablo Villalobos

Decía Szymborska que no “deliran los sueños, delira la realidad”. Y eso se ve perfectamente en 'El pasado anda atrás de nosotros' de Juan Pablo Villalobos: sabemos que es autoficción (como lo sabíamos de 'No voy a pedirle a nadie que me crea' y 'Peluquería y letras'), pero incluso en las partes más alocadas e inverosímiles, no podemos saber donde acaba la “auto” y donde la “ficción”. ¿De verdad le pegó un puñetazo a un enfermo de cáncer de páncreas? ¿Tenía un piso en Guadalajara a medias con su exmujer? ¿Tiene una galería de imágenes en Whatsapp digna de un narcotraficante colombiano? Qué más da: “cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, es como funciona una novela”.

Una de las principales virtudes de Villalobos siempre ha sido que es capaz de trabajar en tres niveles distintos: el de la historia divertidísima y bien urdida, el de las ideas metanarrativas siempre sorprendentes y el de la “exhuberancia poética y nerviosa”, que diría un crítico de The Big Issue. Llevo un tercio leído y no hay manera de quitarse esa sensación de incertidumbre cada vez que vuelvo una página. Está loco perdido, sí; pero merece la pena el viaje. Javier Jiménez

'Axiomático', de Greg Egan

Aunque lleva un tiempo descatalogado, una rápida batida por el mundo de la segunda mano puede conducirte a esta magnífica recopilación de relatos de uno de mis autores modernos favoritos de ciencia ficción. Hasta ahora solo lo había disfrutado en largas distancias, pero al estilo de Egan le sienta estupendamente el formato breve: coge una idea, a menudo de tintes trascendentes, la aterriza con las herramientas argumentales de la ciencia ficción y la exprime hasta que no le quedan aristas por explorar. Por ejemplo: un hombre pierde a su mujer en un atraco, pero sus ideas pacifistas le impiden ejecutar una venganza. La ciencia le permite dejar a un lado sus reparos éticos. Lo hace, y el cuento es casi un ensayo ficcionado sobre las infinitas implicaciones de esa decisión. Puro Egan, pura y sensacional ciencia ficción. John Tones

'Como bestias de una autora francesa', de Violaine Bérot

Me encanta elegir libros del sello Las afueras porque siempre aciertan en autores y novelas desconocidas para mí. En este caso fue una gratísima sorpresa, ya que es una novela corta, casi un relato o fábula, que si entras en ella te lees en unas horas. A menudo escojo libros sin saber mucho de ellos y me sumerjo en la historia casi como si de una aventura se tratase. No me duelen prendas decir que abandono la lectura en la primera página si no me atrapa, hay tanto por leer...

Lo que me llamó la atención de 'Como bestias' básicamente es el tema de la vuelta a lo rural, ahondando en la identidad y personajes un poco al margen de la sociedad y sus reglas. Envolviendo algunas partes con realismo mágico, donde se entrelazan lo real con lo onírico, creando situaciones o seres casi fantásticos. El recurso que me atrapó del todo es que se va narrando en forma de interrogatorios, conociendo lo que dicen y opinan unos y otros del suceso central y que tú como lector, casi espectador, vas adivinando. Y aunque una de las pegas que podría ponerle es que no se diferencian algunas voces de otras, se lo perdono todo porque me cautivó y me llevó de la mano y con creciente interés hasta un final un tanto desconcertante. Pero que para mi gusto siempre son los mejores, los que te dejan pensando "¿quiénes son las bestias de esta historia?". Eva López

'Crea tu segundo cerebro', de Tiago Forte

Contrariamente a lo que asumí sobre este libro, no te enseña a confeccionar una wiki personal a la que recurrir en momentos de necesidad de cierta información. Te cuenta cómo almacenar cualquier contenido potencialmente útil, incluyendo el que generas de forma activa durante tu jornada laboral o tu vida personal, para poder detectar cuál es su contenido esencial y localizarlo rápidamente en cuanto sea necesario. Quizás no sea para todo el mundo y es un poco difícil de digerir, porque básicamente da bastante trabajo… pero se supone que te facilitará la vida a largo plazo. Javier Lacort

