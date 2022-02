La Unión Europea extiende el Certificado Covid hasta 2023: el final oficial de la pandemia aún queda lejos

La Comisión Europea ha propuesto extender el uso del Certificado Covid hasta el 30 de junio de 2023. Un año adicional respecto a lo que estaba establecido hasta ahora. Pese a los buenos indicadores, desde Europa creen que el coronavirus seguirá siendo prevalente en Europa y es posible que durante la segunda mitad de 2022 siga generando infecciones o incluso surja una nueva variante que pueda volver a incrementar el peligro.

Por ello, la Comisión aboga por ampliar en 12 meses la regulación del Certificado Covid para aquellos que quieran viajar por Europa. Si todo continúa con lo previsto, hasta verano de 2023 seguirá presente esta medida que certifica que o bien estamos vacunados o que nos hemos hecho un test reciente.

Además de la extensión en el tiempo, la Comisión propone varios cambios en el uso del Certificado Covid. El primero es incluir tests de antígenos de laboratorios de alta calidad. La idea es ampliar más allá de la PCR y ayudar a facilitar la obtención de un certificado válido. No queda claro qué tipo de laboratorios podrán contar con esta categorización.

📆We propose to extend #EUCovidCertificate by 12 months - until 30 June 2023.

This will ensure 🇪🇺 citizens can continue using their EU Digital COVID Certificate when travelling in the EU, in case Member States maintain certain public health measures.

