'Marvel Land' empieza a tomar forma: Disney ya tiene los permisos para su próxima gran expansión de su parque en California

Tras el éxito que está siendo 'Star Wars: Galaxy's Edge' en Disneyland, en California, Disney ya tiene casi listo su siguiente proyecto para su parque en Anaheim. 'Marvel Land', como se le conoce hasta el momento, será la nueva expansión dedicada a los famosos personajes de los cómics que llegará a Disney California Adventure en 2020.

La misma Disney nos lo había adelantado hace un año, y hoy gracias a los permisos que ha autorizado la ciudad de Anaheim, la compañía de Mickey Mouse tiene luz verde para seguir adelante y abrir en algún momento de 2020 la nueva expansión para su parque californiano.

Se contempla una tienda de souvenirs de 631 metros cuadrados

Según información de The Los Angeles Times, Disney ya tiene los permisos para seguir con la construcción e inaugurar su nueva sección dedicada al universo Marvel. Según los permisos de construcción, se contempla una enorme tienda de souvenirs, una microcerveceria, una zona para conocer personajes y algunas atracciones dedicadas a los superhéroes, como Spider-Man.

Esta nueva sección se ubicará en el parque Disney California Adventure en la zona que pertenecía a 'A Bug's Land', inspirada en la película de Pixar, 'A Bug's Life' de 1998. Esta sección cerró en septiembre de 2018 y ahora mismo se pueden ver vallas de 'Stark Industries', que hacen alusión a esta nueva zona dedicada a Marvel.

Así luce la nueva sección en Disney California Adventure. Foto: LA Times.

Según LA Times, esta nueva expansión cuenta hasta el momento con un presupuesto de 14 millones de dólares, que para Disney no es nada y más si lo comparamos con los 1.000 millones de dólares que costó la expansión de Star Wars en Disneyland.

Hasta el momento, Disney no ha confirmado nuevos detalles de esta zona, pero se espera que haya información durante la próxima D23 Expo en agosto, donde la compañía dará a conocer lo próximo que llegará a sus parques, cines y televisión relacionado con sus franquicias como Pixar, Star Wars y Marvel.

Un punto curioso, es que los permisos hacen referencia a una enorme tienda de souvenirs de 631 metros cuadrados, que sería la más grande del parque. Como referencia, las casas en Anaheim tienen una superficie promedio de 548 metros cuadrados.

Esta nueva sección se sumará a la actual 'Guardians of the Galaxy - Mission: Breakout', atracción que sustituyó a la legendaria 'The Twilight Zone Tower of Terror' en 2017. Según los rumores, aquí encontraremos, además de lo confirmado por los permisos, una atracción dedicada a Spider-Man y la recreación de la sede de los Avengers.

Por último, cabe mencionar que, a diferencia de 'Star Wars Land', 'Marvel Land' sí llegará a otros parques fuera de Estados Unidos, aunque con atracciones y diseño distinto. La hoja de ruta queda de la siguiente manera: Disney California Adventure en 2020; Walt Disney Studios Park, en París, también en 2020; Disney World, en Orlando, en 2021; y Disneyland Hong Kong en 2023.