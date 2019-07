27 autores españoles para iniciarse en la ciencia ficción y fantasía

La ciencia ficción y la fantasía son, en sus formas más primitivas, géneros tan antiguos como la humanidad misma. Siempre se ha soñado con futuros, con historias alternativas, con realidades alteradas, con magia... pero no es hasta el siglo XX que se han establecido (sobre todo el primero) como géneros fundamentales, a veces menospreciados, de la literatura. Son géneros llenos de grandes obras a descubrir.

Pero, como siempre suele pasar, en un mercado inundado de novelas anglosajonas muchas veces queremos adentrarnos en la ciencia ficción y fantasía española y los árboles no nos dejan ver todo un bosque lleno de magníficos autores españoles que han logrado destacar gracias a la apuesta de editoriales especializadas (desde Minotauro y sus premios hasta Nova o Fantascy). En Xataka hemos seleccionado 27 de ellos.

Tomás Salvador

Es inevitable, en un artículo como este, alentar a descubrir a pioneros de la ciencia ficción española como es el caso de Tomás Salvador, un rara avis en un periodo de sequía creativa (en este género) como fue la España del franquismo. Si bien numerosos novelistas y escritores (desde Azorín hasta Jardiel Poncela pasando por Pedro Salinas) habían hecho tímidas incursiones en el género, el palentino se aproximaría más en serio al espacio.

Así con 'La nave' (1959) crearía una de las primeras novelas de ciencia ficción española con una historia sobre una nave generacional que, según ha ido pasando los años ha ido perdiendo la memoria histórica... y la civilización. Crearía el personaje de Marsuf, el vagabundo espacial y la trilogía juvenil de Martin Lord 'Y', 'T' y 'K (Killer)'.

Pascual Enguídanos (George H. White)

Si hablamos de ciencia ficción española durante el franquismo no podemos dejar de mencionar 'La saga de los Aznar', colección de cincuenta y seis novelas escritas por Pascual Enguídanos bajo el pseudónimo de George H. White. Una serie que llegó a llevarse un premio Hugo a mejor serie europea. Claro, que mucho tuvo que ver en este galardón el boicot a la principal candidata del alemán Perry Rhodan, debido a su tinte derechista.

De vocación popular, la 'Saga de los Aznar' sigue las aventuras de la familia de un aviador español que es transportado misteriosamente a una Venus "jurásica" y después, a la Tierra cinco siglos en el futuro.

Domingo Santos

Quizá no haga falta ni reseñar quién es, ya que es toda una institución en la ciencia ficción española. En la explosión de las revistas y antologías del género durante los años sesenta, había un nombre omnipresente: Domingo Santos, seudónimo de Pedro Domingo Mutiñó. El valenciano comenzó editando bolsilibros bajo el seudónimo de Peter Danger, pero pronto saltaría a la novela "seria" con 'Gabriel', que tendría el honor de ser, entonces, la primera novela de ciencia ficción española traducida a otro idioma (francés, en este caso).

Santos destacó en los sesenta con obras como la colección de relatos 'Meteoritos' y la novela 'Los dioses de la pistola prehistórica'. Quizá su obra más destacable sea la magnífica colección 'Futuro imperfecto'. Consagrado a labores de editor de revistas ('Nueva dimensión', que promocionaría la obra de otros gigantes del género) y antologías, recientemente publicó 'Bajo soles alienígenas'.

Gabriel Bermúdez Castillo

Gran aficionado a la ciencia ficción, Gabriel Bermúdez Castillo logró publicar regularmente durante el tardofranquismo y los primeros años de la transición. Y esto cobra especial relevancia cuando no es nada sútil a la hora de hacer referencias a España en su obra ni en presentar su pensamiento anarquista.

Su colección de relatos 'El mundo Hókun', de hecho, fue aprobada in extremis por la censura. Entre sus novelas destacadas de la época se encuentra 'Viaje a un planeta Wu-Wei', toda una gamberrada llena de humor castizo y 'El Señor de la Rueda', una suerte de sátira de los Caballeros de la mesa redonda. El autor sigue en activo y tiene en su haber dos Ignotus (por 'Salud mortal' y 'Demonios en el cielo'), entre otros reconocimientos.

Rafael Marín

Podemos considerar a Marín como un sucesor espiritual de Bermúdez a la hora de introducir temática española en su obra. El binomio formado por 'Lágrimas de luz' (primera novela y la más reeditada del autor) y la antología 'Unicornios sin cabeza' apuestan por trasladar a la ciencia ficción la tradición literaria clásica española, con una visión poética de la space opera.

Su labor como traductor es, además, encomiable y como escritor de ciencia ficción (superheroica) hay que destacar también su labor en 'Los 4 Fantásticos' junto a Carlos Pacheco y Jesús Merino (y Jeph Loeb en los diálogos). Su novela 'Juglar' quedó finalista del Minotauro en 2006 y recibió el Ignotus a mejor novela en 2007.

Juan Miguel Aguilera

Aguilera pasa por ser uno de los perennes de los premios más importantes de la fantasía y ciencia ficción española y es responsable de una de las sagas más veteranas del género: la de Akasa-Puspa, cocreada junto a Javier Redal. 'Mundos en el abismo' e 'Hijos de la eternidad' inauguran una saga monumental en la que la ciencia ficción más dura y grandes tramas y conspiracions sociopolíticas.

Además de con Redal, Aguilera ha colaborado con otros grandes autores como Marín ('Contra el tiempo', 'Oceanum') y Javier Negrete ('La zona'). Otra de sus obras más destacables es 'La locura de Dios', un divertimento ucrónico ambientado en un siglo XIV con grandes avances tecnológicos con almogávares, Ramón Llul y Roger de Flor.

César Mallorquí

César Mallorquí es hijo del célebre José Mallorquí ('El Coyote') y es un autor que, aunque es merecedor claro de estar en esta lista, hay que aclarar que quizá ha cosechado más éxito comercial fuera del género que dentro. Es responsable de la antología 'El círculo de Jericó' y la estupenda 'Trece monos'.

En 1996 publicaría su ucronía ambientada en la Guerra civil española 'El coleccionista de sellos'. Se ha especializado en el terreno de la literatura juvenil, con obras galardonadas como 'La isla de Bowen', una aventura al más puro estilo de Verne que fue nominada al Ignotus y ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.

Elia Barceló

También adscrita a la literatura juvenil, Barceló es una de las mayores representantes femeninas en la ciencia ficción española gracias a su extensa labor como cuentista. Tanto 'La estrella' como 'Humo y espejos' han sido merecedores del Ignotus y sus antologías 'Sagrada' y 'Futuros peligrosos' son dignas de mención.

En el terreno novelístico destacan la sensacional 'El mundo de Yarek' (premio UPC), donde nos narran la condena al destierro de Yarek, un científico responsable de todo un genocidio; por otro lado, 'Consecuencias naturales' es un desopilante relato sobre el contacto entre humanos (y su fertilidad) y los xhroll (con su esterilidad).

León Arsenal

Ganador del premio Minotauro de 2004 por 'Máscaras de matar', León Arsenal es un viejo conocido en el mundo de los relatos, muchos de los cuales se pueden leer en la imprescindible antología 'Besos de alacrán' que recibió el Ignotus a mejor antología en 2001. Como director de la revista Galaxia, recibió el premio a mejor revista en la EuroCon celebrada en Finlandia en 2003.

Sin embargo, su contribución a la ciencia ficción ha quedado afincada en estas magníficas obras debido a su pasión por la literatura histórica, campo en el que ha publicado con éxito decenas de novelas.

Rodolfo Martínez

Martínez también tiene un honor de ser un Minotauro. Logró el galardón allá por 2005 por 'Los sicarios de Dios', reeditada en Sportula (editorial que lleva él mismo) bajo el título de 'Este incómodo ropaje'. Su primera novela, la cyberpunk 'La sonrisa del gato' fue merecedor del Ignotus en 1996.

No es, ni mucho menos, el único Ignotus. A este siguieron premios para 'Tierra de Nadie: Jormugand', 'El abismo te devuelve la mirada', 'El sueño del rey rojo' y 'Fieramente humano'.

Javier Negrete

Filólogo clásico y amante del mundo helénico, Javier Negrete lleva en activo treinta años con gran reconocimiento por parte del público y la crítica. Autor prolífico con decenas de novelas y cuentos publicados, podemos destacar 'La espada de fuego', primera novela de la saga Tramórea, que gira a una espada mitológica.

Tras haber cosechado varios Ignotus, Celsius y UPC, ganó el Minotauro en 2006 por 'Señores del Olimpo', donde se adentraba en la mitología griega. Otra obra recomendable es 'Estado crepuscular', una divertida y gamberra obra considerada cómo todo un ejemplo de ciencia ficción humorística.

Eduardo Vaquerizo

Ingeniero aeroespacial, dentro de su obra se nota el gran conocimiento en los temas que toca. Sin embargo, suele huir de la etiqueta de ciencia ficción dura. De hecho, sus obras más conocidas son las ucronías 'Danza de tinieblas' y 'Memoria de tinieblas', donde se tontea con el steampunk en una ambientación en la España del siglo XVI. Ganadora del Ignotus, 'Danza de tinieblas' logró ser finalista del Minotauro en 2005.

La también galardonada 'La última noche de Hipatia' nos lleva por el viaje de una historiadora hasta la Alejandría del siglo IV. Por último hay que destacar 'Nos mienten' nos presenta un futuro cercano desolador, con una Madrid que ha sucumbido al capitalismo salvaje.

Félix J. Palma

La gran obra del gaditano Félix J. Palma es la Trilogía Victoriana, iniciada por 'El mapa del tiempo'. Ambientada en la Londres del siglo XIX nos encontramos con una empresa que promete viajes al año 2000. Sus dos últimas entregas han merecido el Ignotus a mejor novela, mientras que la primera se llevó el premio del Ateneo de Sevilla.

El resto de su obra de ciencia ficción se encuentra desperdigada en un buen puñado de antologías como 'Mañana todavía' y 'Aquelarre'.

Juan Jacinto Muñoz Rengel

Aunque en su faceta de novelista su escritura se ha alejado algo de la ciencia ficción y fantasía, es en sus colecciones de relatos donde nos encontramos con algunos notables ejemplos de cómo maneja el género. Con '88 Mill Lane' irrumpió como autor a tener en cuenta, sensación que fue confirmada por el Ignotus a 'De mecánica y alquimia'.

Su última obra, 'El gran imaginador' le valió el premio a Mejor novela en castellano del festival especializado en ciencia ficción, fantasía y terror Celsius 232.

Laura Gallego

Si prestamos atención al injustamente infravalorado género juvenil, nos encontramos con Laura Gallego, conocida sobre todo por 'Memorias de Idhún', que está teniendo adaptación en Netflix. Recientemente acaba de concluir su trilogía Guardianes de la ciudadela, iniciada con 'El bestiario de Axlim'.

Recientemente reeditada por Minotauro, 'Las hijas de Tara' destaca como una de sus primeras obras y un magnífico relato sobre una guerra entre la tecnología y la magia que ha dividido en dos este mundo.

Sergio S. Morán

No me resisto a incluir en este listado a un autor que, quizá no gane premios, pero que libro que saca libro que se puede recomendar gracias a su ágil pluma y su sentido del humor. Su fantasía urbana 'El dios asesinado en el servicio de caballeros' es un claro ejemplo de ello.

Este mismo año ha publicado también 'Los muertos no pagan IVA', secuela de la novela antes citada y 'El lingotazo', una suerte de ucronía ambientada en una reimaginada península ibérica durante el "mil novecientos y algo".

Sofía Rhei

La madrileña Sofía Rhei logró llamar la atención de todo aficionado del género al alzarse con el Celsius gracias a 'Róndola', protagonizada por una joven alumna de la Academia Superior de costura para damiselas impecables. Pero este galardón confirmaba años y años de obras notables.

Considerada literaria experimental, Rhei ha publicado decenas de libros para niños, jóvenes y adultos con novelas como 'Flores de sombra', 'Savia negra' y 'El bosque profundo'.

Laura Fernández

Natural de Terrassa, Laura Fernández irrumpiría en la escena de la ciencia ficción gracias a 'Bienvenidos a Welcome' su primera novela que gira en torno a una sociedad futura que parece sacado directamente de un plató de televisión. Una sociedad moldeada gracias a las fake news y que se verá enfrentándose a la realidad.

Con mucho humor, Laura recorre en sus novelas mundos algo absurdos y tramas locas. 'Connerland', finalista en los Kelvin 2018 a mejor novela, narra la historia de un escritor de ciencia ficción cuya carrera despega cuando se electrocuta con un secador.

Carlos Sisí

El primer recuerdo que tengo de Carlos Sisí es gracias a 'Los caminantes', la saga zombi ambientada en Málaga. Detrás de lo que parecía una "Walking Dead" española destaca gracias a su contundencia en un universo que ha seguido explorando.

Ganó el Premio Minotauro por 'Panteón', una epopeya espacial en un universo con un frágil equilibrio de poder, y recientemente se haya en plena edición de su saga de vampiros en la que sus protagonistas buscan sobrevivir en una EEUU asolada por la plaga vampírica.

Virginia Pérez de la Puente

Madrileña de la cosecha de 1977, Pérez de la Puente es periodista que ha trabajado sobre todo en radio. Durante años ha realizado numerosos fanfics y ha publicado microrrelatos y otras pequeñas obras con algún que otro premio en su haber.

Con 'La elegida de la muerte' publica el inicio de una saga que se alargará durante varias obras más, como por ejemplo 'El sueño de los muertos'. De escritura soberbia y mitología bien sólidas, quizá lo que más falle en estas primeras obras sea la estructura de trama. Algo que ha ido subsanando con los años.

Susana Vallejo

Con años de carrera, Susana Vallejo ha ido interesándose por el fantástico y la ciencia ficción, yendo por la novela juvenil y la más adulta indistíntamente. Ha sido finalista del Minotauro en dos ocasiones (Switch in the red' en 2008 y 'Volverás a Toledo' en 2013) y ha ganado el premio Edebé de Literatura Juvenil por 'El espíritu del último verano'.

Entre su bibliografía, además de estas novelas nos encontramos con la colección de relatos distópicos 'Mañana todavía' y su saga fantástica 'Porta Coeli' entre muchos otros.

Víctor Conde

Alfredo Moreno lleva décadas escribiendo ciencia ficción bajo el pseudónimo de Víctor Conde. Quizá su obra más conocida sea 'Crónicas del multiverso', que presenta una historia en un mundo moribundo. Con esta novela ganó un Ignotus.

Entre su obra destacan 'Ecos', una space opera protagonizada por cuatro niños preparados y modificados para ser lo mejor de la humanidad en una guerra espacial; y 'Las puertas del infinito', coescrito junto a José Antonio Cotrina.

María Zaragoza

Manchega de nacimiento, nos encontramos con una de las autoras más prometedoras de la fantasía española con una decena de volúmenes publicados entre novelas y novelas gráficas. De hecho ha destacado en el mundo de la literatura más mainstream como finalista del Premio Planeta en 2013

Con 'Avenida de la Luz' nos sumergió en una desconocida galería subterránea barcelonesa en un acertado thriller con toques fantásticos. En 'Sortilegio', la autora cuenta la historia de Circe, una joven con la capacidad de ver cosas que los demás no.

Aranzazu Serrano

Decir el nombre de Aranzazu Serrano es irse directamente al mundo de Neimhaim, una fantasía nórdica épica que cuenta la historia de dos clanes opuestos. La primera novela de la saga fue finalista de los premios Ignotus y los Kelvin del festival Celsius. Además, 'El azor y los cuervos' ha sido recientemente nominada a los European Science Fiction Awards.

Aranzazu es licenciada en Periodismo y ha trabajado para varios medios. Desde pequeña ya amaba el género fantástico y escribir realizando a los 17 años 'El tiempo se acaba', una novela de viajes en el tiempo.

Esteban Navarro

El multifacético Esteban Navarro es un claro ejemplo de escritor prolífico que aprovecha las posibilidades que da Amazon en el mundo de la autoedición como complemento a sus novelas editadas en grandes editoriales. Afincado más en la novela negra y policiaca, el escritor ha hecho sus buenos pinitos en la ciencia ficción y terror sobrenatural.

Un ejemplo lo tenemos en 'El apagón' (en Amazon), donde un pueblo queda misteriosamente a oscuras debido a un corte eléctrico misterioso. En 'Una historia del Universo', Navarro realiza una mirada a las preguntas de la humanidad desde un futuro en el que hemos alcanzado el cénit de la evolución tecnológica.

Cristina Jurado

Aunque su trabajo ha sido más la de editora de revistas (Apex, Supersonic) y antologías que de escritora, no quiere decir que no sea toda una referente en la ciencia ficción española con varios Ignotus y premios de la Sociedad Europea de Ciencia ficción por su trabajo.

Como escritora, Cristina ha publicado tres novelas: 'Del naranja al azul', 'CloroFilia' y 'Bionautas'.

Ángel Luis Sucasas

Terminamos con alguien de la casa, nuestro compañero Ángel Luis Sucasas lleva años sin dejar de escribir entre artículos, columnas y libros de ciencia ficción, de los que tiene ya media docena editados. Su último 'El juego de Zhara' nos presenta toda una experiencia multimedia con la historia de dos jóvenes que se conocen en un concurso de creadores de videojuegos.

También ha incurrido en el mundo del relato, con antologías como 'La tercera cara de la luna' donde se ve que, sin necesidad de narrar grandes aventuras, es capaz de explorar desde el punto emocional de sus personajes los tropos reconocibles de la ciencia ficción.