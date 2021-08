"O me pagas o te hundo tu libro con malas críticas": el terrible problema de Goodreads con el 'review bombing'

Publicar un libro es hoy más fácil que nunca, pero si quieres que tu libro se conozca la plataforma Goodreads se ha convertido en un gigante de las recomendaciones literarias. ¿Cuál es el problema? Que ese gigante está contaminado debido al ya extendido problema del 'review bombing' o bombardeo de reseñas falsas.

Así lo confirman diversos autores que cuentan cómo tras publicar sus libros reciben amenazas de estafadores en las que les avisan: o les pagan cierta cantidad de dinero, o hunden sus libros con críticas terribles y calificaciones mínimas. En Goodreads —propiedad de Amazon— aseguran tímidamente que tratan de lidiar con el problema, pero ni siquiera toman medidas básicas para minimizarlo.

Muchos autores, especialmente aquellos independientes que están empezando, tenían en Goodreads una excelente opción para darse a conocer. La plataforma nació como una comunidad que permitía crear reseñas sobre libros y dejar puntuaciones que luego ayudaban a sugerir otros títulos que leer a cada miembro de esa comunidad.

Para esos pequeños autores darse a conocer en Goodreads era por tanto una forma estupenda de difundir su trabajo, pero la plataforma que Amazon acabó comprando en 2013 por 150 millones de dólares se ha convertido en una red social con el mismo problema que la mayoría de redes sociales: está contaminada con usuarios tóxicos que están logrando que la idea original se ha corrompido.

Le ocurrió por ejemplo a Beth Black, que tras avisar en los foros de Goodreads de que pronto publicaría su nuevo libro, recibió un mensaje escrito todo en mayúsculas:

Como reconocía Black, "para que un autor consiga algún tipo de éxito, se nos dice que tenemos que lograr numerosas reseñas. Para escritores poco conectados, eso crea la ansiedad de encontrar críticos que escriban esas reseñas. No quieres que esas reseñas vengan solo de familia y amigos. Eso es bonito, pero no te va a conseguir un porvenir".

Goodreads se ha convertido en el sitio en el que lograr esas reseñas. Con 120 millones de miembros en todo el mundo, esta plataforma se ha convertido en absoluto referente a la hora de encontrar y recomendar libros.

Algunos directivos de editoriales tradicionales explican cómo Goodreads es "un mal necesario". Así la definía Erin Stein, de la editora Imprint, que añadía que "es algo con lo que me gustaría no tener que lidiar, pero es una parte clave de la industria".

I wouldn't normally ask this, but MANHUNT has been subjected to a small-scale review bombing ahead of its actual release, and if a few dozen of you or so were willing to level out the playing field I'd be very appreciative.https://t.co/6uVemLZ88b