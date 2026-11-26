Veinticinco mil ejemplares en siete días y ni rastro en las listas de las ficciones más vendidas. La sexta entrega de la saga de romantasy 'Una corte de rosas y espinas' es la última entrega de un género que domina las lecturas de medio mundo, pero que la industria ha acabado gestionando en un apartado propio para no verse devorada por sus cifras.

Fuera de lista. El 28 de octubre Crossbooks, sello de Planeta, publicó 'Una corte de armonía rota', un día después de su estreno en inglés y cinco después del anterior volumen de la saga. En su primera semana vendió en torno a 25.000 ejemplares en España, según fuentes consultadas, una barbaridad en un mercado donde el 95 % de los títulos no recupera costes. En la semana de su estreno, del 26 de octubre al 2 de noviembre, encabezó la lista de infantil y juvenil de Todostuslibros, que se nutre de las ventas de un grupo de librerías participantes. Pero en la lista de ficción de El Cultural del 6 de noviembre, elaborada con esos mismos datos, no aparece porque no tienen categoría de Juvenil. Ojo a ese detalle.

Viva TikTok. En Reino Unido, el mismo libro vendió 188.914 ejemplares en cinco días, el mejor arranque de la fantasía adulta desde que hay registros, por encima de los 155.141 de 'Alas de ónix'. Es la culminación de diez años (el primer libro salió en inglés en mayo de 2015 y Crossbooks lo publicó aquí un año después): no arrancó con tanta fuerza, pero se benefició de una avalancha de popularidad años más tarde, cuando el ala literaria de TikTok, BookTok, rescató la saga. "Realmente se publicó hace muchísimos años pero explotó gracias a BookTok", resumía Nuria Puig, responsable de marketing del área infantil y juvenil de Planeta. Hoy la serie acumula en España 800.000 ejemplares vendidos.

Fuera de la fantasía. Antes de que la palabra romantasy se impusiera, Sarah J. Maas, autora de la saga, se medía en la categoría de Fantasía y arrasaba. En los Goodreads Choice, que votan los usuarios de la red social de libros, se llevó el premio a Mejor Fantasía en 2020, 2021 y 2022. En la última de ellas sacó 105.718 votos, casi 43.000 más que 'Babel', de R. F. Kuang, que quedó segunda. En 2023, Goodreads estrenaba la categoría Romantasy a la vez que eliminaba las de infantil, poesía y novela gráfica.

Ese año ganó el premio de la categoría otro superventas del género, 'Alas de sangre', de Rebecca Yarros, y la plataforma adoptó y presentó la palabra, que ya se usaba para categorizar el género, como un término de consenso para el híbrido de moda. En 2024, otro libro de Maas, 'Casa de llama y sombra' (tercera y última entrega de la saga 'Ciudad Medialuna'), ganó en la categoría, y en 2025 la victoria fue para 'Alas de ónix'. Goodreads nunca ha justificado el cambio de nomenclatura como una forma de apartar este tipo de novelas del resto de la fantasía, pero lo cierto es que en 2023 una novela de género más tradicional 'La huella del infierno' de Leigh Bardugo, pudo al fin alzarse con la victoria.

Marca de la casa. Bloomsbury, la editorial de Maas, sostiene que acuñó la palabra para identificar el género, aunque Urban Dictionary ya recogía una definición en 2008. La escritora Iria Parente rastreó el origen del término en la Comic-Con de Málaga y lo situó en la industria: "es una etiqueta que nace desde las editoriales". Precisamente en España, la etiqueta incomoda a parte de quienes la escriben: la autora Miriam Mosquera lamentaba que se aplique a "cualquier historia escrita por una mujer", y muchas escritoras recordaban que lo que hoy se vende como romantasy antes se llamaba "fantasía juvenil". La propia Planeta, de hecho, coloca la saga entre los libros juveniles más vendidos de 2025 en su repaso del año.

Eres un fenómeno. Sumando todos los mercados de habla inglesa, el lanzamiento se mide en millones de ejemplares vendido. Bloomsbury anunció 2,1 millones en papel y ebook durante la primera semana en las tiendas, 1,05 de ellos en tapa dura en Estados Unidos y Canadá: un 925 % más que lo que consiguió el volumen anterior. Para el ejercicio en curso, Bloomsbury confía en un resultado récord con sus dos novelas nuevas de Maas.

El vacío. Y mientras tanto, marginados en España en la categoría de infantil y juvenil (categorías que, por cierto, venden a su vez mucho más que la mayoría de los autores para adultos), muchos suplementos culturales le hacen el vacío a estos fenómenos literarios, siempre en los márgenes, exactamente igual que le sucede a autoras con más roman- que -antasy, como Elísabet Benavent. Un género que ha desbordado las vetustas categorías con las que la industria ordena la cultura, y que demuestra que ésta aún tiene mucho que replantearse para hacer justicia a sus autores más vendidos.

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