El secuestro de un libro en la era del ebook: el caso Fariña y lo que ha llegado a hacer Amazon con Kindle

Nada como que algo deje de estar disponible para que sea un objeto de deseo, sobre todo si la causa de esa no disponibilidad es el propio contenido. Esto es lo que está ocurriendo después de que una juez haya "secuestrado" el libro 'Fariña' de Nacho Carretero, cuyas ventas se están disparando.

¿Qué es un "secuestro" de un libro? Lo que ha ocurrido es que se trata de un relato que cuenta supuestos casos de narcotráfico dentro del gobierno gallego, por lo cual el autor y la editorial fueron demandados por “injurias y calumnias” como detalla El País. Tres años después, la juez Alejandra Pontana ha ordenado que el libro desaparezca de las librerías, pero la orden aún no se ha aplicado y lo que está ocurriendo es que está vendiéndose aún más.

Secuestro + redes sociales = ventas subiendo como la espuma

El golpe de efecto (Streisand) queda claro cuando consultamos la lista de libros más vendidos en España, viendo como 'Fariña' ocupa el primer puesto desde esta mañana. Ya nos lo mostraban también nuestros compañeros de Genbeta, acompañándolo de las reacciones de la gente que se manifiesta por redes sociales contando que la orden de secuestro ha sido un detonante de la compra.

De hecho, ya no hay stock de la versión física, teniendo que esperar un tiempo que ha estado variando entre siete y diez días y uno o dos meses. La que sigue disponible es la versión para Kindle.

La disponibilidad del libro físico en Amazon lleva "bailando" desde que las ventas se han disparado.

Las tiendas que aún disponen de la versión física del libro son, entre otras, La casa del libro, El Corte Inglés y Fnac. En sus webs el sistema de mostrar los top de ventas no es a tiempo real como en el caso de Amazon, y por el momento no vemos que el libro figure en los primeros puestos.

Por otro lado, y como también comentaban en Genbeta, lo que ha causado la orden con respecto a las ventas del libro es que esté alcanzando precios desorbitados en los canales de venta de segunda mano como Wallapop, llegando a los 200 euros, o los vendedores que tiran de Amazon.

Lo que dicen las tiendas

Dada la orden de la juez, desde Xataka hemos contactado con estas dos tiendas con tal de conocer el estado de la venta de libro de Carretero. Se trata de una medida cautelar y está pendiente que el demandante abone una cantidad por futuros daños al demandado para que tenga que ser retirado, pero ¿ha llegado ya alguna orden a los comercios?

Desde Fnac, Isabel Martínez (responsable de prensa) nos explica que por el momento ellos no han recibido ninguna notificación oficial. Hemos visto que el libro se vende por terceros, pero preguntando acerca de si habían restringido la venta a estos canales tras el anuncio del secuestro nos confirman que no, que de momento no han hecho ningún cambio ni en tienda online ni en tienda física con respecto a la venta del libro 'Fariña'.

[Parar la venta del libro] Es algo que estamos valorado a nivel interno. Hemos visto si había alguna notificación oficial y no tenemos nada. [...]. Estamos a la espera de lo que nos digan. No tenemos información, es un tema muy reciente y no tenemos más datos.

En cuanto a Amazon, también nos hemos podido poner en contacto con ellos, pero no nos han facilitado ninguna información, ni al respecto de si han recibido alguna comunicación ni sobre sus acciones con qué acciones están tomando o tomarán en relación a la venta de este libro.

Secuestrar un libro en tiempos de eBook: la cosa se complica

Parar la distribución de un producto será más o menos efectivo para que éste acabe llegando a cierto número de personas, pero teniendo en cuenta los canales que existen actualmente supone todo un reto. Si bien se espera que las tiendas reciban una orden una vez afianzada la sentencia (una que sí impida la distribución), además de que sigue siendo posible comprarlo en éstas están las páginas no oficiales de descarga de libros electrónicos, como [Libros Plus](https://libros.plus/farina/].

La duda es si, de hacerse efectiva la orden y eliminar el libro de los escaparates físicos y digitales, ¿qué pasaría con quienes disponen de una copia digital del libro?

Hay un precedente de hace unos ocho años en Estados Unidos, con el libro '1984' de George Orwell. Como podemos leer en lo que el New York Times publicó en su momento, la empresa borró de manera remota el libro de los Kindle de los usuarios que lo habían comprado, argumentando que eran copias ilegales y que se devolvería el dinero a los usuarios.

El portavoz de aquel momento de la empresa matizaba que estaban "cambiando el sistema" y que entendían que no era una medida demasiado correcta, por lo que en futuros casos se evitaría el borrar directamente las copias a los clientes (algo que según el periódico habían hecho con otros títulos). Volviendo al presente, sobre esto tampoco nos han querido aclarar nada por parte de Amazon, así que no sabemos qué ocurrirá con las copias que están actualmente en los dispositivos.

Un súper-súper-ventas con un futuro poco halagüeño

Así, se trata de una orden de secuestro cautelar, y el libro de Nacho Carretero tendrá que ser retirado de las tiendas cuando José Alfredo Bea (el mayor demandante) deposite 10.000 euros por los posibles daños y perjuicios que la medida cautelar pueda ocasionar al demandado. Mientras tanto la distribución sigue y el libro continúa vendiéndose.

Quedamos a la espera de saber qué ocurrirá finalmente y si lo veremos definitivamente fuera de escaparates digitales y físicos, así como qué pasará con las copias en los dispositivos digitales. Lo que parece que no se parará es la serie sobre el libro que se está preparando.

